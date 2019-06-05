美联储暗示降息 能否刺激经济增长成疑

图片版权 Reuters Image caption 鲍威尔是美国总统特朗普首个任名的联邦储备局主席。

美国联邦储备局（美联储）官员早前暗示可能会降息，刺激全球股市上扬。分析认为中美贸易纠纷谈判仍然没有解决迹象，而美方这个时候发出讯息，表示愿意在经济增长放缓的时候采取措施刺激经济，令市场感到安心。

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）周二（6月4 日）发展演讲时指出，会针对贸易纠纷带来的不稳定性作出“适当”的回应。

而圣路易斯联储局主席布拉德（James Bullard）周一（6月3日）也曾经表示，降息可能快将成一件“应该做”的事情。

但有意见认为，美国的经济已经差不多连续10年录得增长，经济放缓是周期的一个部份，不是降息能够改变。

图片版权 Reuters Image caption 中美自去年开始发生贸易纠纷，多次互相加征关税，被指可能导致美国经济增长放慢。

“适当行动”

美国主要股市受消息刺激，周二当天涨幅均炒股2%，亚洲股市周三也大多上扬。

美国目前除了要应对与中国的贸易纠纷外，总统特朗普早前还宣布准备对墨西哥进口的货品加征关税，要求对方采取行动阻止非法移民从墨西哥偷渡到美国。

鲍威尔周二说，目前尚未知道这些纠纷什么时候会结束，但美联储会观察事态发展，需要的时候会采取行动保持美国经济增长。

他没有明确表示这些行动是否包括降息，但美国《纽约时报》报道指出，市场把他的讲话解读成美联储会采取行动，减轻贸易纠纷带来的影响。

报道又留意到，美联储1月曾宣布将保持利率稳定，这一信号稳定了投资者信心，令股市上涨，特朗普因此可以继续进行他的贸易外交政策，而不用担心这些政策会影响美国经济。

美国股市受刺激上升，纳斯达克指数周二上升约200点

经济增长周期

特朗普过去多次批评美联储的基准利率定得过高，影响经济发展。联储局自2015年起已经加息9次，分析担心货币政策是否变得太紧，影响经济发展。

联储局1月宣布不会加息后，曾经刺激股市上升，但摩根士丹利美国分析员威尔逊（Michael Wilson）认为，美国经济已经差不多连续10年录得增长，联储局减息会不会帮助经济存在疑问。“美联储已经尽可能延长经济增长周期，但这可能已经不够。”