图片版权 Getty Images

大阪G20峰会上，美国宣布暂停对中国加征新关税，双方重回谈判桌。紧接着在中国大连召开的夏季达沃斯上，贸易战和全球经济前景自然成为讨论的焦点。

“两个大象打架，我们不想被踩死。”印尼大学教授、前印尼商务部长冯慧兰（Mari Elka Pangestu）的观点代表不少东南亚国家。她认为，贸易战导致产能转移出中国，看似东南亚国家受益，其实被置于更长远的风险中。

贸易战的最大受益者

“一个月前，我们对在华的美国企业进行调查，40%的企业表示，要么正在把产能转移出中国，要么正在考虑把产能转移出中国。”前美国助理贸易代表、中国美国商会主席夏尊恩（Timothy Stratford）表示，这是企业不得不考虑的问题，如果是高科技企业，那不得不想，未来几个月美国会出台什么样的政策影响自己的业务。

香港交易所首席执行官李小加称，所有可以转移的边缘业务已经开始转移了，所有不涉及巨大供应链可以单独转移的，人们已经在考虑了。

跨国企业将产能从中国转移，目的地往往选择越南、马来西亚等具备劳动力成本优势的东南亚国家。冯慧兰认为，越南已成为贸易战的主要受益国。

图片版权 NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images

2019年上半年，越南对美国的出口大幅增长27%。这也让越南GDP增长处于接近7%的高位。

但冯慧兰认为要理性看待这些短期利益，贸易战对东南亚国家是一把双刃剑。她表示，面对美国，东南亚国家面临“下个就轮到你”的威胁，而面对美国的单边主义政策，小国不会处于一个平等地位。最好的情形是回到基于规则和多边体系的贸易框架中。

事实上，中美贸易战还未结束，越南已经被美国“点名”。G20峰会前，特朗普接受美国福克斯新闻称，“许多公司正在迁往越南，但越南对我们的利用甚至比中国更糟......我们正在和越南谈判，越南比中国小得多，但它几乎是最恶劣的滥用者。”

仅仅几天后，7月2日，美国商务部宣布对来自越南的钢铁制品征收最高达456%的惩罚性关税。原因是一些企业通过越南转口美国以规避关税。

图片版权 Getty Images

科技领域的雪上加霜

正在打架的“两只大象”，争的不仅是贸易，还涉及科技和安全的问题。

夏尊恩称，虽然商界对中美回到谈判桌很高兴，但他们广泛担忧其余的不确定性，因为贸易谈判中也涉及国家安全，这让谈判变得更为棘手。

“贸易政策和国家安全是两个不同的领域，它们有不同的目标，不同的规则去遵守，不同的机构来执行。所以把他们混为一谈，会使事情更复杂。我认为他们应该被分别处理，你不能用一个作为另一个的筹码。”

对于东南亚国家而言，冯慧兰称，“在科技领域，看着两只大象打架，让我们最担心的是，如果我们不得不做出选择怎么办？对于印尼来说，60%的通信基础设施已经在用华为了。如果美国对我们施压怎么办？这些已经超越了传统的WTO规则和贸易，还没有人对此制定规则。”

图片版权 Getty Images

贸易战最终会如何结束？

港交所主席李小加在夏季达沃斯论坛上认为，这取决于美国想要什么和中国怎么做。

李小加称，贸易其实是钱的问题，能用钱解决的问题，不是大问题，可以达成一个协议；第二个层面是行为改变，美国想让中国改变知识产权的盗窃等行为，像让中国停止抽烟喝酒，这个难得多，但是长期理性来看，中国能意识到抽烟喝酒并不好，停下来未尝不是一件好事，不过给我点时间，如果这是美国人想要的，还是有达成协议的可能，虽然可能会有些痛楚，有些漫长；但美国人想要的是第三层面的东西，可以比喻成你必须去教堂，你的孩子必须按照某种方式来教育，你必须停止吃中餐，那些绝对不会发生。

“如果中国继续改革开放，最终大家都会聚焦于第一层面，可能涉及一点第二层面，没人会讨论第三层面。问题是，如果中国不再加速进行改革和开放，第三层面的诉求会被摆上谈判桌，第二层面也会一直在谈判桌上，事情就变得难办的多。无论如何，这都会是一个漫长的过程。”

冯慧兰则认为，贸易战造成的不确定性导致很多投资决策被延迟，究竟延迟多久？还是硬着头皮承受风险？无论如何，都会造成经济的损耗。最终，承受损失的是消费者，如果美国的经济真的开始下滑，消费者开始抗议，这有可能起到决定决定性作用。