图片版权 Getty Images Image caption 北京时间周五凌晨美国总统特朗普通过推特表示，要向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税。图为今年5月特朗普在白宫会见美国农民与农场主代表，表达对他们的支持。

即将过去的这周里，中美贸易关系波澜起伏。北京时间周二（7月30日）到周三（31日），美国贸易谈判代表团在上海与中方进行了近三个月来的首次公开对话，周五（8月2日）凌晨，美国总统特朗普突然通过推特表示，要从9月1日起向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税。

这一转折来得有些突然。就在周三，美中双方都表示，这次磋商是“建设性的”，双方将于9月在华盛顿进行下一轮谈判。

双方上一次贸易对话要退回到5月初，当时中国副总理刘鹤率队前往美国，进行第11次中美贸易谈判。而由于特朗普在刘鹤赴美前夕突然宣布对中国商品加征关税，两国贸易对话随之中断。今年6月的G20大阪峰会上，特朗普与中国主席习近平一致同意，重启贸易谈判。

但从“推特治国”的特朗普这周发表的推文来看，这次的举动似乎有迹可循。特朗普本周每天都在推特上提及中国，且语气一直不善。就在本次对话开始前他还表示，中国的问题是“不会做到底”，而且总在最后关头将协议变得有利于中方。

那么在宣布加征关税前，特朗普对中国做出了哪些判断？我们整理了他本周与中国有关的9条推文，或许可以为你提供一些思路。

7月29日：中国认为美国“好欺负”

7月29日是中美贸易对话重启前一天，同时也是美联储7月议息会议前夕。一直要求美联储降息的特朗普表示，欧盟和中国会继续降息，让资金注入市场，为制造业销售产品提供便利，但与之相比，十年来一直加息的美联储“什么都没做”。

“我们的对手知道如何跟美国竞争，”他在推特上说。“这本来就是欧盟成立的初衷，而对于中国来说，美国一直被视作‘好欺负’。美联储的措施一直都是错误的。一次小幅度降息是不够的，但无论如何我们都会赢！”

与此同时，中国官媒新华社28日报道称，大阪“习特会”以来，中国企业已经采购数百万吨美国大豆，但美国农业部数据显示中国采购的美国大豆数量仅为100多万吨。对此中国外交部新闻司司长华春莹29日在例行记者会上表示，不了解中国购买美国农产品的情况，希望美方“采取具体措施落实好承诺，为双方经贸合作和磋商取得进展营造有利条件”。而大豆采购话题也成为接下来特朗普推特的目标。

7月30日：特朗普的关税让中国损失200万工作岗位

图片版权 EPA Image caption 8月2日，一名中国投资者在股票交易所内。特朗普宣布新一轮加征关税的决定后，中美股市均下跌。美股道琼斯指数在消息宣布五分钟内应声下跌200点，中国上证指数与深证成指2日跌幅均超过1个百分点。

北京时间7月30日下午，美国贸易代表团抵达上海，并出席中方准备的晚宴。差不多同一时间，特朗普在推特上再次瞄准中国。“中国现在情况很差，是27年来最差的一年，”特朗普发推称。“他们现在本应开始购买我们的农产品，但没有迹象表明他们正在做这件事”，“这就是中国的问题，他们不会做到底”。

“我的团队正在跟他们磋商，但他们总在最后把协议朝有利于自己的方向改变”，特朗普说。他还表示，中国寄希望于明年的美国大选选出一位民主党人后再签协议，但如果自己当选，最终的协议将会对中国更苛刻，甚至可能会没有协议。“所有的牌都在我们手上。”

一小时后，他再次发推称，中国已经损失了500万工作岗位，而“特朗普的关税”让中国丧失200万制造业的工作机会。“特朗普让中国坐立不安，而美国现在很好。”

中国今年二季度GDP增速为6.2%，创27年来最低。7月底，中国建设银行等出资成立的中国国际金融股份有限公司（CICC）发表报告也表示，中国过去一年制造业总就业人数减少约500万，其中约180万到190万与贸易战有关。

对于特朗普对中国“出尔反尔”的指控，华春莹31日在记者会回应称，“我只想呵呵两声”。她还表示，美国二季度GDP增长率为2.1%，“6.2%和2.1%哪个更好、哪个更糟，大家不难作出清晰判断”，而在中美经贸磋商时，无论是“放烟雾弹”还是“极限施压”，都不是有建设性的方法。

美国今年二季度GDP增速回落至2.1%，录得特朗普上任来的最低增长。

7月31日：不满美联储降息幅度小，称落后于中国

图片版权 Reuters Image caption 今年6月的G20大阪峰会上，特朗普与中国主席习近平一致同意，重启贸易谈判。

北京时间7月31日下午，仅耗时半天的新一轮中美经贸磋商结束。美国彭博社援引消息人士报道称，谈判比计划提早结束半小时，但中国官员对此表示否认。中国商务部发言人高峰当天称，双方的交流“坦诚、高效、建设性”，且时间按原计划结束。

特朗普这天的推文没有提及贸易谈判，而是针对当天刚刚宣布的美联储降息的消息。美国时间7月31日，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2%-2.25%。这是美联储十年来首次降息。

特朗普称，市场希望这次降息会是一连串大幅降息的开始，与中国及欧盟保持一致，但美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）让他们“失望”了。

鲍威尔称，此次降息是为防范全球经济增长放缓和贸易政策不确定性带来的下行风险，帮助抵消这些因素对美国经济的不利影响。他提醒，“一次周期内的政策调整”，并不意味着长时间降息周期的开始。

8月1日：决定对中国商品加征关税，寄望民主党“没门”

美国贸易代表团刚一返回美国，特朗普便在美东时间8月1日发推称，双方的谈判对未来达成协议是有“建设性”的。

他说，三个月前中国在双方即将签署协议时突然决定重新谈判，承诺将大量购买美国农产品但没有落实，而他的朋友习近平表示将停止向美国出售芬太尼，但许多美国人“仍在为之丧命”。

随后他在推特上宣布，将在贸易谈判期间向价值3000亿美元的中国商品加征10%关税，9月1日生效，与此同时期待与中国就达成全面贸易协议展开积极对话，认为两国未来关系将“非常光明”。

之后他在白宫向记者表示，习近平想要达成一份协议，但“动作不够快”。他还称，“我们重建了中国，如果他们不想跟我们进行贸易，我们没关系”。

当天稍早，他还在另一条推特中表示，中国、伊朗等一些国家都期望民主党人会在美国大选中获胜，但在他治下这“没门”。

特朗普加征关税的决定尚未得到美国政府证实。华春莹在2日回应称，如果美国加征关税措施付诸实施，中国将“不得不”采取必要反制措施，“由此产生的一切后果将全部由美方承担”。

华春莹还说，希望美方“认清形势，放弃幻想，纠正错误”，回到磋商解决问题的轨道上来。