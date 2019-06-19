Image caption 别指望Libra 纪念币会用扎克伯格的头像，因为脸书说Libra外包给了总部在日内瓦的独立财团管理，财团成员有同等投票权，不是脸书一言堂。

脸书（Facebook）要发行自己的货币，在脸书社区内流通，用作各种交易的结算。

脸书声称有24亿用户。脸书的数码币Libra（天秤，利波拉）2020年问世，届时可能成为世界上使用人数最多的货币，还可能掀起一波金融创新巨浪，势头将远超互联网问世之初那一轮。

脸书的远期展望中，Libra将可以和其他数码币和货币一样在金融市场交易。那么，世界会因此大乱吗？Libra 问世之日真的就是未来钱币降临之时？

围绕这个尚未诞生的社交网站数码币，人们对它的可靠性、波动风险，还有隐私保护和数据安全，心中不免忐忑疑虑。

这些问题的答案很大程度上将取决于世界对 Libra 的接受程度。

图片版权 Facebook Image caption 用脸书币支付软件 Calibra （数码钱包）就跟发短信一样便捷、即时。中国的微信用户表示这一点儿都不新鲜。

脸书币Libra 真的全球通用？

脸书的目标是创造一种全球通用的数码币，但使用Libra 的手机软件和相关服务必须遵守所在国的市场规则，接受本地监管。

脸书进不了中国，它旗下的WhatsApp和Messenger也一样。

目前中国有三大移动支付：阿里的支付宝、腾讯的微信支付和中国电信的翼支付。势力较弱的还有中国移动、中国联通提供的移动支付服务。

它们和Libra及其支付系统一样，附着在用户数据库上。最大的不同是它们没有自己的数码币，用来结算的还是人民币。

美国已经给脸书币开了绿灯，但其他市场，包括Libra的目标市场之一印度，目前对数码币的政策如果不是充满敌意，至少也是冷淡、不友好的。最新统计报告显示，明年Libra 推出时，全世界只有12个市场可能做好了接纳它的准备。

WhatsApp在印度现有3亿用户。但印度政府正在打击乱象频生的数码币行业。

一位不愿透露姓名的外汇圈业者对BBC表示，最难、成本最大的是合规部分。

还有身份认证。有些国家规定用公民身份证认证，但美国、英国之类发达国家没有这个相对简单易行的认证机制，英国甚至没有个人身份证。

如果“脸书币”确实能够做到计划书上所形容的那样，用户在手机上点几下就完成付款操作，那它的确前途无量，堪称钱币的未来。但如何在控制成本、保证安全的前提下做到这一点，却是极大的挑战。

图片版权 NurPhoto Image caption WhatsApp 用户也可以用Libra

脸书币Libra是什么？

脸书、WhatsApp和Messaging用户可以在脸书平台上买Libra，存到一个叫Calibra的数码钱包里，然后就可以用来支付其他用户或商家，就像发个短信那样方便，即时。

脸书说，出租车公司Uber、维萨（Visa）和万事达（Mastercard）信用卡、网上支付PayPal、手机运营商沃达丰、eBay、Spotify等将来都可能会接受Libra付款。随着更多商家和机构接受Libra，用户可以用Libra 付各种帐单，扫码购物，搭乘公共交通车辆。

使用Libra支付如果不是免费，收费也会很低。

这些操作用支付宝、微信支付、苹果支付之类都能完成，而且都没有额外收费。

不同之处在于，这些现有的移动支付没有自己的加密数码币，而脸书不光有数码钱包，还有专门为这个钱包而设的数码币。

英国货币业专家多米尼克·弗里斯比（Dominic Frisby）指出，尽管营销文案和白皮书里重点突出了"脸书Libra"的数码币属性，不断提到区块链、去中心化和无许可（permissionless），实际并非如此。

他说：“据我所知，Libra既不去中心化，也不是无许可。一个不具备去中心化、不带挖矿奖励属性的区块链就不能叫区块链。它只是一个数据库。”

它是一种基于数据库的加密结算货币，有硬通货资产为依托，有独立管理机构。所以，Libra不同于比特币、数码信用额，也不同于传统货币。

但是，在基于数据库的支付系统之外再造出一个加密数码币，难道不是画蛇添足吗？

脸书的说法是，Libra具有比特币的全部优点，却没有它的弊端。具体来说，就是跟比特币一样即时、全球化，但比后者安全、稳定。而且对环境无害，因为它不需要挖矿。

这在币圈人士听来有点似是而非，不明白为什么把Libra 说成加密数码币，还跟区块链有关。

图片版权 Getty Images Image caption 戴维·马库斯（David Marcus）是脸书币项目的统帅

“脸书币”Libra 有什么必要？

脸书说，Libra和装它的Calibre 肩负着重大使命 — 在传统金融服务落后的地方提供便捷可靠的支付渠道，赋予智能手机用户更大的金融自由。

这个目标群体大约有17亿人，其中包括大量发展中国家没有银行账户的女性。

到2020年上半年，几乎每个地球人都拥有至少一部智能手机，而智能手机为很多穷人提供了上网渠道和即时支付的工具。有了Libra，这个工具无疑更方便。

也许客观上能够产生这种效果，至于Libra 问世后最先拥抱它的，可能还不是没有银行账户的人。

评论人士眼里，更明显的是脸书在挖掘用户群数据库的商业价值，在用户基础上创造一种内部储备货币和支付系统。

BBC科技事务记者罗瑞·塞拉-琼斯说，这个宏大的项目代表了脸书的未来，以及钱币的未来。硅谷不少巨头和风险投资基金都已加盟。

但是，万变不离其宗，问题是“为什么”。 为什么我们需要一种新的全球流通的货币？我们为什么要对脸书币放心？

毕竟这是一种依托社交网站和软件流通的加密数码币。

脸书币在脸书业务架构里的定位不是摇钱树，收取的费用几乎可以忽略不计，但广告商可能需要为此付溢价，因为交易速度和效率提高了。而脸书挣钱的节点在其他方面，比如提供附加值服务等。

参与Libra财团的大公司需要付入伙费，1000万美元。这笔钱给它们换来的除了在财团里的平等股权，还为它们打开了脸书网络的数据库。这个数据库的潜在价值难以估量。

图片版权 Getty Images Image caption 虚拟货币，加密数码币市值波动之剧烈是世人有目共睹，挖矿的能耗也颇受诟病。

脸书币Libra 如何令人放心？

Libra 财团首席执行官戴维·马库斯（David Marcus）接受BBC采访时说：” 这是脸书发起的项目，没错。但是，它明年在市场亮相时，就不是脸书掌控的项目了。我们（财团成员）的投票权是同等的。"

脸书的宣传口号是：你或许不信任我们，但你总得信任维萨、PayPal和优步（Uber）。

脸书在保护用户隐私和数据安全方面的记录并非洁白无瑕，而数码货币也一样毁誉参半，除了市场波动剧烈，还涉及洗黑钱和金融诈骗等犯罪活动。

针对币值波动剧烈的担忧，脸书表示脸书币跟一篮子成熟货币挂钩，包括英镑、美元、日元和欧元。

管理“脸书币”的独立机构设在令人心安的瑞士日内瓦。Libra 财团有28个创办成员，各自拥有同等投票权，来自金融、电商和数码币等行业。财团计划扩展到100个成员。

脸书币的支付系统，Calibra，安全性比肩银行和信用卡系统的安全防范程度，采用跟后者相同的认证和反诈骗机制，用户钱币失窃可以得到补偿。

但各国政府对社交媒体和网络金融的身份认证有不同的法规，Libra 会不会遇到水土不服的问题，现在不清楚。

但“为什么”的核心是信任，金融机构可以为用户建立信用评级，而用户对脸书币的信任则不同。

2009年，脸书推出类似的支付系统，脸书信用额（Facebook Credits），两年后关闭，主要原因是响应者寥寥，因为缺乏信任。

为了解决这个问题，脸书这10年来做了很多努力，跟各国政府、监管当局和央行和沟通，包括美联储和英格兰银行。

最终，只有时间能检验真伪、优劣。