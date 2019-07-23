图片版权 Getty Images Image caption 7月22日，科创板在上海鸣锣开市。

7月20日，中国宣布了11条措施，大幅放开一些金融市场的限制。这些措施允许外资更广泛地参与中国的银行、保险、证券等行业，同时允许外资机构在中国开展信用评级业务。

本周一（7月22日），科创板开市，首批25只股票上市交易。截至收盘，25家公司首日平均涨幅约140%。

分析人士认为，这些措施是为了应对不断放缓的经济，以及贸易战带来的压力。也有观点认为，中国希望借此引进外资，刺激国内金融行业提升竞争力，完成金融领域的改革。

中国宣布新措施的前一天（7月19日），中国副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，为恢复面对面贸易谈判铺路。

放开哪些领域？

7月20日，中国国务院金融稳定发展委员会办公室发布的单显示，鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司，并提出允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资，并设立由外方控股的理财公司。

在保险领域，新政策放宽外资保险公司准入条件，取消30年经营年限要求；取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定，允许境外投资者持有股份超过25%。

中国银保监会新闻发言人称，允许外资控股金融机构，将有利于引进国际先进的资管实践和专业经验。

此外，对于一些原定的开放措施提前施行。比如，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。

长期以来，金融是中国开放程度最低的领域之一。

经合组织（OECD）发布的2016年金融业外国直接投资限制指数显示，中国在62个样本国家中排名61位。

美国传统基金会2017年全球经济自由度排名中，中国的金融自由度在186个国家中排名162。

中国金融学会会长、中国人民银行前行长周小川不久前在公开场合称，中国在金融领域已取得的进展很大程度上是对外开放带来的，而目前中国的银行市场、保险市场和资本市场中，外部资金和外资机构占比很低，进一步金融开放很有必要。

图片版权 Getty Images Image caption 科创板是一个类似纳斯达克的市场，用于促进科技企业的发展。

除此之外，上述政策宣布时隔一天，科创板首批25只新股周一首日集中上市。这个最新的金融市场，与主板不同，科创板股票上市前五日不设涨跌幅限制，之后每日涨跌幅由主板的10%放宽至20%。

因此，周一上市的股票开盘涨幅介于57.52%-287.85%，截至收盘，25家公司首日平均涨幅约140%，涨幅最高的安集科技收涨约400%。

经济放缓与贸易战

中国这一最新开放举措有两个大背景——中国正经历30年来最低的经济增速，中美两国顶着高额的关税压力仍未重启贸易谈判。

特朗普称，中国经济增长放缓是美国加征关税正在产生“重大影响”的证据，他还警告，与中国达成一项贸易协议，美国还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对另外价值超过3000多亿美元的中国商品加征关税。

路透社援引消息人士称，中美贸易战持续时间越来越长、成本越来越高，中国政府正将所有经济政策工具保持在触手可及的范围内，但仍将降息等更为激进的举措视为情况恶化时的最后手段。

图片版权 Getty Images Image caption 中国制造的特朗普面具，它们将被运往美国。

清华大学教授魏杰在公开讲话中称，中国在贸易战中的反击手段有限，应该采取"你打你的，我打我的"的策略，通过降低壁垒，提高供给水平，来抵抗贸易战的影响。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）称，这些金融开放措施影响可能不及预期。北京方面一直试图通过承诺增加农业和能源进口来安抚美国的谈判者，但没有成功。放开金融领域的投资限制，一开始将允许外资提交入华申请，随即而来的审查程序将几乎肯定是冗长而政治化的。因此，这些改革将难以带来短期效益。

“按照中国政府的一贯行为模式，允许吸引外资到政府需要的地方，但是不允许中国资金融入全球市场。如果这些政策信号代表了中国的最新谈判立场，那么接下来僵局仍不可避免。”