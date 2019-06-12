英国运营商促政府就华为争议和商界对话

图片版权 Getty Images

英国的移动运营商发出警告，认为英国有可能失去移动互联网领域全球领导者的地位。营运商致内阁秘书马克·塞德维尔（Mark Sedwill）的一封信中敦促英国政府澄清对华为的立场。这封信要求行业领导人和政府之间召开紧急会议，讨论他们的担忧。

运营商表示，如果对中国技术使用的不确定性仍然存在，他们不会贸然投资移动技术所需要的基础建设。这些公司计划在本周尽快将这封信寄给政府，他们担心政府无法决定是否会批准华为参与英国新的5G网络建设。

一位英国政府发言人表示：“英国电信网络的安全性和适应性至关重要。我们制定了强有力的程序来管理国家安全风险，并致力于制定高度安全标准；电信供应链的评估将在适当的时候公布。我们在整个过程中都明白，所有网络运营商都需要遵守政府的决定。”

你的器材不支持播放多媒体材料 华为的5G“城堡”与“后门”之忧

华为是全球领先的下一代网络设备供应商，但它遭到美国的强烈抵制。美国政府已经禁止使用华为技术，因为其担心华为可能会允许中国政府窥探关键基础设施，对美国造成安全威胁。

美国威胁要限制任何接受华为设备的国家参与分享情报。今年初有未经证实的报道表示，英国政府正在考虑允许华为设备进入新移动网络的核心系统“外围”，而不是进入管理医院、警察和能源网络等关键服务系统。

图片版权 In Pictures / Getty Images Image caption EE最近在英国6个城市开启5G服务。

英国电信（BT）拥有的移动运营商EE说，该公司推迟发布华为5G手机，“直到我们获得信息能保障我们的客户得到长期安全支持”。沃达丰（Vodafone）也宣布暂停华为5G手机订单。

另外，英国公司ARM设计的处理器在全球大多数移动设备中使用，该公司表示它可能会暂停与华为的联系，外界分析这是对华为最大的打击。

华为发现自己已经身处于中美贸易战的前端。该公司坚称，其产品不会对任何客户构成安全威胁。华为表示，美国这一做法的目的是为了重组欧美相关技术，更是为了干扰中国成为高科技设备领域领先者的烟雾弹。