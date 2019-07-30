中美贸易战：谈判停滞的三个月都发生了什么

图片版权 AFP/Getty Images

7月30日，中美双方谈判代表在上海恢复会谈，距离上一次中国副总理刘鹤5月初访美与美方进行第11次贸易谈判已过去近三个月。一度中断的贸易谈判在六月底习近平与特朗普大阪会面后才再度成为可能。

路透社称，各方对此次上海两日会谈能否取得进展期望不高，因此官方和商界都希望中美两国至少可以做出详细承诺，展现“善意”姿态，为未来协商扫清道路。

以往谈判都在北京和华盛顿间轮番举行，为何这次移师上海？中国外经贸大学贸易专家屠新泉称，“少一点政治，多一点商业。”他认为，双方可以各自先走出一小步，建立一定的信任，之后再采取进一步行动。

白宫国家经济委员会主任库德洛上周五则表示，对于会晤他“不指望会达成重大协议”。谈判人员会设法“重新为磋商铺路”，希望能回到5月谈判中断的地方。

中美贸易谈判暂停的三个月，不是一潭死水，两国在华为、大豆、稀土等问题上动作频频，同时各自又面临经济下滑的压力，重回谈判桌后双方的筹码有了怎样的变化？

“大豆公约数”

距离中美恢复会谈两天，中国官媒新华社称，中国企业采购美国农产品取得积极进展，已有数百万吨美国大豆装船运往中国。但中国政府随后否认采购美国大豆和贸易谈判有关。

但美国农业部数据显示，自二十国集团领导人峰会以来，美国向中国发运了162万吨先前订购的美国大豆，低于中国官媒报道的数百万吨。

该数据还显示，美国大豆的第一大出口国是中国，而中国约九成大豆需进口，也就是说美国大豆离不开中国市场，中国的国内需求也离不开美国大豆，从中美贸易的商品结构来看，类似大豆这样的商品正是双方之间的“公约数”。

图片版权 Getty Images Image caption 贸易战开始后，美国大豆出口量大幅下跌，价格也跌至10年来的最低点，这给中西部的农户造成巨大损失。

中美贸易战开打以来，大豆成为受影响最大的商品之一。去年，美国对中国大豆出口同比下降约 47.6%，今年上半年中国进口大豆同比减少 14.7%。

美国几个大豆主产州恰好是特朗普的重要票仓。如果在2020年美国大选前，中美贸易谈判能够达成协议，其中又包含大笔大豆采购订单的话，这对特朗普的选情无疑是重大利好。

然而，中美贸易谈判在5月突然停滞，为达成协议蒙上阴影。特朗普政府随后宣布提供约150亿美元，帮助那些产品成为中国报复性关税目标的美国农民。去年，特朗普已向美国农户提供了120亿美元的援助。

位于美国中西部的明尼苏达州是大豆产区，该州联邦参议员克洛布彻（Amy Klobuchar）称，“对我们的豆农来说，这些关税非常、非常严峻。他们想要做买卖，不想要拿到一堆补贴。”

路透社援引一位要求匿名的特朗普政府前任官员表示，“如果……到总统大选活动全面展开时，他还没解决这件事，而美国的大豆行业受到重创……这对特朗普将是一个大问题。”

图片版权 Reuters

华为的“断供”与恢复

中美贸易谈判在五月停滞后仅仅几天，美国政府在一日之内对中国通讯巨头华为连出两招——签署禁止“外国敌对势力”进入美国通讯系统的总统行政令，又将华为放入限制购买美国零件和技术的名单。

多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，或暂停出售华为手机，以求符合美国政府要求。

对于一家全球化时代的科技企业，不能采购美国的元器件，可能面临灭顶之灾。华为的前车之鉴是中兴——在被列入“实体清单”后，这家巨头一时间“主要经营活动无法进行”。

两周后，中国也强硬回应称，不能允许利用中国出口稀土制造的产品来遏制中国的发展。稀土金属被广泛运用于从智能手机、电动汽车、激光仪器、风力发电机，到军用发动机和卫星等高科技行业，而中国是最主要的出产国。

然而华为“断供”事件突然出现转机——6月29日，大阪“习特会”后，特朗普召开记者会，称他已允许美国公司向中国科技巨头华为继续销售产品。

不过，美国官员强调，对华为出口禁令的放宽仅限于对国家安全不构成威胁的产品；行业观察人士预期，这些宽免也只允许华为购买商品化程度最高的美国元器件。

经济放缓

三个月的时间，中国和美国在大豆与稀土，华为“断供”等问题上进行多轮交锋，既可理解为在给对方施压，也可被视作释放善意。

然而7月两国分别公布上半年经济数据，疲弱的数据则给两国都带来压力。

图片版权 Reuters

中国公布了2019年第二季度的经济增长数据，虽然仍然有6.2%，却是近30年来的最低水平。

随后，美国商务部也公布了第二季度经济增长，为2.1%，相比第一季度的3.1%大幅下降。商务部称，主要原因是关税和全球经济增长放缓。

中国海关数据显示，上半年中国对美国出口和自美国进口，分别下降8.1%和29.9%。

不过，中国工商标准银行（ICBC Standard）首席中国经济分析员严瑾向BBC表示，现在所看到的经济增速，最主要的原因还是中国此前几年出台了宏观调控政策，主动放缓经济增长，而并非中美贸易战所造成的。

政治压力

在谈判重启前，特朗普对于与中国达成贸易协议发表悲观看法，称北京方面可能不会在2020年11月美国大选前签署协议，而是冀望一位较容易对付的民主党候选人赢得选举。

在三个月前，特朗普也曾发推表示，“我认为中国觉得他们在最近的谈判中被打得太惨，所以他们还不如等到2020年下次大选，看看自己是否运气好，等到一个民主党人获胜，这样就可以继续每年坑美国5000亿美元。”

随着美国大选临近，中国议题再次被特朗普用作武器，但分析人士称，贸易战既可以成为特朗普赢得大选的决胜筹码，也可能演化成他的弱点，关键取决于贸易协议达成的时机和力度。

三位要求匿名的消息人士对路透社称，上周一个美国企业高管代表团前往北京，向中国官员强调达成贸易协议的紧迫性。他们在会谈时提醒中方官员，如果未来几个月不能达成协议，中国的政治日程和即将到来的美国总统选举将导致达成协议的难度极大。

“达成协议。这会成为一句口号，但过了12月31号，就无法再达成协议了，”一位美国高管对路透称，指的是美国2020年选战。其他人则认为时间表会更短。

不过，中国仍然要求关税必须全部取消，而美国则认为维持关税威胁是保证协议落实的筹码。美方谈判人员曾要求中国修改法律以确保美企的技术得到保护，但中国严词拒绝了美方的这项要求。

对此，路透社分析，这些谈判条款具有独特之处：传统贸易协议目的是降低签署国之间的贸易壁垒，协议是基于双方遵守协议条款的设想；而当前中美贸易谈判的目的是迫使中国改变在知识产权、补贴等方面的行为，协议的逻辑不同以往，更类似于美国对外国实体实施的金融制裁——只有其他国家做出了美方想要的改变时，这种制裁才会解除。