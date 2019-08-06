美国把中国列为“汇率操纵国”会有什么后果

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中美贸易战开打超过一年。美国在8月1日宣布对中国剩余3000亿美元商品加征关税，至此，中国出口美国的几乎所有商品都加征关税。中国早已没有空间加征等量关税来反击美国。

“关税弹药库”里已经空了，中美交战却没有止息。

4天后，中国央行不再像以前死死守着美元兑人民币“七元”的心理关口，而是放手让人民币自由贬值。

贸易战造成人民币的贬值压力。因为关税使中国出口商收入减少，他们手里的美元也就更少，相应地兑换更少的人民币，人民币需求减少，就会贬值。

但中国此前一直死守着不让人民币贬值“破七”。易纲去年4月表示中国不以货币贬值应对贸易战。一方面，不额外增加中美谈判的压力；另一方面，贬值虽然短期促进外贸，但可能激发中国资本外流，得不偿失。

因此，去年下半年，中国央行动用大笔外汇购买离岸人民币，稳定汇率，使人民币没有继续下跌，停在“七元”的关口前。

然而路透社引述分析师称，贸易战升级令北京维持人民币汇率稳定的理由更少，放手让市场把人民币推过了“七元”大关。一些分析师认为，人民币兑美元汇率将进一步贬至7.3。

凯投宏观（Capital Economics）资深中国经济分析师朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）认为，中国央行即使没有直接干预人民币贬值，也有效地把汇率武器化了。

特朗普也没客气，同一天就宣布中国为汇率操纵国。中美贸易战最终还是演变为货币战 。

被列为汇率操纵国有何后果？

美国财政部认定中国为汇率操纵国的同时，还表示将于国际货币基金组织（IMF）合作消除来自中国的不公平竞争，并未提及具体的后果。

不过，通过汇率操纵国基于的法案，可以一窥端倪。

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美国在1988年出台《贸易和竞争力综合法案》，要求财政部每半年提供一次报告，分析和评估主要贸易伙伴是否为了获得不公平的竞争优势而操纵本国货币。

根据上述法案第3004条规定，对于操纵汇率行为的界定，包括巨额的经常项目余额，与美国有巨额贸易顺差。2015年美国出台《贸易便利化和贸易执行法》，又添加了一条持久性的对外汇市场进行单方面干预。

符合三条才会被列为汇率操纵国，而中国只符合一至两条，中国的经常项目余额为0.4%，未超过美国设定2%的限制。此外，美国也打破半年更新一次的规定，5月提交报告时未把中国列入，本周一却突然宣布。很多分析师据此认为汇率问题已经“武器化”。

1988年法案出台后，中国连续多年被美国认定为汇率操纵国，台湾和韩国也多次被贴上这一标签。但1994年后，至今25年内都未有国家获此认定。

图片版权 AFP Image caption 中美在上海贸易谈判后，贸易战突然升级。

认定中国操纵汇率后，姆努钦将与国际货币基金组织合作"以消除中国最新动作制造的不公平竞争优势"。路透社称，美国财政部会要求进行专门谈判，旨在矫正被低估的货币汇率，并施以处罚，例如排除在美国政府采购合同之外。

法新社则认为，因为下一步是与已被认定的国家进行谈判，因此这一认定很大程度上是象征性的。

BBC驻纽约记者米歇尔·弗罗丽（Michelle Fleury）认为，从法律上讲，并没有改变很多。因为，当美国财政部把一个国家列为汇率操纵国，下一步通常是两国间的谈判，而目前贸易谈判已经持续一年。但仍然很重要，这凸显出全球最大的两个经济体之间事态恶化的速度，并将产生重大的政治影响，不利于双方达成贸易协议，损害投资者的信心。

对于中国而言，台湾和韩国可作为前车之鉴。兴证宏观团队发布研究报告称，韩国和台湾被认定为汇率操纵国后，美国提出了停止央行干预外汇市场、放开资本项目等要求。此后，韩元和台币都经历了升值的过程，对美贸易顺差也明显收窄。

有鉴于此，该报告认为，当前的中国被列入汇率操纵国之后，此后可能也面临来自美国要求人民币升值的压力，中国需要警惕人民币贬值过程中本国资产有所“打折”，而外资在对外开放过程中低价购入中国资产，并在此后要求人民币升值的风险。