图片版权 AFP Image caption 宝矿力和多家公司卷入了香港《逃犯条例》风波。

香港电视广播有限公司（TVB）、日本知名药厂大冢制药公司品牌能量饮品宝矿力和多家公司卷入了香港《逃犯条例》风波。

香港宝矿力周二（9日）回复网民查询时表示，决定暂停在电视广播有限公司（TVB）各个平台播放广告，呼吁TVB回应公众关注。

香港网民指责TVB近日报导《逃犯条例》争议偏颇，发起包围其总部及活动的行动。

除了宝矿力，多家在香港营业的公司宣布或被曝取消在TVB刊登广告，包括国际连锁快餐店必胜客、信诺环球保险（Cigna）、李健驾驶学院、活色生香安全套等等，然而这些公司在回应中，只是简单交代与TVB合作关系暂时结束，没有交代原因。

TVB发表声明说，少数个别客户押后宣传计划，对业务无重大影响。中国官媒《环球网》同样作出跟进报道，香港前特首梁振英呼吁全国予以抵制，中国网民也在宝矿力微博予以强烈批评，并呼吁抵制宝矿力产品。

宝矿力在香港的母公司，香港大冢制药10日发声明，就事件引起不便致歉。

因为政治改变的消费模式

香港《逃犯条例》修订争议持续下，多家企业因为表达个别立场而遭香港网民追捧或抵制。

22岁的香港市民黄先生对BBC中文说，他看到企业表态支持学生而刻意地去选择个别餐厅和产品。例如有商店推出有示威标语的饼干，他立刻去买了，也会刻意避开那些曾表态反对学生的商店。

“我觉得在香港可以表达意见的机会不多，我们游行这么多次也没有用，年轻人冲击立法会也没有用，那么现在想到下一步可以针对的就是企业。”

宝矿力回复网民查询时表示，基于当前局势，决定暂停在电视广播有限公司（TVB）各个平台播放广告，并表示正全面审视媒体计划，呼吁TVB回应公众关注。

消息传出后，黄先生也刻意在一家支持“反送中”的小店，买了一打饮品表示支持。

“我觉得香港人是以支持某个品牌作为诱因，多于以抵制施压一些公司，追捧它们比起抵制个别企业，效果来得更好，”他说，“网民说抵制，大多只是随便说，香港还没有这个氛围，不会很多人实践，我爸妈就一定不会，他们才不管那家店的立场，好吃就去，要东西就去买，普通人就是这样。”

很多香港网民在社交媒体上载饮品的照片，表态支持。在香港一家超级市场，记者目睹有人买了两箱宝矿力，那名年约20来岁的买家对记者说，打算在未来游行的时候派发。多家网上销售平台的宝矿力缺货。

图片版权 Getty Images Image caption 必胜客在中国也有多家分店。

TVB：少数公司做法对业务没影响

除了宝矿力，多家公司也跟随表态，暂停与TVB的合作。香港的信诺环球保险、李健驾驶学校也在社交媒体回应网民，称公司在TVB的广告将结束，会定期审视市场策略。

活色生香安全套在社交媒体则用较为强烈的措辞，表示TVB近年作风受到社会质疑，日后抉择宣传平台时，将不会考虑TVB，直至其检讨作风及正面回应社会诉求。

快餐店必胜客回复网民查询时，确认暂时在包括TVB在内的大众媒体都不会有电视广告，必胜客说，这是审视在不同渠道营销的成效性。

TVB发表声明表示，承认少数个别客户因为最近的经济情况及政治事件，希望押后宣传计划，或调动广告时间，公司会按个别情况处理，对业务无重大影响。

TVB强调，其电视台的新闻采访一直秉持中立、专业及客观的原则，并确保报道准确和持平，记者在近期示威和冲突事件中坚守岗位，第一时间在现场直播，透过提供多角度画面让观众亲眼目睹现场情况，公正不偏报道事件。

中国官媒《环球网》同样作出跟进报道，并引述TVB发言人说，对宝矿力发表的言论感到极度遗憾，称其公司是想讨好示威者，做法等同向暴力低头，内容与TVB发给其他香港媒体不一样。

《环球网》报道引述宝矿力日本总部的公关负责人称，这是香港公司基于商业原因做出的决定，并不涉及政治因素，日本方面没有指示。

在中国社交媒体微博，大批中国网民要求宝矿力、必胜客“滚出中国”，扬言抵制相关品牌。

中国政协副主席、前香港行政长官梁振英在社交媒体说，宝矿力黑白不分，呼吁全国消费者抵制。

为何针对TVB？

TVB是华人地区家喻户晓的电视台，以前播出的很多电视剧大受欢迎，但近年香港政治风波愈演愈烈，其新闻报道被指不够中立和偏颇，有人会戏称其为“CCTVB”，讽刺其亲官方的作风。

在“反送中”示威现场，经常发生示威者包围TVB记者及采访车，并高喊“无线新闻，是是旦旦（粤语，随随便便、不认真的意思）”的口号。TVB新闻部曾发声明，表示示威活动受部分人阻挠表示极度遗憾。

有网民发起包围TVB总部及其活动的行动，导致一些宣传活动被迫取消。

香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权对BBC中文表示，公众对TVB的印象是日积月累。他指出，过往TVB在报道“六四”天安门事件周年会“冷处理”，不作重点报道，当前中共总书记赵紫阳录音曝光或是维权人士陈光诚逃到美国驻华使馆时，当其他香港媒体甚至国际媒体都重点报道时，TVB也会刻意把有关消息放到较后的位置。

在2016年农历新年香港爆发旺角骚乱，TVB很快就跟随政府的定性，在报道中称事件为“旺角暴动”，并以“暴徒”称呼示威者。其他非亲中媒体，则只用“示威者”和“骚乱”等字眼。

2014年占领运动爆发期间，TVB拍下了七个警察在暗角向示威者“拳打脚腿”的画面，但后来传出录音，高层下令不能够用“拳打脚腿”四个字，触发一批记者联署，对公司管理层改动报道文字表示不满和遗憾，很多联署记者之后陆续离开了TVB。

吕秉权说，TVB新闻近年不断报道小规模亲中团体的动作，即使那些示威只有几个人，调查基数不足，过往主流媒体也不一定会报道，但TVB近年就多了报道这些新闻。

“任何媒体运作都应该独立自主，但为何仍然要针对它，是因为外界不相信它是独立自主，亦符合不到大众对公共广播需符合公众利益的期望。”他说。

他分析认为，今次网民发起的行动，相信对TVB的损失不算甚么，但这涉及公众形象，打击了其信誉，TVB可能会在一定程度上检视自己，令自己日后所做的事情，避免让外界觉得过份，有所顾忌。

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商界站在政治风波之中

中国社交媒体微博上，宝矿力和必胜客的专页底下，都一度有大批大陆网民留言，声言要抵制这些品牌，要求它们“滚出中国”。

这种情况在大陆经常出现，如反日、反韩浪潮中，出现抵制日货、韩货的声音，中国大陆亦对航空公司或著名品牌施压，要把台湾称作“中国台湾”，以市场达到政治目的，反对“赚共产党的饭、砸共产党的锅”。

事件升温后，宝矿力香港总公司香港大冢制药10日发声明，就事件引起不便致歉。在中国代言宝矿力的女子偶像团体GNZ48的所属公司广州丝芭文化传媒集团亦发声明，停止与宝矿力合作。

无可否认，中国大陆的市场比香港大，企业随时得不偿失。

吕秉权形容大陆出手是“枪打出头鸟”，针对个别公司，作出警示的作用：“企业作出表态要考虑到大陆的市场，在大陆要接受‘赚钱就要收声’这种游戏规则，”他说，“但我们是否愿意看到社会这样，唯利是图、不问是非的环境？”

香港和中国网民的做法，同样是透过向企业施压而达到政治表态的效果，但吕秉权说两者性质不太一样，香港的施压是民间行为，但中国大陆的做法，则涉及有公权力的人或组织在背后支持或呼吁，没有官方认可，大陆网民鼓动不了民意。

“这件事情不是太健康，”他说，“但这是香港网民用尽方法也无法抗衡制度的结果。”