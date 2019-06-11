华为英国国会答疑能否打消5G安全疑虑

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚、新西兰和美国均以信息安全为理由，禁止华为向它们的市场提供未来5G移动宽带网络的设备。

华为全球网络安全和隐私官约翰·萨福克（John Suffolk） 周一（10）出席英国国会听证会，回应英国国会议员提问。关于华为设备安全性及与中国政府关系的问题，萨福克表示华为经得起检验。BBC商业记者玛莉安·卢森 (Mary-Ann Russon) 报导了这场华为在英国听证会上的答辩。

华为否认与中国政府有特殊联系

萨福克（John Suffolk）周一告诉英国国会议员，华为从未被中国或任何其他政府要求“做任何特殊的事情。”

图片版权 Parliament TV Image caption 萨福克：华为从未被中国或任何其他政府要求做任何特殊的事情。

萨福克表示，华为欢迎外界分析其产品，并检测工程或编码缺陷。

“我们毫不掩饰地站在世界面前，但我们乐意被这样检视，因为它使我们能够改进我们的产品。” 萨福克表示。

他补充说：“我们希望外界有所发现。无论是一项还是一千项发现，我们都不在意。我们不会这些发现而感到尴尬。”

华为受邀参加科技选拔委员会会议（Technology and Science Select Committee），回答英国国会议员关于其设备安全性及与中国政府关系的问题。美国政府认为华为可以将其产品用于监控，于是鼓励国际盟友从他们的5G设备中封杀华为。

萨福克说：“中国政府从来没有要求华为做任何不该做的事。”

“再补充一句，中国或任何其他任何国家都没未曾要求华为做任何会减低产品安全性的事情。”

英国国会议员对中国侵犯人权的行为表示担忧，包括新闻报道称在新疆有多达100万名穆斯林民众被拘留一事。他们询问华为，是否需要在新疆提供设备给中国政府，特别是考虑到2017年《中国情报法》要求个人和机构必须与中国情报机关合作。

萨福克说：“华为之前不得不花了一段时间与中国当局一起澄清事实，但结果出来很清楚，我们没有被要求做任何不该做的事情。”

远程追踪系统

“我们已通过我们的律师验证，并经过钱斯（Clifford Chance）律师行再次验证……根据他们提供的法律建议，华为不做任何会削弱产品安全的事情。”萨福克称。国会议员还询问华为是否能够通过其设备与英国的5G移动网络建立远程连结。萨福克回应称，华为只是为移动网络运营商提供通讯设备。

“我们不运行网络，所以我们无法碰触在网络上运行的任何数据，”他还解释，华为只是大约200家供应商中的其中一家，一起提供各种不同的设备，建设英国5G网络。

“但是如果营运商发现华为设备上的问题，我们在罗马尼亚的支援中心将能够远程接入设备，以解决问题。”

图片版权 PA Image caption 英国政府通信总部（GCHQ）下属的国家网络安全中心对华为的一系列技术问题表示担心。英国女王曾经去那里视察。

国会议员还想知道是否可以使用5G网络来跟踪个人用户。萨福克回应，移动电话技术要求移动运营商不断追踪用户电话，以便能将它们连接到移动网络。在这逻辑之下，运营商始终需不断追踪客户。他还告诉英国国会议员，华为产品中大约只有30％的组件实际上是由该公司制造， 其余的组件都产自华为密切监控的全球供应链，以堵住安全漏洞。

英国：华为突破美国封杀的破口?

BBC中文记者 吕嘉鸿

美国对华为的封杀行动仍在继续，但华为在英国的际遇有所不同。首相特里莎·梅（Theresa May）执政后期，一度传出英国政府已经放行华为的消息，这一放行一旦成真，华为将成为“五眼联盟”中唯一为华为开绿灯的国家，英国相信，只要让华为仅参与5G非核心项目建设，则风险可控。

但这也不表示华为在英国一帆风顺。

之前，前国防大臣加文•威廉姆森（Gavin Williamson）被特里莎·梅认为泄露国家安全委员有关华为的讨论而被要求离职。而威廉姆森是公开反对华为入主英国5Ｇ工程的政治人物之一。

根据BBC之前分析，反对华为入主英国5G建设工程的官员尚有内政大臣贾伟德（Sajid Javid）、外交事务大臣亨特（Jeremy Hunt）以及前伦敦市长约翰逊 （Boris Johnson）等，而后两者都是下任首相的热门人选。这显示出华为此刻前往英国议会进行听证会的必要性——试图力保华为在英国目前为止还算乐观的前景。

换言之，在“五眼联盟”中，英国一直是华为力求突围的破口。但华为能不能在这里取得突破，可能取决于新任首相的态度，以及国会听证后作出的判断。