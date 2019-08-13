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美国总统特朗普指责美联储，一直把利息保持在高位，让美元“过强”。

特朗普在推特上说，自己对这个结果不是很爽。

特朗普称，强势美元使美国那些“伟大的生产商”无法在公平的环境下竞争。

经济学家担心，中国让人民币汇率降至11年来最低点，再加上特朗普的言论，种种因素将引发一场货币战。

人民币“破七”之后，全球股市都有不同程度下跌，作为避险资产的黄金价格不断上涨，一度达到六年来的新高。

“破七”之举被外界视为中美贸易战进一步升级。

美国认定中国为“汇率操纵国”后，市场努力想要看清未来的方向。

什么是货币战争？

货币战争，指一个国家刻意操控本国货币来适应其经济政策。

一些国家使其货币贬值，这样本国出口的商品就更便宜，更有竞争力，可以刺激整体经济增长。

而中国政府过去曾经大量买入人民币，防止其贬值。

最近这项政策似乎发生改变，中国不再这么做，一些经济学家认为此前的政策让人民币汇率处在一个人为的高位。

当然，这也不是第一次关于汇率的纷争。美国在1994年曾把中国列为汇率操纵国。

更近的一次在2010年，巴西的财政大臣警告，由于日本、韩国、台湾试图让本国货币贬值，一场“国际货币战争”正在发酵。

那么，货币战即将到来？

一些经济学家认为，一场全面摊牌的货币战不会发生。因为，中国和美国都没有正式在市场上大量出售本国货币——这是典型的使货币贬值的方法。

但是荷兰国际集团全球战略总监克里斯·特纳（Chris Turner）表示，2015年至2016年，中国政府花费了1万亿美元，阻止人民币兑美元汇率跌破7元。

如果一个国家买入大量的本国货币，结果是加强本国货币，使其在国际货币市场上升值。

但是本周，这样的情景没有再现。

特纳表示，在中国和美国贸易关系最紧张的时刻，这一举动很不得了。

凯投宏观（Capital Economics）集团首席经济学家尼尔·希林（Neil Shearing）指出，如果不是中国央行一直出手阻止，人民币早就贬值了。

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导火索是什么？

中美贸易战打得如火如荼，经济学家们把允许本国货币贬值的举动看作一种武器。

因为特朗普宣布对中国价值3000亿美元商品征收关税后，人民币“破七”接踵而至。

中国央行更是直接把“破七”与关税挂上钩，责怪“受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响”。

贸易战似乎对中国的进出口产生影响，虽然数据显示，7月中国的出口再次开始增长。

为何“破七”如此重要？

人民币贬值已经在全球产生连锁反应。新西兰央行、印度央行、泰国央行都宣布降息。这一举措将造成本国货币贬值。以新西兰为例，上周三货币贬值2.6%。

哈佛大学肯尼迪学院经济学家梅根·格林（Megan Greene）向BBC表示，有的人认为“这是一场货币战争的开始”。“如果真是如此，我们将看到各个国家都在争相贬值本国货币。当然，如果都贬值，相对而言，谁也没有真正贬值。”

“但后果就是，经济增长受阻，更高的通胀，国际货币市场会产生巨幅震荡。”

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特朗普什么反应？

在上述三家央行宣布降息后，特朗普再次喊话美联储，要求大幅降息。

降息不仅可以刺激经济增长，而且在理论上至少可以使越来越强的美元贬值。

上个月，美联储自2008年以来首次降息0.25%至2%-2.5%。

还有一种方法，美国可以大量抛售美元，买进其他货币，但是格林称虽然美国有1000亿美元的储备，可以用于使美元贬值，但是不足以带来多大的改变。

“如果美国在等着打一场货币战争，它实际上没有什么武器来赢得战斗。”

下一步会发生什么？

美国财长姆努钦将会与国际货币基金组织（IMF）商讨，美国试图“消除中国最新举动造成的不公平竞争优势”。

格林指出，国际货币基金组织此前曾说过中国没有操纵汇率，他警告找国际货币基金组织商讨可能是个“死胡同”。

经济学家们很好奇美国接下来会怎么做，因为特朗普的推特已经显露迹象，美国可能直接干预。

摩根大通跨资产基本面策略主管诺曼德（John Normand）表示，他不认为一场货币战争将会来临，因为人民币“破七”更多地是市场上的国际投资者从中国撤资的结果，是私营部门驱动下发生的。

“在特朗普之前，人们不会想象一场货币战争将爆发。”他表示，然而这位美国总统“可以抛弃任何固有传统”。

以前类似事件如何法发展？

不同国家经常和主要贸易伙伴签订协议，约定不操纵本国汇率。但也有国家签订协议，约定共同干预汇率。

举例而言，1985年签订的广场协议，由日本、法国、德国、英国和美国共同签署，约定主动诱导美元贬值。

2000年，欧元汇率降至史上最低点，欧盟央行主动干预，提振欧元。

2011年，日元不断升值至二战后的最高点，多个国家随即一起干预国际货币市场，使日元贬值。

卡斯商学院国际金融学教授凯特·菲拉克提斯（Kate Phylaktis）指出，即便没有直接干预市场，政府可以使用间接手段来干预，比如控制货币量，以及其他货币政策。

领导人的言论甚至也可能影响本国货币汇率涨跌。

尼尔·希林指出，一些例子可以证明长期而言本国货币大幅贬值可以推动经济体发展，例如2001年的阿根廷和1992年“黑色星期三”后的英国。

如果政府让本国货币自由浮动，也可能造成严重破坏。比如2015年，瑞士央行取消了2011年以来设定的瑞士法郎对欧元的汇率上限，随即瑞士法郎在混乱的交易中飙升了30%。