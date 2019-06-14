图片版权 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普访美时曾参观紫禁城。

美国总统特朗普多次表示，他准备在6月底在日本大阪举行的峰会上与中国国家主席习近平会面，但中国没有予以证实。中国外交部发言人耿爽周四仍没有确认G20峰会期间的习特会晤，称如果有这方面的消息，将会及时发布。

路透社援引包括北京和华盛顿的官员及外交官称，目前对于这场潜在的习特峰会只做了很少的准备工作，主要原因就是两边不停的摩擦。

美国白宫首席经济政策顾问拉里·库德洛说，虽然特朗普非常希望能够在出席大阪G20峰会之际与习近平会晤，但这次会面未正式敲定。

没有准备的习特会

消息人士称，中美领导人可能会进行某种形式的会面，但是无论在大阪发生什么，都会是谈判进程的后退，因为两个月前，原本期待两国领导人能在大阪签署一份历史性的协议。

对于美国方面而言，这几年来特朗普在缺乏准备的情况下参加一场重要会面并不是稀罕事。特朗普经常出席重要会谈前只做少量的准备，然后在去程的飞机上制定会谈策略。

习近平则可能根本不想参加一场无法预料结果的会谈，而且还要面临继续加征关税的威胁。

“对中国而言，完全取决于对习近平的礼节，并保证他受到尊重。”一位亚洲外交官表示，“中国不希望习近平参加一场可能使他感到尴尬的会谈。”

图片版权 AFP Image caption 中国副总理刘鹤（中）与美国贸易代表莱特希泽（右）及美国财长姆努钦就中美贸易进行多次磋商。但5月谈判停滞后双方未再见面。

本周，美国商务部长罗斯也在淡化在月底的G20峰会上解决争端的可能性，称峰会将不会是“达成最终协议的地方”。

“在G20峰会上，顶多也就是……对未来的道路达成某种协议，但肯定不会是一个明确的协议，”罗斯向CNBC表示。

康奈尔大学教授艾斯瓦尔·普拉萨德（Eswar Prasad）表示，任何形式的谈判预期都很低，即便习特会举行，最好的结果就是双方重回谈判桌，而现在对于暂时停火的前景也消散了，长期的贸易战和更广泛的贸易紧张关系似乎已经到来。

“关税是一个伟大的谈判工具”

“关税是一个伟大的谈判工具，”特朗普在推特上说。

此前，特朗普表示如果在G20峰会无法与习近平见面，将会实施新一轮惩罚关税。不过，周三的白宫记者会上，特朗普被问及在进一步采取惩罚举措前与中国达成协议是否设有最后期限时，特朗普的答案是否定的。

“我没有最后期限，”特朗普在一场记者会上指着自己的头表示，“我的最后期限就是在这里。我们会想出一个最后期限。基本上没有什么人可以弄清楚。”

他在本周二表示，中国非常希望达成一项贸易协定，但除非这是一项好的协议，否则他对达成协议不感兴趣。

图片版权 Getty Images

从5月两国贸易谈判停滞后，特朗普多次表达重回谈判桌的希望。

过去一个月，全球经济受到影响。路透社称，这期间投资者已经看全球股市超过一万亿美元蒸发。

美国国内经济增长出现放缓迹象。迄今公布的数据显示，美国第二季经济成长大幅放缓，年初因出口和库存增加，经济获得暂时提振。5月份就业增长大幅放缓。4月份制造业生产、出口和住宅销售下降，消费者支出降温。

中国国务院副总理刘鹤出席陆家嘴论坛时承认中国经济面临外部压力，但他认为这些外部压力有助于中国提升创新自主的能力。“相信在不久的将来，中国政府将进一步推出有力度的改革开放新举措。此外中国宏观经济空间大，政策工具储备充分，有充分条件、信心应对各种挑战。”