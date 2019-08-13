图片版权 Reuters Image caption 从星期一抗议活动开始至星期二深夜，香港机场共取消超过530个进出港客运航班。

香港国际机场受反对《逃犯条例》修订案示威影响停运大半天之后，陆续恢复航班，但仍有数百航班取消或延误。

根据航班信息统计，自星期二（8月13日）06:00至23:59（22:00 GMT至15:59 GMT），香港机场共取消310趟进出港客运航班，另有五个进出港货运航班取消。香港机场管理局此前宣布从06:00起重新编配航班，疏运星期一（12日）示威期间积压之旅客。

参与俗称“反送中”抗议之示威者此前已在机场静坐抗议三天，星期天晚间市内多处爆发激烈警民冲突后，运动支持者针对一名年轻女子右眼怀疑被警方布袋弹击中重伤，在网上号召第四天到机场集会，迫使港府回应正式撤回修例、调查警察滥权等五大诉求。

针对持续两个多月之示威，中国民用航空局颁令香港国泰航空禁用“参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员”执飞往返或飞越中国大陆空域之航班。海南航空集团旗下之香港航空刊登声明，公开响应北京提出之“止暴制乱”方针。

这篇星期二刊登于香港报章之声明称，港航强烈谴责各种公然挑战“一国两制”原则底线的暴力行为，坚决支持特区政府依法施政，坚决支持香港警队严正执法，平息一切暴乱活动，守护香港繁荣稳定，助力香港早日恢复安宁。