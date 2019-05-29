图片版权 EPA Image caption 谷歌是首家美国政府宣布禁令后，第一批限制自身与华为合作的公司。它的措施还令各地一些电讯商决定停止售卖华为的手机。

美国政府早前宣布，限制美国公司向华为等70家公司出售零部件或技术，多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，或暂停出售华为手机，以求符合美国政府的要求。

美国商务部的禁令在5月16日起生效，它之后宣布暂时放宽措施，让华为短期内可以向美国公司采购零部件，维修和保养已经存在的电讯系统，或向旗下的手机提供软件更新。

英国芯片设计公司ARM早前据报将暂停与华为的合同，谷歌也宣布华为新手机可能不会获得谷歌软件更新。另外还有多家公司为了遵守美国政府的要求，宣布暂停或限制自己与华为进行的业务范围。

美国政府的禁令也间接令许多地区的电讯商暂停向自己的客人出售华为制造的手机，这些公司担心客人之后无法利用谷歌的服务，为自己的手机进行软件更新。

图片版权 Getty Images Image caption 低调的华为创始人任正非曾经是中国军方的工程师，他在1978年成为中共党员。这一背景往往被批评者用作证据。

断供技术和零件

英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）：彭博社早前引述消息指，这三家公司分别都已经要求员工不要给华为供应任何产品，直至另行通知。这些公司当中，英特尔给华为供应电脑伺服器使用的芯片、和笔记本电脑使用的处理器；高通给华为供应路由器等产品。

科尔沃（Qorvo）：路透社早前报道，主要制造无线电通讯设备芯片的美国公司科尔沃已经停止向华为供应零部件，公司预计因为美国政府的禁令，2019年第一季的收入将会减少约5000万美元。

鲁门特姆（Lumentum）：这家公司主要制造光学产品，它在5月20日宣布将会暂停向华为供应零部件。鲁门特姆发出的声明指出，因应美国政府的禁令，公司预计2019年财政年度第四季的收入，将会比之前预计减少约三亿美元。

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松下电器（Panasonic）：松下电器早前向BBC提供一份声明指出，公司内部己经发出通知，暂停“与华为和68家跟它有关联公司的业务往来”，但之后解释说，如果某些与华为的交易不违反美国有关禁令，将会维持正常。公司发言人早前指，松下电器向华为出售的产品包括一些“电子零部件”，但没有具体说明。

东芝（Toshiba）：东芝5月23日曾经暂停向华为供应电子零部件，公司发言人没有具体说明给华为供应什么零部件，但强调涉及的金额不大，对业务影响有限。东芝之后确认这些交易不会违反美国针对华为的禁令后，向对方恢复供应。

图片版权 Reuters Image caption 美国政府的禁令间接影响了华为品牌手机的销量。

电讯公司间接受影响

美国的禁令还间接令多地电讯服务商暂停售卖华为手机。谷歌宣布使用者将无法在新版华为手机使用Gmail、YouTube和Chrome等谷歌研发的手机程式，谷歌也不会为华为手机的安卓（Android）系统进行更新。这些电讯商担心，使用谷歌安卓系统的华为手机可能不会再获得软件更新。

两家英国电讯公司EE、沃达丰（Vodafone）分别宣布，因应谷歌针对华为的措施，将不会在当地推出5G通讯服务的时候，向它们的客人提供华为手机。EE母公司英国电讯发言人指出，在有信心可以为客人的华为手机提供技术支援之前，不会向他们提供这个品牌的手机。沃达丰的发言人称，华为的新型号手机有“不确定性”，但将持续检视情况发展。

在台湾，中华电信和台湾大哥大都因为差不多的原因，决定停止向售卖华为手机。

谷歌的措施也影响日本电讯公司出售华为手机的计划。日本公司软银旗下的电讯公司和凯迪迪爱（KDDI）分别宣布，它们会延迟出售华为的新型号手机。另一家电讯公司NTT就宣布，暂停接受客人订购新华为手机。

但香港、澳大利亚、新西兰等地方的电讯商大多仍未作出类似行动。澳洲广播公司（Australian Broadcasting Corporation）报道，当地电讯商Optus和沃达丰澳洲分部先后指出，公司正在跟谷歌和华为沟通，探讨谷歌采取的措施对华为手机的影响。

沃达丰在新西兰的分部称，公司将继续向新西兰用户售卖华为的手机。