图片版权 QILAI SHEN Image caption 日前美国宣布对中国输美2000亿产品惩罚性关税提高至25％。

中美贸易战火持续延烧，台湾许多企业与中国大陆有密切往来，更有一批大陆台商所生产的产品，与中国输出美国的产品有关。在这场贸易战中，台湾是得利或受害，经济学家的看法分歧。倘若贸易战没有停火迹象，未来台湾产业将何去何从？

日前美国宣布对中国输美2000亿产品惩罚性关税提高至25％，并威胁将对剩余的3000多亿美元中国输美货品加征25％关税，其中最大宗的是台商占很大供应链比例的笔记本电脑和手机。

分析指出，若美国向中国全面课税，其结果是台湾透过大陆间接输美的产品将无一幸免。但长期来看，台湾整体经济可能因此受惠，其原因是，大陆台商可能将高端产品转到台湾生产、增加投资金额及工作机会，美国自台湾的进口量也可能出现大幅增长。

回台湾

许多机构预测，今年全球经济成长率相较去年下滑，而中美贸易战更让多国经济雪上加霜。《华尔街日报》引用美联储（Federal Reserve）经济学家报告，称在中美贸易战的赢家可能是中国周遭的邻居，譬如越南、台湾等。

不过，彭博社报道指出，若中国对美出口下降，台湾、南韩和马来西亚受到的冲击最大，这三地与中国输美商品的关联程度相对较高，特别是电脑等电子产品。

对于这两种截然不同的分析，台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德解读，“贸易战使得台商受伤，但台湾经济受益。”

台湾政府统计，从今年一月开始，已有超过60家台湾厂商计划从中国大陆回到台湾投资，投资金额超过新台币3000亿元（人民币657亿元），但必须得花两到三年才会完成，金钱才能到位。主要移回台湾的产业包括网路通讯、伺服器、机械设备及电脑周边产品等。

台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德向BBC中文指出，台湾厂商为了减少贸易战的冲击，会把销往美国的高端产品生产线移回台湾，但纺织、石化等传产或低阶产品等，因为成本太高，不太可能移到台湾生产。

孙明德说：“台湾那么小，生产要素像土地、电力、技术劳工都不够，再加上人力成本高等因素，台商不可能在短期内大规模移到台湾。”他解释，台商无法用有限的生产资源，生产附加值较低的产品。

台湾政府经济部投资处长张铭斌也表示，纺织、低端自行车、钢铁业等台湾厂商，不少选择前往东南亚设厂，而不是回台投资，主要原因为返台设厂、增产线等成本较高，较适合高端产品。

中美贸易战陷入胶着，孙明德对BBC中文说，台湾企业深陷入“两大之间难为小”的经贸位置，该如何在中美两大国间选边站，成了难题。因为无论选择哪一国，中美未来若有共识达成协议，难保不会被被秋后算账。

孙明德透露，韩国也遇到类似问题，因为近期韩国与中国大陆的关系渐入佳境，但因为贸易战美国要求韩国企业必须选边站，否则得被加入黑名单，如今台湾厂商也面临同样情况。

图片版权 JOHANNES EISELE Image caption 中美贸易战开打至今已成持久战，并已对全球经济造成影响。

台湾政府的应对

台湾政府今年一月实施“欢迎台商回台投资行动方案”，鼓励台商回到台湾投资，其策略包括满足用地需求、充裕产业人力、协助快速融资及稳定供应水电等。

同时台湾“新南向政策”也在今年迈入第三年， 台湾政府也希望受贸易战影响的台商，能透过该政策将投资转进东协（东盟）国家，但有学者认为，这些策略和政策在贸易战中，并未有积极作用。

孙明德指出，台商从去年就因为贸易战而开始扩大在台湾的投资，并非因为政策吸引而回台湾。他向BBC中文强调：“政府政策扮演不了太多角色。”

他解释，台湾实施的相关政策，就像是维他命或补充剂，扮演“协助角色”。像是帮忙台商在东南亚找到合适的生产基地等。他指出，现在并非政策主导台商移动，而是移动本身早已经发生。

台湾大学经济学系教授林向恺则表示相同看法，他指出，台湾政府没有宏观规划来面对中美贸易战。

林向恺指出，台湾GDP成长率预测并未因为资金回流而调升，反而些许调降，而目前看来这种资金回流并未帮助到台湾整体经济。5月24日，台湾政府今年内第三度下修2019经济成长率预期至2.19%。

林向恺对BBC中文说：“台商资金回流，只是政治上的宣传。”并解释，其实台商原本就有部分生产基地留在台湾，因为贸易战后他们只是将部分高端产品移回台湾生产，并非生产线“回流”，因此实际上的投资并未增加。

林向恺指出，在大陆的台商要将工厂移到东南亚，因为文化差异及语言障碍，不如当年“台商西进”容易。他也质疑台湾的“新南向政策”，并举韩国与日本的例子，强调韩、日两国政府的南向政策，是国家政府担任领头羊，有策略性的带领企业到东南亚投资，而不像台湾政府总是扮演协助角色，而不是主导角色，“宣传意义比较大”。

英国牛津大学国际关系博士汪浩表达截然不同的看法，他向BBC中文表示，中美贸易战，长远来看对台湾厂商影响可说微乎其微。

他解释，台商大部分是供应电子零组件及负责组装的厂商。而中美贸易战是迫使产业链搬到东南亚或台湾，这只是生产线的转移，对于产品主要销售市场没有影响，他强调，“产品最终仍会卖出去。在哪里生产没关系。”

他强调，中美贸易战不会影响西方国家或中国本地对手机、电脑科技产品的需求，因此对台商影响不大。他补充，企业会考量关税金额及人力成本，决定生产线转移的地点，但整体对台湾经济没有太大影响。

汪浩对台湾政府很有信心，他指出，针对关键的电子零组件，台湾有相关的技术人员，台湾成本可能比中国大陆高，但在大陆必须被扣25%的关税，在成本考量下，会有很多高端产品的生产线移到台湾，他认为台湾会从中受惠。