图片版权 Getty Images Image caption 华为由于其增长迅猛的智能手机销售，去年的公司总销售收入超过了千亿美元。

中国电讯巨头华为公司的创始人任正非说，未来两年，华为每年的销售收入将比预期减少约300亿美元，到2021年才可能恢复。他还警告说，特朗普的制裁令华为智能手机销售聚减40%。

华为由于其增长迅猛的智能手机销售，去年的公司总销售收入超过了千亿美元。不过他在今年1月预计2019年将面临困难。

这是华为首次对美国制裁冲击的影响作出量化描述。任正非周一（6月17日）再次把受美国制裁的华为比作“一架弹痕累累的飞机”。同最近华为高管对自己技术实力的乐观相比，任正非的评论略显悲观。

任正非在华为深圳总部说，华为没有料到美国禁令带来如此严重的影响。

他还指出，美国除切断华为的零部件供应链，还禁止华为参加许多国际组织，不让华为和一些大学合作，不能使用有美国技术成分的产品，甚至禁止华为同包含美国技术成分的网络衔接。

图片版权 Getty Images Image caption 任正非表示华为对特朗普政府决心采取“极端”手段对付华为感到意外，“我认为双方都会蒙受损失，会两败俱伤”。

美国公司也受损失

任正非表示华为对特朗普政府决心采取“极端”手段对付华为感到意外，“我认为双方都会蒙受损失，会两败俱伤”。

美国总统正在协调盟国和其他国家在全球范围内努力把华为排除出5G移动网络。华为是世界主要的网络设备供应商，许多公司警告说，放弃华为转用其他供应商为时已晚，会令他们蒙受亿万美元的损失。

报道说，美国硅谷巨头因封锁华为面临巨大潜在损失，他们正在悄悄游说特朗普政府，希望能够放松对中国电信巨头华为供应的禁令。

这其中就有芯片制造商英特尔（Intel）和赛灵思（Xilinx）。根据路透社引述知晓内情的人士说，这两家公司上月底与美国商务部就华为被列入黑名单磋商对策。高通（Qualcomm ）也在会议上向美国商务部施压。

华为公共与政府事务部总裁办副总裁解释说，“他们（美国公司）在按自己的想法行事，对于许多美国公司来说，华为是他们的主要客户之一。”他说，一些美国公司失去中国市场，后果是“灾难性的”。

图片版权 Reuters Image caption 高通是华为的主要芯片供应商，据说包括高通在内的硅谷技术公司正在游说美国政府，希望放松对华为的制裁

美国半导体产业协会(SIA)证实，目前芯片制造商和美国政府官员在进行会谈，这个沟通过程在5月美国把华为列入制裁实体名单后就开始了。但是美国商务部表示，这种会谈对于“执法行动”没有任何影响。

美国半导体产业协会副总裁吉米·古德里奇说，“那些无关国家安全的技术似乎不应该被列入行政命令的（制裁）范围，我们已经向政府表达了这个看法。”

一些分析人士和美国企业也正密切观察下周在日本大阪举行的G20峰会，期待特朗普与习近平就中美贸易谈判发出信号。周一（6月17日），数百家美国企业、贸易团体和个人警告说，若华盛顿继续就中国进口产品征税，美国消费者将成最终的受害者。

“我们正在谈论的是你我都会买，而且在商店里买的那些东西，消费者会直接感受到（价格的上涨），”美国商会的首席政策官布莱德利（Neil Bradley）说。

临时许可证将到期

美国在5月15日开始生效的行政命令，把华为列入管制实体名单，旨在防止“外国敌对势力”对美国通讯系统造成安全威胁。

但为了防止购买华为网络设备的美国移动通信供应商出现网络运营和设备中断的问题，美国政府又对华为及其70家分公司发放了为期90天的临时许可证，其间允许华为继续购买美国产品，但禁止他们购买用于制造新产品的零部件。

去年华为投入110亿美元从美国数十家科技公司购买零部件，例如高通的芯片，以及微软和谷歌的软件。为期90天的临时许可证到期后，美国公司将失去来自这部分业务。

Image caption 任正非周一说，尽管华为会受到资金影响，但华为不会减少研发，也不会大幅度裁员。

华为继续投入研发

华为高管说因为预料到有朝一日会被美国供应商断供，已经储备了大量电脑芯片和电子元件。华为还表示正在开发自己的操作系统，替代谷歌的安卓手机系统。

美国公布制裁华为后，谷歌公司决定停止支持华为，禁止华为手机使用安卓操作系统。这对希望使用华为智能手机的消费者产生了极大影响。

华为公司透露，计划于秋天推出的“鸿蒙”操作系统是集手机，电脑，平板，电视，汽车，智能穿戴为一体的统一操作系统。但这个未经检验的雄心勃勃的操作系统能否为欧洲消费者接受，仍然是个未知数。目前华为已经成为欧洲智能手机的主要供应商。

不过任正非说，尽管华为会受到资金影响，但是他们不会减少研发，也不会大幅度裁员。

任正非在最近的采访中再次强调，华为设备并没有“后门”，所以中国安全部门不可能在网络监督其客户。