谷歌中国版搜索计划“蜻蜓”终止 又疑被中国军方渗透

Image caption 去年谷歌计划在中国推出"和谐版"搜索服务的消息引来争议。

最近谷歌与中国的关系为这家全球科技巨头带来不少话题。7月17日，谷歌高管证实该公司的中国版搜索服务“蜻蜓”项目已经终止，而美国总统特朗普在同一天稍早时间表示要调查谷歌与中国政府之间是否存在合作。

去年谷歌计划在中国推出“和谐版”搜索服务的消息引来争议，曾有报道称谷歌已暂停这一计划，但也有传言指该计划仍在继续。谷歌副总裁巴提亚（Karan Bhatia）17日出席美国参议院司法委员会举行的听证会时确认，“我们已经终止蜻蜓项目”。

美国媒体Buzzfeed称，这是谷歌第一次在公众场合承认蜻蜓已经终结，谷歌一发言人也向其表示，谷歌没有在中国发布搜索项目的计划，也没有为此进行任何工作。

但路透社报道称，巴提亚拒绝承诺在中国不会就内容进行审查，或是允许第三方审查该公司内容审核政策。

和谐版谷歌“蜻蜓”

去年多家美国媒体报道称，谷歌计划在中国推出符合当地法规的搜索服务，这种程序可以对内容进行审查过滤，并监测网民网上行动。

这一消息引来众多谴责。国际特赦组织表示，这可能为科技公司帮助政府侵犯人权开先河。有超过1000名谷歌员工联名抗议，呼吁取消蜻蜓计划。也有前谷歌雇员向媒体表示，这种计划“令人不安”。

2018年12月，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）曾向美国参议院司法委员会表示，当时谷歌在蜻蜓项目上的工作比较“有限”。

根据美国调查新闻网站“拦截”（The Intercept）获得的资料显示，蜻蜓项目在2017年春天启动，谷歌工程师曾就过滤BBC、维基百科等网站展开工作，以配合中国互联网审查规定。

在中国内容审查政策下，外国科技巨头要想进入中国市场通常需要作出妥协。领英（LinkedIn）在对内容进行审查后成功进入中国大陆，苹果也曾应中国相关部门要求在商城下架一些应用程序。

谷歌目前在中国设有3个办公室，为谷歌其他项目提供研发支持。谷歌翻译应用程序自2017年起可以在中国使用，去年谷歌还投资中国游戏直播平台“触手”，并在微信平台推出游戏。

谷歌被中国军方渗透？

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上周美国知名科技风头资本家彼得·蒂尔（Peter Thiel）表示，谷歌可能与中国情报机构有联系，并与中国军方有合作，呼吁美国联邦调查局（FBI）与中央情报局（CIA）调查谷歌与中国的关系。

周二特朗普在推特上表示，蒂尔“比任何人都更了解这个问题”，他会让可能包括司法部在内的不同机构针对蒂尔的指控进行调查。

巴提亚在听证会上回应共和党议员霍利（Josh Hawley）提问时称，与其他主要科技公司相比，谷歌现在在中国可以做的事情“很少”。他表示谷歌没有被中国情报公司渗透。

据路透社报道，谷歌公司同时在一份声明中表示，“与我们之前的说法一样，我们没有与中国军方有任何合作”。

今年3月美国海军陆战队上将、参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）也曾表达类似对谷歌的担忧。

蒂尔曾为多位共和党政客提供资金支持，其中包括特朗普与霍利。他是社交媒体公司Facebook Inc投资人，也是数据分析软件公司Palantir Technologies的高管，这两家公司都是谷歌的竞争对手。