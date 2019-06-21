贸易战中苹果的纠结，一边抗议一边转移产能

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中美贸易战不断升级，苹果越来越难置身事外。本周四，苹果公司与多家美国公司一同反对特朗普对更多中国商品加征关税的计划。

苹果在一封致美国贸易代表莱特希泽的信中称，新一轮关税将削弱苹果的竞争力，苹果对美国财政的贡献也将减少。

苹果认为，由于中国和其他非美国企业在美国的市场并不大，因此课征关税将导致竞争环境对苹果的竞争对手有利，给苹果的业务带来冲击。

这种冲击也将导致苹果对美国经济和财政收入的贡献减少。苹果称，该公司是美国最大的企业纳税人，并重申了其在2018年做出的在未来五年向美国经济直接贡献逾3500亿美元的承诺。

由于苹果公司生产的iPhone和iPad等产品在中国组装，因此在国际贸易中被算作中国商品。目前，美国已对价值2500亿美元的中国商品加征关税，但并不包括上述苹果产品。

然而，特朗普已准备对剩余3000亿美元中国商品的关税计划，如果实施大概相当于去年美国从中国进口的总额。届时，苹果产品势必难以幸免。

6月17日美国贸易办公室就拟对华加征关税计划开始举行听证会。为期七天的听证会依然在进行中，美国企业界爆发出强烈的反对声浪。

路透社援引一家美国空调制造商称，对空调零部件征收的最新一轮关税，将导致美国制造的暖通空调(HVAC)设备在美国消费市场价格大涨，而该公司将需要12-18个月时间才能找到零部件的替代供应来源，成本升高可能迫使其退出低价空调市场。

咖啡机制造商Keurig的法律顾问则在公众意见中称，美国售出的所有咖啡机中，约有88%是从中国进口的。这对直接受到影响的制造企业和喝咖啡的美国消费者来说影响是巨大的，消费者将别无选择，只能为咖啡机支付更高的价格，或者放弃每天早上喝咖啡的习惯。

图片版权 Getty Images Image caption 富士康公司是苹果公司产品的主要生产者。

苹果的两手准备

苹果本已对中美贸易谈判表达了乐观的看法。5月1日时，路透社援引苹果CEO库克称，与上一季度相比，贸易关系有所改善，基调更好了。

然而，5月6日，中美贸易谈判突然陷入僵局，特朗普宣布将2000亿美元中国商品的关税税率提高。

对在中国投入巨大的苹果而言，显然不是一个好消息。不仅包括iPhone在内的绝大部分硬件产品在中国生产，苹果的全球版图中，中国市场占比和增速都很重要。苹果iPhone的销量，中国占比达三分之一。此外，根据年报，截至2017年9月苹果的长期资产中，中国资产占30.2%，美国占了61.1%。这些长期资产主要指的是产品加工和制造设备、零售商店以及相关基础设施。

日经亚洲评论本周三报道称，苹果已经要求主要供应商评估将15%-30%产能移出中国、转至东南亚对成本造成的影响，准备对供应链进行调整。

苹果的要求是起因于中国和美国贸易争端久拖不决，但日经援引多名消息人士指出，就算有了贸易解决方案，该公司的决定也不会改变。

报道称，苹果已经认定高度仰赖中国制造的风险太大，而且还在继续上升。

一边抗议美国继续加征关税，一边分流自己在中国产能。苹果的两手准备凸显出贸易战的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 中国的庞大市场和制造能力，以及政府施加的重重限制，让跨国公司又爱又恨。

跨国企业的窘境

包括苹果在内而很多美国跨国公司，都在中美贸易战中面临类似窘境。一方面，面对中国的庞大市场和“世界工厂”的地位，跨国企业十分看重自己在中国的利益；另一方面，这些公司也希望借由贸易战改变中国长期以来对外资的限制措施。

虽然，在听证会上，大量美国公司反对征收关税。但中国美国商会则在一项针对900个在华经营企业的调查显示，超过半数认为中国的保护主义是它们最为担心的挑战之一，主要针对中国的市场准入限制性措施，认为这违背了其开放市场的承诺。