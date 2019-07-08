亚马逊：七张图看懂电商巨头25年成长之路

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亚马逊25岁了。

1999年，杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）对跟随自己打拼5年的亚马逊创业团队说了一句话：“谁都无法保证 Amazon.com 能成功。我们在做的这件事很复杂。”

那时，亚马逊已经在网上卖了5年书。

从一个网上书商，到全球第二大上市公司，拥有线下实体店、自有品牌、最先进的物流系统，创办人贝索斯成为全球首富，亚马逊过去25年走过一条什么样的路？

亚马逊的创新精神、理念和实践在这些图表中展露无遗。

2018年，它成为继苹果公司之后全球第二家价值达1万亿美元的上市公司，公司市值全球第二，仅次于微软公司。

营收图表上也写着成功二字。

到今年年底，亚马逊的销售额预计将达到创纪录的2750.6亿美元，2020年突破3200亿美元。

亚马逊和贝索斯的成功部分归功于全球扩张，但最主要的还是广泛涉猎各个不同的领域。

流媒体服务、流媒体设备、云服务和最新开辟的食品杂货，不但为亚马逊开辟了收入来源，也使它跟其他行业的巨头站到同一张擂台上角力，比如脸书、谷歌和Netflix视频网站。

一切都从不起眼的网上书店开始。

1995年：亚马逊推出网上售书业务

贝索斯在做了几年网上书商后，曾感概地回忆，当年有许多人说风凉话，都说这些电脑专业的人不懂怎么卖书，对图书业一窍不通。

后来的历史证明，亚马逊很会做书商生意。当然，电子书的问世是它成为美国第一大书商的重要契机，而亚马逊及时抓住了这个机遇，也是关键因素之一。

1999年：亚马逊成为全球最大的网上销售平台

1990年代后期，亚马逊决定开始增加网上销售的商品种类，除了书籍，还兼卖音乐和影视碟片。

然后，电子设备、玩具、家电和厨房用品等都迅速进入了贝索斯的网上零售王国。

成功的电商背后一定有坚实的仓储和物流为依托。亚马逊比这更进一步的是建立了覆盖美国全国的仓储网络。

仅仅过了10年，亚马逊就成为美国和世界最大的网商。

2005年：亚马逊推出高级会员服务

亚马逊商场2000年启动，数千家小商户进驻。亚马逊觉得应该设法在送货方面优惠那些忠实的老客户。

于是，2005年推出了高级会员（Prime）服务，许多商品可以享受次日送货服务，还可以免费享受亚马逊网站的视频及音乐播放。

这个服务的付费订户现在超过了1亿，在世界同行中名列第二。

2007年：亚马逊推出首款自有品牌产品Kindle

亚马逊家大业大了之后，也没忘记初心，自己原本是卖书的网商。2007年，贝索斯看准了电子书行将走红的时机，推出 Kindle，后来就成了电子阅读器领域的主角。

竞争自然极其激烈、残酷，尤其是考虑到对手包括苹果和谷歌。那是在2010年代早期 。

进入智能设备和人工智能时代，亚马逊又率先推出Echo 音箱，配上亚马逊自家的人工智能系统 Alexa 的声音。

亚马逊现在是美国第三大智能设备销售商。

2018年下半年，公司不太顺，市值一度跌破1万亿美元大关。

不过，经过25年的成长，亚马逊已经不再是单纯的网商了。

它现在考虑向线下实体店扩展；不是简单的开店，而是要推出一种新式购物方式。

再过25年，亚马逊会长成什么样？这个问题只有时间能回答。