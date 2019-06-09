中美贸易战：悬在空中的“稀土牌”有多重

图片版权 Reuters Image caption 稀土元素通常附着在金属矿石上

中美贸易战正酣，在中国可能打“稀土牌”的一片揣测声中，美国方面也接二连三被视为未雨绸缪的行动。不过观察人士认为，扭转对中国稀土的依赖不可能一蹴而就。

稀土不是土，是钪、钇以及镧系元素等17种化学元素的总称。这些元素经常形成伴生矿床，化学性质相似，因此一般也把稀土理解为稀有金属矿。稀土是生产高科技消费电子用品和军工制品必不可少的原材料。

全球稀土储量的约三分之一在中国，也有称中国稀土储量占全球探明储量的一半。

被动应战

美国国防部新闻网站6月3日一条消息称，多家军工巨头曾联名警告白宫，美国高科技和军工产业严重依赖战略竞争对手的稀土产业，而美国又要限制对方获得美国芯片，对方可以通过“备胎”打持久战，而美方却无法避免稀土供应这个动脉被卡导致高科技和军工业陷入瘫痪。

据估计，受影响的企业市值总计达数万亿美元。

美国国际贸易委员会数据显示，2018年中美矿产贸易额近9200万美元。

图片版权 Getty Images Image caption 稀土不是土，是17种化学元素的总称，也可叫稀有金属矿物

据路透社报道，美国国防部已经把目光转向非洲，寻找更多稀土供应来源，以减少对中国的依赖。马拉维姆坎戈资源公司（Mkongo Resources）和布隆迪彩虹稀土有限公司（Rainbow Rare Earths Ltd）是美国国防部后勤局联络的两个潜在供应商。

此前，美国商务部提出61条紧急措施建议，旨在推动关键矿产资源的自给自足。

措施中包括加强国内供应链领域的研发，拓展与盟友的相关贸易合作，重新评估美国国内矿产资源，简化采矿许可申请程序，以及提供财税方面的优惠。

美国商务部警告说，如果中国长期限制对美稀土出口，后果可能类似于2010年北京因钓鱼岛主权归属纠纷对日本禁运稀土造成的冲击。

此前，中国媒体释放出北京在贸易战中可能打稀土牌的信号。

5月份，中国媒体报道习近平主席视察江西稀土矿，引发北京可能准备限制对美出口稀土的联想。随后，中国国务院发展与改革委员会表示稀土供应应该优先满足国内市场需求，几天后又表示稀土业和专家都敦促政府“强化稀土产品出口管控” 和“建立稀土出口全流程追溯和审查机制”。

美国2014年至2017年的稀土进口中80%来自中国。中国媒体日前用这个数据暗示北京可以在中美贸易战里打这张牌。

图片版权 Reuters Image caption 稀土是美国用以保障国家安全众多武器系统的必需元素。

稀土依赖

中国稀土矿产占全球产出的70%，其余来自缅甸、澳大利亚、美国和其他一些国家。中国官方数据显示过去5年来中国稀土出口几乎翻了一番。

稀土加工领域由中国主导。2018年全球90%的加工生产在中国完成，另外10%由一家在马来西亚的澳大利亚公司完成。

法国、爱沙尼亚和日本也向美国出口经过加工的稀土产品，但他们的原料都来自中国。

美国研究机构阿达玛斯情报所的数据显示，目前世界稀土加工业85%的产能在中国，澳大利亚的林纳斯（Lynas Corp） 公司占11%。

由于稀土开采加工对环境破坏严重，环保成本高昂，美国唯一的稀土矿公司，芒廷山口稀土矿（Mountain Pass）也把矿石运到中国去加工。贸易战开始以后，这家公司面临中国施加的25%关税。

美国可以从马来西亚进口，但数量远远不够，而且前景也不保险，因为马来西亚政府不满稀土加工对环境的破坏，已经威胁要关闭稀土加工场。

中國佔據稀土開採的主導地位 年開採量（噸）

图片版权 Getty Images Image caption 稀土矿开采和加工对环境破坏严重

一位不愿透露姓名的采矿业经济师对BBC表示，美国和澳大利亚都有大量稀土矿藏储备，关键是开采和加工对环境的冲击。这不但涉及到加工工艺，在西方国家还必须遵守环保法律。

当然，在严峻挑战和贸易战刺激的背景下，技术创新和结构改革等方面有所突破，中国如此，美国也一样。

他说，目前看来双方还只是在说稀土称为杀手锏的可能性，作为贸易谈判和博弈的棋子，“一旦中国将来真的打稀土牌，那是非常决绝的一步，影响确实会很大。”

图片版权 Getty Images Image caption 稀土矿开采和初步加工的环境成本很高

远水近渴

美国当然也可以自己加工稀土，但需要时间和大量投资，如果不考虑中国，则矿石来源有限。1980年代之前，美国是世界上最大的稀土生产商。

香港阿戈纳特证券（Argonaut Securities）分析师刘海伦（Helen Lau）认为，美国的稀土开采和加工业停滞多年，恢复昔日辉煌需要时间；即使稀土矿藏丰富，短时间内要达到足够大的产能，目前看来很不乐观。

她说，作为世界第一大经济体，适当调整在某些重要矿产上对进口的过分依赖，是合理的。至于稀土是否中美贸易战中方的一张王牌，则取决于稀土是否能成为一种有效武器。

近日，美国一些与稀土相关的企业表示将和澳大利亚合作开采稀土矿，但其中一些军工企业很快宣布放弃这个备胎计划，因为开采的矿石还是要运到中国去分离、提炼和加工。

图片版权 Reuters Image caption 美国加州芒廷山口稀土矿准备2020年在当地设加工厂。现在仍把矿石运到中国加工，且已经面临25%报复性关税

据美国媒体报道，就算美国决心恢复那些相对紧缺的稀土产品加工产业，至少需要5年以上；恢复相对完整的产业链至少要15年。美国公司等不了15年。

拥有芒廷山口稀土矿的MP材料公司计划2020年在矿场开设加工厂。德克萨斯矿产资源公司正在筹备开采德州西部一处稀土矿，怀俄明州的稀有元素资源公司的稀土矿项目也在进展中。

但上线投产还需要几年时间。

2010年曾被中国实施稀土禁运的日本日前宣布，从2011年开始，经过9年的勘探，日本在太平洋西部海底发现10米至70米厚的稀土泥层，南鸟岛南部几百公里处的深海海底也探明巨大的稀土泥矿。

但是，海底稀土矿开采难度大，稀土含量低，日本政府估算，这些海底稀土泥的开采成本将数倍于收益。