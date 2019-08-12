中美贸易战：IMF暗示中国没有操纵汇率，但经济凸显脆弱性

图片版权 Getty Images Image caption 中国安徽一家工厂正在缝制美国国旗

中国到底是不是汇率操纵国？在这个问题上，特朗普和国际货币基金组织（IMF）似乎产生了分歧。

一周前，人民币汇率“破七”，特朗普发推特指责中国操纵汇率。美国财政部紧接着宣布中国为汇率操纵国，并表示将与国际货币基金组织（IMF）合作消除来自中国的不公平竞争。

不过，上周五IMF官员表示，中国经常账户顺差下降，人民币没有被大幅低估或高估，与基本面相符。

在经济学家看来，这意味着IMF并不认为中国是汇率操纵国。不过，IMF同时警告，如果中美贸易警长局势恶化，危机经济和金融稳定，中国可能需要更多的财政刺激措施。

IMF说了什么

根据国际货币基金组织的规定，每年将派出一个工作小组访问成员国，收集经济和金融信息并与该国官员讨论经济发展的情况和政策。

随后，根据小组报告，IMF将发布一份代表官方观点的正式报告。上述观点就来自于IMF在8月9日发布的中国2019年的国别报告。

IMF报告称，人民币虽然对美元贬值，但相对于货币篮子大体稳定，自去年磋商以来，实际有效汇率贬值约2.5%。

“估计结果显示，人民银行几乎没有进行外汇干预。中国约有3.2万亿美元的外汇储备，仍然足以继续向浮动汇率转型。”

美国财政部判定某国为汇率操纵国的三个指标之一为经常账户顺差是否占GDP比例3%以上。IMF报告称，中国投资增长强劲、实施有效汇率升值，2018年经常账户顺差继续下降约1个百分点至GDP的0.4%。远低于美国的标准。

IMF的这些表述被中国媒体视为与美国唱反调，承认中国并非汇率操纵国。

不过，值得注意的是，这份报告在6月5日结束与中国官员会面后撰写，7月12日撰写完毕，7月31日IMF执董会讨论通过。而特朗普在8月1日才宣布加征关税，8月5日人民币汇率“破七”，随即美国宣布中国为汇率操纵国。报告是在这一连串事件之前就已编撰完毕。

IMF还在报告中鼓励人民币贬值。报告称，如果贸易紧张局势进一步升级，使经济和金融稳定面临风险，中国有必要实施额外的刺激措施，同时允许汇率贬值。

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中国经济的脆弱性

IMF的报告印证了外界的另一个观察：由于贸易战的影响中国停止或暂缓了“去杠杆”等改革措施。

报告称，2017和2018年度中国的债务累积速度与十年前相比慢得多。但在2019年第一季度由于政府放松措施，导致债务累积急剧加快，家庭和企业债务与GDP之比分别上升了1个百分点和3个百分点。

信贷也面临类似的趋势。2018年信贷增长减缓，但2019年开始回升，5月加快到10.6%。在2018年银行对企业部门的贷款继续强劲扩张，但相比私营企业，银行更愿意贷款给国有企业，并且对中小企业的贷款增速尤其放缓。

虽然这些措施暂缓了中国旨在降低金融风险的“去杠杆”改革，但能够抵御住贸易战的冲击。IMF认为，当前中国无须实施额外的政策宽松，因为已宣布的措施足以稳定2019年的经济增长。然而，如果贸易紧张局势进一步升级，使经济和金融稳定面临风险，有必要实施额外的刺激措施。

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根据IMF报告，中国经济可能会延续每个季度都会发布“三十年来最低增速”。

报告预测中国2019年的经济增长率将较上年下降0.4个百分点至6.2%，2020年、2021年将跌至6.0%，2022年将跌至5.7%。

美国国家贸易委员会主任纳瓦罗周五表示，美国仍计划与中国谈判代表举行新一轮贸易谈判。

如果贸易局势继续恶化，IMF测算，如果美国将中国剩余出口的关税上调至25%，会导致中国需求骤减、金融条件收紧，在接下来的12个月内使经济增速降低约0.8个百分点，并给全球带来严重的负面溢出效应。

2030年中国的经济什么样？

中国央行前行长、中国金融学会会长周小川认为，美国开始打贸易战以后，使用关税以及其它的壁垒。现在看起来不仅限于贸易，后面还有很多其它方面的考虑，包括政治、军事、价值观、科技等等各个方面，这一过程有可能具有长期性。

尽管如此，IMF的报告对中国经济增长较为乐观。中国的生产率增长距世界前沿水平还有一定距离，未来十年有可能保持强劲增长。

服务业占比到2030年将上升到62%。GDP增长将从目前的6.5%下降到2030年的4%-4.5%。

IMF提醒，国有企业改革的加快和服务业的开放可以促进生产率增长，从而使经济增长减速过程放缓。