图片版权 Getty Images Image caption 特朗普为台湾鸿海在美国投资的工厂奠基，他希望有更多的产能和工作岗位转移回美国。

距离美国对中国商品加征关税，已近一年。一年来，中美两国相互加征关税涉及超过3000亿美元的商品。

这些关税究竟由谁支付？不同的人有不同的说法。近期，国际货币基金组织（IMF）发布的一份报告或许可以更客观地回答这个问题。

“全都是中国买单”，真的吗？

五月初，特朗普突然宣布由于中国对已达成的协议内容反悔，美国将上调对2000亿美元商品的税率。

随后，他在社交媒体“推特”上称，对于突然停下来的贸易谈判没必要着急，因为加征的关税将由中国支付，而且，“这些巨额资金将直接到美国财政部”。

特朗普似乎传达了一种逻辑，即征收关税与征收个人所得税一样简单——税务部门开出税单，个人照单缴纳，钱进入财政部。

特朗普的说法甚至连自己的幕僚都不同意。白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）此前向美国媒体表示，任何从中国购买商品所附加的关税，事实上是美国公司在买单。而且，如果这些公司把上涨的成本传递到商品的售价上，那么美国消费者也将为此买单。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年感恩节期间繁忙的美国纽约商场，但关税可能使不少来自中国的商品从货架上消失。

消失的订单

去年7月以来，美国先是对340亿美元商品征收25%关税，随后对160亿美元商品征收25%关税，然后扩大到对2000亿美元关税征收10%关税，到今年五月再将2000亿美元商品的关税提升到25%。目前，美国共对价值2500亿美元的中国商品征收25%的关税。

然而，2500亿美元的数字是根据往年贸易规模测算的。而因为关税成本大幅上涨，很多订单可能由于无利可图而消失。

国际货币基金组织（IMF）的报告显示， 从340亿美元、160亿美元，到2000亿美元，三部分中国商品清单中，美国从中国的进口均急剧下降。

340亿美元清单上的中国商品，在关税实施三个月后，进口额同比下降超过20%。160亿美元商品清单，在关税实施后三个月，进口同比降幅超30%，今年初下降超过40%。2000亿美元清单商品最大单月同比降幅在10%左右。

相应地，在中国加征报复性关税后，美国对中国的出口也大幅下降。中国加征的340亿美元的美国商品清单，在去年10月同比降幅一度达80%。

这些消失的贸易订单，或者转移到其他国家，或者因为价格上涨需求下降而干脆消失，但没有发生贸易，关税也就无从谈起。

例如，在美国征收关税的商品中，美国从墨西哥的进口大幅增加。8月份对来自中国的160亿美元的商品清单实施关税之后，来自墨西哥的进口增加了约8.5亿美元，几乎抵消了来自中国的近8.5亿美元进口的急剧减少。

图片版权 Getty Images Image caption 洗衣机是最先被征关税的中国商品，上涨的成本由进口商和消费者共同承担。

隐形买单者：美国消费者

对于那些没有因关税消失的贸易订单，关税确实被征收了。

国际货币基金组织研究人员根据美国劳工统计局的数据发现，因关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因为，加征关税前后，从中国进口的跨境价格几乎没有变化，而美国进口商支付的进口价格急剧上涨的幅度与关税幅度一致。

这些关税价格被分为两部分消化：一些关税由进口商通过降低利润率吸收，另一些则已转嫁给美国消费者。

据国际贸易顾问公司“贸易伙伴”（Trade Partnership）的一项研究估计，关税可能使普通的美国四口之家每年多出767美元的花费。

进口商这么做实属无奈。对于不少美国公司而言，选择中国以外的供应商并不容易。

美国贸易代表办公室为进一步增加关税举行为期七天的听证会。听证会上，婴儿门、儿童加高座椅和便携式游戏围栏生产商Regalo International LLC总裁马克·弗兰纳瑞（Mark Flannery）表示，将生产转移到越南的产品报价要比目前中国生产的成本高50%，墨西哥的报价还要高。该公司的产品主要使用中国制造的钢铁。弗兰纳瑞表示，“目前，除了中国，还没有其他国家在生产金属婴儿门。”

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更广泛的损失

更广泛的损失可能由全球经济共同承担。

美国目前已准备对剩余3000亿美元中国商品加征关税，如果实施，这大概相当于去年美国从中国进口的总额。6月17日，美国贸易办公室就该计划举行听证会。

国际货币基金组织分析，有强有力的证据表明，美国、中国和世界经济都是当前贸易紧张局势的输家。总体而言，贸易战将导致2020年的全球GDP下降0.5%。损失将达到约4550亿美元，比南非的经济规模还大。