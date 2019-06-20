图片版权 Getty Images Image caption 巨大的美元标识

美国财政部周一（6月10日）公布，今年4月中国继续减持美国国债，持仓降至1.113万亿美元，降至2017年5月以来最低。

中国持有美债规模已经连续两个月下降。据测算，两个月的减持规模都在100亿美元到200亿美元之间。

虽然如此，中国依然是美国以外最大的美债持有国。

去年9月开始，绝大部分月份，中国都在净卖出美国国债。连续减持美债，再次激起“武器化”美债的讨论。

美方担忧，如果中国加大力度出售美债，可能对美国利率施加上行压力，使美元汇率一落千丈。专家分析，如果中国抛售美债，价格暴跌，手中剩余的债券也将贬值，对自身杀伤力可能更大。

为何中国成为美债最大持有者？

这在一定程度上反映了中美贸易的逆差。中国对美国贸易，持续顺差，事实上，对全球其他国家也是顺差。

中国向美国出口商品，换回美元，需要把这些巨额的外汇投资出去，以保值和增值。对中国来说，美国公债市场就是这些美元的一个天然存放处。因为长期以来，美国公债市场是全球最大、流动性最强的安全资产池。

不仅如此，这一市场不仅大到足以容纳中国庞大的外汇储备，而且其回报率也高于其他超级安全投资，比如，目前，10年期美国国债收益率为2.42%，而德国、日本国债为负收益率，也明显高于英国10年期国债1.03%的收益率。

富兰克林邓普顿（FranklinTempleton）固定收益部门首席投资官索纳尔·德赛表示，如果不买美债，中国还能买什么呢？

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易争端，双方不断升级打击手段，有人担心，中国可能使用限制稀土和抛售美债等手段。

正因为如此，1990年代初以来对美持续贸易顺差，中国就不断买入美债，作为其美元储备的一部分。中国持有美债的金额从2000年的600亿美元，增长到如今超过一万亿美元。

其中，在10年前的金融危机后，中国挤下日本，成为全球持有美国政府债券最多的国家。2013年末时的持仓量触及1.32万亿美元的高位，此后有所下降。

虽然中国是美国最大的海外债主，但美国债券的最大买家还是本国的机构和个人。在美国16.18万亿美元未偿还公债中，中国持有约7%，低于2011年时的峰值14%，并创下14年来最低水准。中国的持仓比例仅低于美联储，后者持有2.15万亿美元公债，占比为13.5%。

图片版权 Getty Images Image caption 中国如果抛售美债，将对全球金融市场产生巨大冲击。

为何抛售美债是“核武器”

路透社将抛售美债形容为“核武选项”。原因在于，超过万亿美元的庞大资产，可能造成全球市场大地震，推动利率飙高。

对美国而言，大部分分析师认为，一旦大规模抛售，将扰乱美国公债和其他市场，压低美国公债价格、并推高收益率，导致美国政府借款成本上升。

美国经济也将受到更广泛的影响。因为美国公债收益率是美国消费者和企业信贷的一个参照指标，从公司债到住房抵押贷款的各种利率将会上升，可能导致经济放缓。

图片版权 Getty Images

然而，对于中国而言，摁下这个“核武按钮”并不是件容易的事。

最直接的坏处是投资损失。如果中国选择抛售美国公债，会造成美债价格暴跌，中国手中剩余的美债也会贬值。

其次，中国手中的美债，还是稳定人民币汇率的重要工具。本月初，离岸人民币对美元汇率连续跌破6.94、6.95、6.96这3道关口，日内跌近400点，“破七”近在咫尺，创去年11月以来最低。

但中国可以出售美国公债以及其他货币储备稳定人民币汇率，以便维持出口竞争力。分析师表示，中国通常会在需要支撑本国货币时卖出美国国债，事实上是卖出美元。

“‘核武器’之所以是‘核武器’，就是因为它几乎不可能被使用。”

冰川思想库研究员陈季冰认为，面对这样的利害关系，中国不太可能突然大规模抛售美债，不过长期来看，中国减持美债多元化配置是大趋势。