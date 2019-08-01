图片版权 AFP Image caption 中美第12轮经贸磋商在上海西郊宾馆举行，1972年周恩来在这里接待尼克松，并在此共同发布了中美联合公报。

停滞近三个月后，中美重启贸易谈判。7月31日，仅耗时半天的第12轮中美经贸磋商在上海西郊宾馆结束。

会后，白宫发言人在一份声明中称，会谈是建设性的，期待9月初在华盛顿继续就一项可执行的贸易协议进行谈判。

中国官媒也用“建设性”来形容会谈，并表示双方讨论了中国增购美国农产品的事宜，美方亦同意为此创造优惠条件。

与此同时，身在巴西的美国商务部长罗斯表示，最早可能在下周就美国企业提出的部分恢复对华为销售的许可申请做出决定。

谈判进行的同时，场外的“嘴仗”也未停歇。美国总统特朗普周二警告中国不要等到他的第一个任期结束后才敲定任何贸易协议。特朗普称，如果他在2020年11月的美国总统选举中赢得连任，结果可能是没有协议，或者更糟。

中国外交部发言人华春莹随即回应，美方在此时试图“极限施压”是没意义的，又形容“自己生病去让别人吃药没有任何用”；中国官媒《人民日报》也发表评论称，想同中方谈，就要诚心诚意谈，不要无事生非。

此外，中国和美国都在应对表现不佳的经济。会谈前后，中国举行政治局会议，一改此前的乐观估计，对下半年的经济提出“六稳”；美联储则宣布十年来首次降息，“预防性”应对经济的下行风险。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 中美谈判代表刘鹤、莱特希泽和姆努钦

美国：十年来首次降息

中美本轮谈判刚一结束，美联储就宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2%-2.25%。

这是美联储十年来首次降息。上次降息还是2008年12月，当时为了应对金融危机，美联储将联邦基金基准利率下调至0-0.25%。此后，利率在底部持续多年，直到2015年底再次上调至0.25%。此后美国进入长达三年的加息通道，到2018年底共经历9次加息。

美联储的目标是促进美国最大限度的就业和价格稳定。通过加息和降息来调节经济——在经济疲软时降息，向市场注入更多流动性资金，刺激经济。在经济强劲时加息，减少货币供应，防止经济过热。

特朗普上任后，一改总统不干预美联储的惯例，多次批评美联储的加息举动（美联储在2018年加息四次），呼吁降息刺激经济。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普曾威胁“炒掉”美联储主席鲍威尔。

虽然美联储此次如特朗普所愿降息，但他依然对降息幅度太小而失望。

美国今年二季度GDP增速大幅回落至2.1%，这是特朗普上任来的最低增长。耐用品订单、制造业采购经理人指数(PMI)等指标也已经出现下行趋势。

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）称，此次降息是为防范全球经济增长放缓和贸易政策不确定性带来的下行风险，帮助抵消这些因素对美国经济的不利影响。他提醒，“一次周期内的政策调整”，并不意味着长时间降息周期的开始。

实际上，“预防性”降息是前任美联储主席格林斯潘屡试不爽的一招。1995年和1998年，没有明显迹象表明经济衰退的情况下，美联储分别进行三次预防性降息，维持住当时创纪录的经济扩张势头。

中国：不刺激楼市

美联储降息前一天，北京召开中共中央政治局会议。会议由习近平主持，目的是分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

会议上透露出对中国面临经济形势的悲观判断。一改四月份政治局会议上“良好开端”的判断，承认经济面临的风险。

会议指出，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，必须增强忧患意识，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己的事。

中国此前公布二季度经济增长6.2%，为三十年来最低增速。此外，刚刚公布的7月PMI指数显示，工厂活动连续三个月萎缩，突显出中国经济面临的压力加大。

图片版权 AFP Image caption 美国贸易谈判代表的车出现在上海。

去年7月，中美贸易战正式开打，当月召开的中共中央政治局会议上就提出“六稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

随即，中国实施多年的“去杠杆”政策，在官方表述中变为“稳杠杆”，为了应对经济下行压力，放缓了改革步伐。

今年4月的政治局会议上则没有出现“六稳”的表述，而是认为经济形势比较乐观。

7月的中共政治局会议上再次提出，为了有效应对经贸摩擦，全面做好“六稳”工作。

广发证券首席宏观分析师郭磊认为，指出“有效应对经贸摩擦”，重提“六稳”等细节体现出本次会议趋于稳增长。

值得注意的是，这次会议特别提到，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

路透社援引联讯证券分析认为，此次会议强调“房住不炒”符合预期。但超预期的是，在以往提法的基础上，还明确指出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，这有助于居民对房价形成良性预期，减少投机性和恐慌性的购房需求。预计针对房企融资的监管不会放松，继续收紧的概率更大。