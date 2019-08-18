图片版权 Getty Images Image caption 美股大跌逾3%。

本周，一个巨大的警示牌闪烁在全球资本市场，警告一场全球经济衰退的来临。

这个警示牌是“美债收益率曲线倒挂”——意味着，美国10年期国债收益率跌破2年期国债收益率。

过去七次经济衰退前都出现了这一现象，因此它被认为是经济衰退的重要警示信号。

对于不断放缓的中国经济和面临竞选连任的特朗普而言，都不是好消息。分析人士认为，这一信号或许为双方施加压力，加快达成贸易协议。

衰退即将到来？

这是自2007年以来，10年期美债收益率首次低于2年期美债收益率。根据路孚特数据，周三10年期美债收益率一度比2年期美债收益率低了2.1个基点。

按理来说，在债券市场，越长期的债券收益率应该越高，越短期的收益率越低。道理跟储蓄一样，五年定存的利息肯定比一年定存的利息高。

然而，10年期债券一度比2年期债券的收益率低，反映大量投资者对短期经济衰退的担忧加大，于是抛售2年期债券，买入10年期债券。

投资者宁愿等久一些，少赚点，以收回本金。

收益率曲线倒挂令投资者的不安加剧，他们担心这些信号将终结美国股市持续十年的多头市场。美国周三道琼斯指数和纳斯达克指数跌幅均超过3%。

路透社援引Seaport Global Holdings董事总经理汤姆•迪加洛玛（Tom di Galoma）称，“利率市场很少骗人，从全球来看，现在的市场状况就好像在预言最终审判日即将到来。”

纽约道明证券（TD Securities）利率策略师根纳季·戈尔德贝格（Gennadiy Goldberg）表示，大家越来越相信全球增长正趋于疲弱，也看到一些迹象表明美国投资者正受此观点影响。

他认为，远期收益率降低显示出，外界对于央行是否真能做什么来应对全球增长动能放缓信心不足。

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坏消息不断

“我一直在担心一场经济衰退会在2020年到来。”致同会计师事务所（Grant Thornton）首席经济学家戴安·斯旺克（Diane Swonk）向BBC表示，这场衰退不是由哪一次加征关税或哪项具体政策导致，更多的是一个滚雪球效应，不断累积负面政策导致的。

中美贸易战已开打一年，还在进一步升级。英国脱欧风险并未消除，新设定的10月31日的脱欧期限，提升了市场对硬脱欧风险的担忧。

最新的坏消息来自德国和中国。

刚刚公布的数据显示，德国国内生产总值今年第二季度萎缩0.1%，是6年来最差表现，也是德国经济过去一年间第二次出现季度萎缩。

中国7月工业同比增速降至近17年半新低，叠加7月社融增量环比腰斩，进一步凸显实体经济有效需求的不足。

这两个国家的经济表现对全球市场影响甚大。中国不仅是全球第二大经济体，还是全球最重要的增长引擎；德国则是欧盟经济表现的脊梁。

此外，作为全球重要金融中心香港发生的长时间、大规模的示威活动，也影响市场预期。

多重风险叠加下，投资者的避险需求增加，而长期债券作为重要的避险资产，大量投资者买入，这就使债券收益率降低，以致一度低于中短期债券。

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中国和美国的压力

特朗普把经济增长作为2020年大选的主要纲领，但如果经济发生衰退，他将很难说服选民自己取得了经济成就。

对于衰退的担忧，特朗普把板子打在美联储身上。他责怪美联储降息降得太慢，而自己的经济政策没有问题。

然而美联储经过多次升息后，只小幅降息一次。因此美联储在放宽金融条件方面，仍有降息空间，处境比其他许多央行要有利。

然而很多国家长期保持低利率，已经降无可降。

衰退信号显现后，欧洲央行正在评估是否进一步调降已经是负值的利率，并启动新的购债计划。日本央行也在考虑调降已然为负的利率，并扩大资产购买。

其他央行也齐声附和，印度、泰国与菲律宾央行也都参与降息的队伍。

此时降息可以利用降低企业与消费者贷款成本来刺激经济，与此同时，降息所导致的本币贬值也能提振出口。

随着越来越大面积的降息，中国很可能不得不跟随。然而，这将为资产泡沫和国内过高的负债带来压力。分析人士认为，中国会有更大的动力与美国达成贸易协议，减少不确定性，以应对下一轮全球经济衰退的到来。

不过路透社援引分析师提醒，随着各国央行竞相降息，有可能发生互相抵销的情况，从而使得政策措施效果大打折扣。