图片版权 Getty Images Image caption 今夏来英国的中国游客总数可能创下新纪录

炎炎夏日，把“汇率”一词烤到最热。

在中国，在岸、离岸人民币兑美元双双突破7元大关，创下11年来新低。在英伦，面临“无协议”脱欧风险加大的威胁，英镑兑美元跌到31个月的最低点，兑欧元、兑人民币早已是一路下滑......

汇率波动不仅影响市场、经济，也会波及你我他，无论是出国度假的游客、留学生还是商家，投资者。

图片版权 Reuters Image caption 人民币兑美元“破7”掀起一场巨大冲击波

中国人为什么也盯紧英镑？

8月正值英国人出国旅游的高峰，人们自然要认真掂量手中英镑的含金量。但是，一众中国人不仅仅只关注破7，也在紧盯着英镑的起伏。

比如说游客。最新数据显示，今夏来英国度假的中国游客几乎增加了20%。负责调研的ForwardKey公司发言人塔什（David Tarsh）称，今年中国游客之多可能达到“前所未有”。

渣打银行欧美首席经济师贺文（Sarah Hewin）说，英镑贬值意味着，过去3个月，中国游客在英国的购买力上涨大约5%。

另外，几个星期后，暑假结束，数以千、万计的中国学子即将踏上英伦留学路。除了收拾行装，眼下也正是换钱的“节骨眼”。英镑、人民币都是一时升、一时贬，到底什么时候出手入手才最好呢？

图片版权 Getty Images Image caption 哪些因素决定汇率呢？

货币的价值是怎么决定的？

说货币“贬值”或者“升值”，意思是汇率变了，你手里的本国钱能买入的外国钱将增加或是减少。

在英国，英镑通常是和美元比，因为美国经济规模庞大。此外就是和欧元比，因为英国和欧盟的贸易关系十分紧密。

当然，理论上，英镑也可以和任何其它货币--包括中国的人民币--加以比较。

现在大多数国家使用浮动汇率制。也就是说，货币的价格取决于某一刻、多少人、要买哪一种货币。

汇率是“活”的，波动不停，反映着世界各地对某个国家货币的需求不断变化。

Image caption 2016年至今英镑兑美元走向

哪些因素影响汇率？

以英镑为例。本周早些时候，英镑跌到30个月的最低点，一英镑兑换1.2101美元，对欧元曾一度跌到1：1.0881。

2016年6月英国公投脱离欧盟时，英镑兑美元的汇率是1:1.5。

影响汇率的一个重要因素是“供求”关系。对英镑的需求增加，英镑的含金量就会提高--升值。

除此之外还有其他许多因素，包括：

经济： 经济强势，货币就会坚挺，因为其他国家要来投资，需要当地货币才能实现，这就会提升需求。

经济强势，货币就会坚挺，因为其他国家要来投资，需要当地货币才能实现，这就会提升需求。 储蓄： 比如，英国银行涨利率，英镑储蓄和投资的吸引力就会增强，因为回报率高。这样，对英镑的需求就会增加。

比如，英国银行涨利率，英镑储蓄和投资的吸引力就会增强，因为回报率高。这样，对英镑的需求就会增加。 国库： 官方银行的帐目状况——或者说存了多少钱、欠了多少债——也会影响汇率。

官方银行的帐目状况——或者说存了多少钱、欠了多少债——也会影响汇率。 投机：汇率受货币投机者——根据对未来事件的期待值买卖货币的人——影响相当大。汇率的当日浮动绝大多数都取决于投机者的动作，或者他们对一个国家经济前景的信心。

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰央行决定英国的利率

汇率如何影响你我他？

这要取决于你是谁。

世界各地投资者每天成交的外汇数目巨大。他们易手的兑换率决定着你我在银行柜台、货币兑换服务点等地拿到的兑换率。

不过，绝大多数人不到出国度假或是留学那一瞬间，通常并不过分关注汇率。但其实，货币贬值，直接影响千家万户。

比如英镑。如果英镑贬值，进口货的价码就会提高；原油是以美元定价的，英镑疲软，意味着油价更贵。

Image caption 悲观预测：一英镑兑换一欧元？

那么，什么时候买进英镑合适呢？

共识是：现在很难、很难预测英镑兑各种主要货币的走向。

英国专家给英国游客提出的建议是：出门前一段时间先换一半，临出门前最后一刻再换一部分。

赌一把，也是平摊风险。

那英镑还能收复失地吗？

有分析人士说，英镑可能会继续跌，跌到和欧元等值：1英镑兑1欧元。

至于美元。英国外汇交易集团公司City Index的资深市场分析师欣可塔（Fiona Cincotta）说，“担心无协议脱欧的风险，英镑兑美元可能跌到1:1.1650。”

“如果英国无秩序地离开欧洲，最终我们可能还会看到英镑和美元等值。”

不过她又说，如果英国和欧盟谈成新的脱欧协议、协议获英国议会的通过，那么，英镑“很快就能收复失地”。