Image caption 特朗普总统的前首席经济顾问科恩认为，中美贸易战，对美国造成的伤害远远大过对中国的打击。

中国和美国就经贸问题重启的谈判刚刚在上海结束之际，特朗普总统前首席经济顾问科恩（Gary Cohn）向英国广播公司BBC表示，向中国征收高关税，“对美国的经济和投资造成巨大影响”。

科恩说：“我觉得（中美贸易战）并没有真正冲击中国经济。我认为中国经济受信贷和信贷可用性的驱动，而信贷和信贷可用性都由中国中央政府决定，中央政府拥有中国的信贷机制和信贷渠道。他们可以开启信贷也可停止信贷。”

“我认为与美国的贸易战，是一个很方便的借口让中国放缓经济，而他们又有需要放缓过热的经济，因为物价和房价都出现失控状况。”

“特朗普总统给中国提供了一个很好的借口。我觉得中国经济不管有没有贸易战都会放缓。”

加利·科恩

图片版权 Getty Images Image caption 作为特朗普总统的首席经济顾问，科恩曾帮助特朗普政府签署了30年来最大规模的减税法案。

现年59岁的加利·科恩，一直是自由贸易的支持者。

2016年年底，特朗普当选美国总统，投资银行高盛（ Goldman Sachs）的二号人物——总裁科恩被任命为美国国民经济委员会主席，负责白宫的国际和国内经济政策。

作为特朗普总统的首席经济顾问，科恩曾帮助特朗普政府签署了30年来最大规模的减税法案，在刺激美国消费者需求、通过减免公司税提升美国公司竞争力等方面可谓功劳显著。

2018年3月，由于科恩对特朗普决定向进口钢、铝征收关税持反对意见辞职。

中美贸易战“无赢家”

虽然科恩认为，美国经济和投资在中美贸易战中所受的冲击更大，但他对特朗普政府应对中国侵犯美国知识产权以及阻止美国公司进入中国市场等问题表示支持。

不过，他警告，“贸易战中，每个人都是输家。我们是服务型经济，八成是服务行业。经济中的服务行业都不错，可这个行业却是没有关税可上的。”

科恩说，高关税让来自中国的关键进口产品非常昂贵，抵消了特朗普总统旨在刺激美国经济的的减税措施原本应该发挥的作用。

他举例说：“你要建造工厂设备，要买钢材、要买铝材，你要买进口产品，可是你却对这些产品征收高关税，所以就是这边给你减税优惠，那边减税优惠马上就拿走了。”

“这就是我们为什么看不到制造业增加工作职位。但如果我们走过这个关税困境，就会有真正的机会看到美国制造业工作职位增加。”

BBC北美事务编辑索佩尔（Jon Sopel）分析：

科恩对美国总统的政策谈不上任何溢美之词。

他认为，贸易战造成了地缘政治的不确定性，这让各行各业都不再投资。更让人震惊的是，他认为尽管各有说法，美中贸易战给美国造成的伤害要大于中国。

特朗普总统不会愿意看到这些评论，尽管科恩曾经为特朗普实现了减税，刺激了美国经济，使美国的失业率创下历史低点，工资上升，消费者信心增强。

的确，减税虽然给富人的帮助更大一些，也给美国公司很大的税务好处，但是经济走强，利率下降，富人得利公司得好处，这些似乎都不是什么大问题。

美国商界看法

美国商界对特朗普发起的美中贸易战又有什么看法呢？

美国福特公司汽车业务总裁韩瑞麒(Joseph Hinrichs)向BBC表示，特朗普总统实施的钢材和铝材高关税在去年曾经对业务造成很大的冲击，现在这种冲击正在减退中。

他说，现在仍然能看到贸易战的影响，“我们还在为增加的关税买单，但是已经比去年好了很多。”

图片版权 MinkeeBlue Image caption 雪莉尔·莫西（Sherrill Mosee）向BBC表示，自中美贸易战以来，MinkeeBlue手提包和背包的关税增加了一倍以上。

像福特汽车这样的巨头公司都受到中美贸易战冲击的同时，美国更多的其他小型企业所受到的影响更为明显。

在美国创立了MinkeeBlue手提包和背包公司的雪莉尔·莫西（Sherrill Mosee）也向BBC表示，自己多年来辛辛苦苦逐渐拓展的公司，现在却在美中贸易战中进退两难。

这家设在费城的公司，产品在中国生产，再进口去美国。她介绍说，贸易战之前，她的产品就要征收17.6%的税，现在则要上缴关税42.6%。

她说，“作为小公司，我的资金本来就不宽松，我不得不考虑要怎么去拿到钱把生意继续下去。”

“除了中国，我们也都在为这个贸易战付出代价。”

为了躲开高关税，有的公司已经决定将工厂搬出中国。

最近美国在中国和上海的商会所做的调查发现，四成参加调查的公司表示，正在考虑离开或者已经开始搬迁工厂，绝大多数去东南亚国家。