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华为早前称将公布自己研发的手机操作系统“鸿蒙”，以求在谷歌停止提供手机操作系统安卓（Android）更新前，用自己研发的操作系统取代安卓。

华为之后澄清说，媒体对于新操作系统上市时间的报道不准确，但该公司并未否认早已开始研究另外的手机操作系统作为备用。华为创办人任正非也透露，出于战略考虑，华为必须创立自己的操作系统。

谷歌早前应美国政府要求，宣布将会禁止华为使用旗下开发的一些手机软件，也可能不会再为华为手机上的安卓系统提供更新。多国电讯商因为这个原因，宣布停售华为手机。

香港科技大学资讯、商业统计及营运学系副系主任许佳龙等研究者向BBC中文表示，华为要编写自己的操作系统不是难事，但吸引第三方开发者为这个平台编写应用程序，或是说服使用者从安卓或苹果系统转到这个新系统，却不是容易的事。

图片版权 Getty Images Image caption 华为创始人任正非认为，他的公司将能够顺利度过谷歌的封杀。

中国国家知识产权局商标局的资料显示，华为去年8月已经申请“华为鸿蒙”的商标，根据今年5月14日发布的公告，使用期限是当天到2029年5月13日。

中国媒体透露，华为在2012年就已经开始计划编写自己的操作系统，按当时计划它只是一个备用系统。如果谷歌等程式开发商不让华为使用它们的系统，华为就可以转换到这个系统。

华为不是第一家尝试自己创立操作系统的手机公司。微软、三星等多家公司之前都推出自家的手机操作系统，但始终未能在已经被苹果和安卓系统主导的手机操作系统中突围。

三星在2009年曾经研发baba操作系统，一开始依靠自己强大的手机销量，曾经取得一点成绩，但无法推广到其他手机品牌。直到今天，三星的所有手机仍然使用安卓系统。

微软（Microsoft）也曾经尝试透过收购手机制造商诺基亚（Nokia），推广自身的手机操作系统Windows Phone，但最终放弃计划，鼓励使用者转用运行苹果或安卓系统的手机。

图片版权 PA Image caption 华为手机将不能用热门谷歌软件。

建立生态系统“有难度”

香港科技大学资讯、商业统计及营运学系副系主任许佳龙对BBC中文表示，以往普通手机没有应用程式，因此手机公司发展自己的操作系统相对简单。他解释说，智能手机最大的价值不是来自手机本身的功能，而是手机平台上的应用程式，而这些程式跟操作系统又有很大关系。要有一些用户愿意为一个操作系统开发程式，这有“一定难度”。

香港资讯科技商会荣誉会长方保桥则指出，微软和三星等公司失败的地方，全都是因为第三方开发者开发的程式不够，不能够形成自己的生态系统。

调查机构Statista资料显示，截至2019年第一季的数字，谷歌应用商店有约210万个程式可供下载，而苹果应用商店有约180万个程式，而排名第三的微软应用商店只有约66.9万个程式。

全球手機操作系統市場由安卓和蘋果主導 微軟Windows和三星等系統只佔十分小的部份

方保桥接受BBC中文访问时说，他留意到有报道指华为可能会把一些安卓的程式转换，让它们可以在鸿蒙系统上运行，但他认为这没有完全解决问题，因为华为不可能把所有安卓程式都转换过去。

他认为，一些程式依赖安卓系统某些功能才能运作，例如谷歌的付款程式Google Pay，“那些功能就可能无法运行”。

方保桥认为，华为要完整地把谷歌的生态系统复制过去是不可能的事情，只能在有限程度上模仿。

谷歌正式断供后，除了不再为华为手机上的安卓系统进行更新外，华为手机使用者也无法使用一些由谷歌开发的程式，如Gmail、YouTube和谷歌地图等。

方保桥指出，无法使用谷歌相关手机应用，并不代表使用者无法使用这些服务，例如使用手机的浏览器就能使用谷歌地图，“但如果要使用谷歌地图程式才能提供的功能，例如导航，就无法在浏览器看到，这些都是问题所在”。

中国市场救命？

许佳龙认为，华为要建立自己的生态不是容易的事，因为那样做主要都基于“网络效应”，就是说一个平台拥有越多用户，就让程式开发员更有诱因为这个平台开发程式。“如果我们要建立自己平台，操作系统是一件事，更困难的是如何吸引人到平台上建立应用程式。”

方保桥说，在目前的情况，华为只能继续做自己要做的事情，虽然要建立自己系统的生态系统不是容易的事，也必须继续做下去。

美国政府宣布限制美国公司向华为等70家公司出售零部件或技术后，多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，包括停止向华为售卖芯片等手机零部件。

华为周二（5月28日）正式入禀美国法院，要求法庭宣布美国国会去年通过的国防授权法案违宪，这个法案其中一项条款禁止联邦政府机构使用华为和另一家中国通讯公司中兴的设备。

图片版权 Getty Images Image caption 微软的手机操作系统，无法挑战苹果和谷歌对市场的主导。

方保桥指出，华为的目标应是如何完全摆脱被一些美国控制它的生态系统。“现在就是因为太多东西，包括硬件和软件都被他们控制。”他预计，华为要在别的地方重新找到替代零部件不是短时间内做到的事情。

但许佳龙认为，谷歌断供对华为有影响，但不是毁灭性的，因为它的业务很大部份都来自中国，而谷歌在中国大陆境内本身就已经被封。

华为去年的业务报告显示，它去的收入约一半都来自中国市场。

“暂时来说，情况（对华为来说）不是太差，但长远来说，它必须找到自己的方法。如果禁运继续，开发另一个平台似乎真的是它的唯一选择。”