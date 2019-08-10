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休假时还查看工作邮件吗？如果答案是肯定的，你是工作狂，还是不得已而为之？

英国普利茅斯城市学院市场营销主任格林丽芙（Louise Greenleaf）的度假理念有点与众不同。

“我很容易感到无聊，时常关注一下工作可以让大脑保持灵活，”她说。

“我还有点控制狂，不上班时也常会为工作担心。”

如果能够自由选择，多数人度假时不想与工作有任何瓜葛。但是，许多人觉得他们别无选择。

英国电子邮件安全公司Tessian的最新研究发现，一半以上的英国雇员认为，他们的公司期待雇员能够迅速回复电子邮件。

研究还发现，多达60%的雇员在工作时间以外仍会用手机收发工作电邮。

求职网站Glassdoor也发布了类似的数据。

2018年，23%的上班族在休年假时仍时常查看工作电邮，15%的员工甚至在休假期间一直继续工作，因为他们担心业绩落于人后，更担心不能达到预定的目标。

假期查电邮

你或许听说过一个新的健康概念：“数码戒毒”（digital detox）。

有的人想远离互联网一段时间，于是就停止登陆社交媒体，彻底关掉手机和电脑，或者干脆去一个没有手机信号和宽带网络的地方度假。

图片版权 Getty Images Image caption 休假当然应该放松，但有些人休假时也放不下工作。

“在休假期间，我只会查工作电邮一两次，多数情况下我都不予理会。休假本来就是停止工作一段时间。休假时，我对工作连提都不想提，也不想让别人提及，”家住布莱克本的电脑专家皮卡普（Sophie Pickup）告诉BBC。

沃里罗（Catherine Warrilow）是英国博彩公司兰科集团（Rank Group）的公关主任。她也对此表示赞同。

“休假时达到彻底放松是一种艺术，一个技能。许多商业教练和导师都在教人做到这一点。”

她说，她知道有些人即使休假也拒绝与工作脱钩，因为他们害怕错过重要的工作机会。

“我与家人度假时，也不是说完全不想工作的事，但我绝对会切断电话和电邮。我的一些最好的主意，就是在我摆脱日常事务时，才得以浮现在我脑海中的，”她解释说。

随时在线

“特许人事与发展协会”（CIPD）是英国业界人力资源方面的专业组织。该协会说，自从15年前黑莓（Blackberry）手机开始普及之后，要求员工“随时在线”的压力就逐渐开始越来越大。

自那以后，业界逐渐形成了这样一种预期：既然现在人们已经可以随时随地互相联系，那么即使在非工作时间也应该可以迅速回复工作邮件。

“许多老板休假时也查邮件，因此他们就认为雇员也应该这样，”特许人事与发展协会的会员主任迪索萨（David D'Souza）告诉BBC。

“如果你工作环境的文化是这样的，大家都随时在线，有信息都会随时回复，员工就会担心，如果自己不这样做，老板就会对其感到失望。”

图片版权 Getty Images Image caption 休假时还要想着工作，怎么能休息好呢？

哈丁（Chris Harding）是英国埃塞克斯郡一家搬家公司的首席执行官。他经常与下属讨论此问题，但仍未找到令人满意的答案。

“如果你不知道公司情况如何，你就难以完全放松。但对有些人来说，要彻底与工作脱钩，才能更好地放松，”他说。

“所以理论上说，你绝对应该在休假时完全脱离工作，不管你是什么职位。这样，公司就必须在没有你或其他某个员工的情况下继续运作，就能够暴露出潜在的问题或公司结构上的弱点。”

充分休息

英国萨里大学的伍德沃德（Alan Woodward）教授是一位电脑安全专家。他认为，电子邮件的“不在办公室”自动回复功能存在重大问题。

“如果某人不在办公室，你给他发邮件时，他的邮件系统只会进行一次自动回复。我们多数情况下都不知道此人何时能回来，而你只收到一次自动回复的邮件，所以多数人都会继续发邮件，”他告诉BBC。

“这样，发信人和收信人就陷入一个恶性循环中，尽管我们知道我们可能在给对方增加麻烦，但这个系统鼓励我们这样做。”

根据特许人事与发展协会的研究，大多数公司都没有规定员工在休假时仍需与公司保持联系。

但是，许多员工感到老板期待他们随时在线。为此，有些企业已经开始采取措施解决这个问题。

图片版权 Getty Images Image caption “不在办公室，去度假了！”

该协会的迪索萨先生说，有些公司的人力资源部或IT部门已经开始在员工休假时限制他们收发邮件。

比如，德国的戴姆勒汽车公司制订了一项新政策，如果你要给一个正在休假的员工发邮件，邮件就会自动被删除。

迪索萨说，这取决于公司的组织文化。但是，许多人力资源专家已经注意到，过度使用手机对人的认知能力、睡眠和体态等都有负面影响。

“员工休假结束时，如果获得了充分的休息，那对公司是有好处的，”他强调说。

“人类和科技应该建立一种更健康的关系，要保证我们不会沉迷其中，看屏幕的时间不能太长。而且我们知道，如果人不能充分休息，其生产率就会下降。”