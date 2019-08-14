图片版权 Getty Images Image caption 假日期间繁忙的美国纽约商场，但关税可能使不少来自中国的商品从货架上消失。

在圣诞礼物面前，关税也要绕着走。本周二，美国总统特朗普宣布， 对部分中国商品的关税将延迟执行，美中贸易战意外展露近来少见的降温迹象。

美国原定于9月1日起对中国剩余3000亿美元商品加征10%关税。这次延迟执行大概涉及其中一半商品，正对它们的关税将押后到12月15日实施。

圣诞礼物

特朗普在新泽西对记者称，这么做是为了圣诞购物季，为了防止关税对美国消费者产生影响。

美国贸易代表办公室的声明也显示这一倾向。延迟执行关税的商品包括，笔记本电脑、手机、电子游戏机、玩具、电脑屏幕、鞋类服饰等，大多是圣诞购物季的热销商品。

推迟征收关税产品清单长达21页，还包括婴儿监视器和婴儿车、微波炉、拍立得、门铃、高脚椅、乐器、番茄酱挤压瓶、婴儿尿布、烟花、睡袋、耶稣诞生场景装饰品、鱼线轮、油漆滚筒和食品等。

此外，美国贸易代表办公室称，“基于健康、安全、国家安全和其他因素”，另一些产品也将被从商品清单中移除。

特朗普受访时解释，虽然这么做是使关税免于在圣诞购物季影响美国消费者。“然而目前关税（对消费者）几乎没有任何影响。”

众议院民主党议员刘云平则在推特上批评特朗普“再次说谎”。“美国并没有从中国获得数百万美元的礼物，美国进口商支付美国的关税，而非中国。”

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iPhone延迟，AirPods遭殃

消息宣布后，美股各指数应声上涨，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数都上涨约2%。

苹果公司估价应声大涨，一度录得5%升幅。苹果预计9月会发布新一代的iPhone，这意味着这款新产品在发布后几个月的关键销售期内，将躲过关税影响。同样暂时幸免于难的还有苹果的笔记本电脑MacBook。

但对苹果而言也不都是好消息。AirPod、Apple Watch和HomePod没有被列入特朗普政府的关税缓征名单，从9月1日开始将被课税10%。

这些产品是苹果近年来增长最快的业务板块。苹果并不对外公布AirPod、Apple Watch和HomePod的销售数据， 而是将它们归类为“可穿戴设备、家庭和配件”。根据上季度财报数据显示，这部分业务的营收达到了 55 亿美元，增速为 48%。相比之下，iPhone对该公司的营收贡献七年来首次低于一半。

中美谈判代表通话，贸易谈判仍可能继续

就在美国贸易代表办公室宣布这一决定前几分钟，中国商务部表示，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦通话。

中国商务部表示，双方约定在未来两周内再次通话。

特朗普表示，双方可能仍会按计划在9月初举行会谈。

图片版权 Getty Images Image caption 重大节日往往是政客们提升自我形象的契机。

这不是第一次美国延迟上涨对华关税。

今年3月1日本是美国向中国加征关税的90天到期日，但在2月底特朗普在推特上宣布，谈判取得进展，因而推迟调整关税。

特朗普也曾宣称，如果中国国家主席习近平不在G20大阪峰会与他会面，就会向中国商品加征25%关税。

“习特会”最终成事，然而两国达成的和解与共识，随着美国宣布加税10%、两国掀起"货币战"而烟消云散。白宫的新举措会不会让友好气氛重回谈判桌？目前仍不得而知。

给世界的圣诞礼物？

BBC中文驻美记者 冯兆音

美国之所以释出让步信号，一部分迫于国内商界压力。6月，美国企业代表们曾齐聚华盛顿的贸易署听证会，陈述对剩余3000亿美元中国商品征税，会对他们的生计带来极大打击。他们所在的行业五花八门，从服装和鞋类品牌、石油钻采业者、海鲜进口商到圣经出版商。

如果新一批关税从9月初开始实施，将直接打击圣诞假日的大量采购，影响到每家每户美国人圣诞树下的礼物。此次得到关税推迟的货品名单上，正是美国人的热门圣诞礼物类别。

另一部分似乎也是向中国释出好意，力求贸易谈判回到正轨。在贸易署发出声明之前，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）通话。双方似乎已就延迟加税事先沟通。