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美国芯片生产商美光科技已恢复向中国科技巨头华为的部分供货，并预期今年稍晚对公司芯片的需求能够回升，这使得其股价在周二一度大涨10%。

5月15日，美国将华为和其68家子公司列入“实体清单”，这意味着如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

不过，美光的首席执行官桑杰伊·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）称，美光可以合法地“恢复部分现有产品的发货”。

据报道，英特尔及其他市场领导者也恢复了对华为的销售。

不贴“美国制造”来规避禁令

华为是美光第一大客户，美国的禁售令导致美光第三季销售流失了多达2亿美元。

梅赫罗特拉在投资人电话会议上表示，“我们认为能合法地恢复一些现有产品的出货，因为它们不在出口管理规范的范围，也不在实体清单的限制内。”

美国施加禁令规定适用于含有超过25%美国零件或材料的商品。

《纽约时报》报道，美光、英特尔等多家行业巨头通过不把产品标记为美国制造，成功规避了禁令。

美国半导体产业协会在一声明中说：“我们已经与美国政府讨论过，现在可以向华为提供一些符合实体名单及监管规定的产品。”

但梅赫罗特拉也警告，围绕华为的情况不确定性很大，无法预测能够向华为出货的产品数量或能够持续多久。

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美国芯片商向政府施压

被列入实体清单，使华为可能损失300亿美元。不过华为仍能销售带有库存组件的手机。一些分析师预计，依赖库存组件的情况下，华为可以持续一年。

对华为的禁令不仅对美光造成冲击，很多美国半导体公司都受到影响。华为2018年花费700亿美元用于购买零部件，其中约有110亿美元流向美国公司，包括高通、英特尔和美光。

路透社此前援引消息人士称，英特尔、赛灵思、高通等美国芯片供应商正悄悄向美国政府施压，要求放宽针对华为的销售禁令。其中一位人士说，“这不是在帮助华为，而是为了防止对美国公司造成伤害。”

为了减少损失，华为自己也在调整。路透社报道，中国华为技术有限公司位于美国的研究团队Futurewei Technologies已经采取行动，将业务从母公司华为分离出去。

一些大学正在犹豫是否能继续维持与Futurewei的合作伙伴关系，这家公司目前并未被列入美国政府的实体清单。

美国专利商标局的数据显示，Futurewei在电信、5G移动网络及视频和照相技术等领域申请了2100多项专利。