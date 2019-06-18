中美贸易战：中国的稀土战略和“稀土牌”的正反两面

图片版权 Getty Images Image caption 稀土不是土，是17种化学元素的总称，也可叫稀有金属矿物

中美贸易战持续之际，北京示意正在制定稀土战略，中国不会拿稀土资源要挟世界，但贸易战语境下的“稀土牌”并非无稽之谈。

新华社报道，中国国务院发展改革委员会发言人说，中国愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要，“但如果有谁企图利用中国稀土资源所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，我们坚决反对。”

发改委正在研究制定稀土战略，近日为此连续举办三场座谈会，征求行业专家、重点企业以及相关地方的意见和建议，讨论重点是稀土产业发展格局，包括产业结构合理化、提高科技水平、资源有效保护和生产运行有序等。

日前，中国《环球时报》曾表示中国在加大利用稀土优势的力度。

中国媒体报道习近平主席5月份视察江西稀土矿，引发北京可能准备限制对美出口稀土的联想。

随后，中国国务院发展与改革委员会表示稀土供应应该优先满足国内市场需求，几天后又表示稀土业和专家都敦促政府“强化稀土产品出口管控” 和“建立稀土出口全流程追溯和审查机制”。

美国2014年至2017年的稀土进口中80%来自中国。中国媒体日前用这个数据暗示北京可以在中美贸易战里打这张牌。

但外界对”稀土武器化“的说法不无质疑。

一位不愿透露姓名的采矿业经济师日前对BBC表示，目前双方只是在谈论“稀土牌”，谈论它可以成为贸易谈判和博弈的棋子。

但是，“一旦中国将来真的打稀土牌，那是非常决绝的一步，影响将会很大，”他补充说。

图片版权 Reuters Image caption 稀土元素通常附着在金属矿石上

稀土多重要？

中美贸易战正酣，在中国可能打“稀土牌”的一片揣测声中，美国方面也有接二连三被视为未雨绸缪的行动。

稀土不是土，是钪、钇以及镧系元素等17种化学元素的总称。这些元素经常形成伴生矿床，化学性质相似，因此一般也把稀土理解为稀有金属矿。稀土是生产高科技消费电子用品和军工制品必不可少的原材料。

全球稀土储量的约三分之一在中国，也有称中国稀土储量占全球探明储量的一半。

稀土不稀，用途极广，尤其是手机、电动汽车、飞机涡轮引擎和导弹制导系统离不开它；但稀土的开采、提取、冶炼成本高昂，对环境破坏尤其严重。

中国是世界最大的稀土出产国，美国国防部也无法避免成为中国稀土企业的间接客户。

稀土对高科技产业至关重要。

玻璃制造业是最大的稀土用户，而玻璃则广泛用于现代生活的各个方面，比如电视、手机、汽车、相机镜头、电池和建材；卫星、激光、雷达、声纳、夜视系统、导弹制导、喷气发动机和装甲车辆的合金，也都离不开稀土材料。

图片版权 Reuters Image caption 稀土是美国用以保障国家安全众多武器系统的必需元素。

美国军工产业曾警告说，对中国稀土供应的依赖是它的薄弱环节。美国经济支柱之一的高科技产业也离不开稀土原料。

稀土对美国至关重要。重要到在中美关税大战中它刀枪不入。

美国CNBC电视台指出，特朗普总统对中国开征贸易战关税的商品清单上不包括稀土。

美国稀土进口的80%来自中国，2018年从中国进口价值2.5亿美元的稀土磁铁，目前业界公认没有现成的替代渠道。

单单是强调一下中国稀土资源在世界经济供应链中的地位，就足以令市场瞩目。

据市场调查公司亚洲金属数据，今年5月下旬中国作出这种暗示以后，国际市场钕涨价20%，镝涨价10%。

钕用于电动和混合动力汽车使用的电动机，镝用于激光设备。

世界三大军工企业，雷神（Raytheon）、洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）和英国宇航系统（BAE Systems），都离不开稀土材料。

苹果手机和其他产品使用的扬声器、相机和让手机震动的马达都离不开稀土。虽用量极微，却也意味着无法通过从报废设备中回收的方法重复利用。

伦敦金属研究所Roskills认为，如果中国对美国打稀土牌，美国汽车产业在向电动车转型的竞争中将处于劣势。

美国国防部新闻网站6月3日一条消息称，多家军工巨头曾联名警告白宫，美国高科技和军工产业严重依赖战略竞争对手的稀土产业，而美国又要限制对方获得美国芯片，对方可以通过“备胎”打持久战，而美方却无法避免稀土供应这个动脉被卡导致高科技和军工业陷入瘫痪。

据估计，受影响的企业市值总计达数万亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 中国正在调整稀土产业发展战略

双刃剑？

但是，在全球供应链如此成熟的今天，中国若是彻底切断稀土供应，难免会伤害到本国市场。

《经济学人》认为，中国的战略发展目标是让自己的磁场强大到谁都无法脱离，但对美国打稀土牌的后果则有损于这个目标。

Roskills的电动车行业分析师戴维·梅利曼（David Merriman）说，即使会伤及自身，也不能排除中国出于整体战略考虑而作出局部牺牲的可能性，而稀土作为一枚谈判筹码，可能在更宏观的层面发挥作用。

观察人士指出，中国做出打稀土牌的姿态，会促使稀土进口大国更清楚地认识到自己的脆弱性，从而投入更多人力物力寻找和开发替代品，推动相关的技术创新。

这有先例可循。

2010年国际稀土价格上涨，正值中国和日本在东海的岛屿之争白热化，关于中国对日本断供稀土的舆论盛行。

2006年，中国对稀土出口实行配额制度。全球金融危机爆发导致国际稀土需求锐减，中国计划部门下调配额。但2010年，不少中国出口企业的订单开始回升，而配额没有上调，稀土价格飙升10倍。当时，中日在东海的岛屿争端激烈。

媒体报道称中国对日本打了稀土牌。国际贸易组织听取了美国等国家的投诉，裁定中国的限制出口措施不合法。

美国圣母大学教授、前五角大楼军火供应链专家尤金·戈尔茨（Eugene Gholz）在一份研究报告中说，当时中国对日本的“稀土牌”，在商业和安全层面都影响甚微。

中、日两国的海关数据显示，2010年秋季中国对日本的稀土运输并没有中断，但围绕“稀土牌”的言论、暗示就足以给国际市场和稀土依赖程度较深的国家敲响了警钟。

目前世界上除了美国加州的芒廷稀土矿准备2020年启动加工厂，还有就是澳大利亚的上市公司林纳斯（Lynas）。

林纳斯是过去近10年间各国寻求减少对中国稀土依赖的结果之一。跟它差不多时间出现的公司都先后倒闭歇业，但它站稳了脚跟。

林纳斯拥有西澳大利亚威尔德山的稀土矿，在马来西亚有加工厂，主要客户是日本磁钢制造业。公司去年首次实现盈利，今年上半年股票价格上涨90%。

林纳斯日前宣布与美国Blue Line Corp（蓝线公司）合作在得克萨斯州建稀土加工厂。

金融界普遍认为，美国制造业不可能迅速摆脱对中国稀土供应的依赖，扭转对中国稀土的依赖也不可能一蹴而就。

据美国媒体报道，就算美国决心恢复那些相对紧缺的稀土产品加工产业，至少需要5年以上；恢复相对完整的产业链至少要15年。

图片版权 Getty Images Image caption 稀土矿开采和加工对环境破坏严重

稀土战略调整

1960年代国际稀土市场的霸主是美国，现在是中国。

北京30年前把稀土定位成战略物资，禁止外资涉足。中国稀土出口自2013年以来逐年增长，2018年达到95586吨，其中20%出口美国。

同时，中国也是世界第一大稀土进口国，2018年进口70000吨。

2016年，中国政府清理整顿稀土行业，组成六个集团，颁发经营执照，每年分配采矿定额。

中国稀土产业六巨头：中国铝业公司、中国北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、中国南方稀土。

根据2016年公布的5年发展规划，中国稀土矿年产2020年达到14万吨后封顶，冶炼和分离产能在2015年基础上缩减三分之一，降到20万吨。

中国在全球稀土生产中的份额21世纪初是95%，现在降到70%。

2018年，中国第一次成为稀土精矿的净进口国。环境因素和产业升级的考虑在这一转变中起了很大作用。

中國佔據稀土開採的主導地位 年開採量（噸）

新华社引述国家发改委发言人孟玮说，针对中国稀土产业目前几大问题，政府准备采取相应措施。

“针对目前稀土行业违法违规生产的问题，政府将加大行业整顿规范力度，构建长效监管机制，规范行业发展秩序；

“针对稀土行业生态环保历史欠账问题，将扎实推进矿山生态修复和环境治理，加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，推进稀土产业绿色发展；

“针对稀土行业高端产业应用不足问题，将完善创新激励机制，支持企业加强知识产权保护，突破一批关键核心技术，提升产业竞争能力。”