图片版权 Getty Images / South China Morning Post Image caption 何杲自2017年5月起出任国泰航空总裁。

以香港为基地之国泰航空突然宣布，其英籍行政总裁何杲（Rupert Hogg）辞职，何杲称此举是“对公司近月所面对的事件负责”。

中国中央电视台星期五（8月16日）傍晚率先报道何杲辞职之消息，下星期一（8月19日）起生效，其职务由姊妹公司香港飞机工程（HAECO）董事邓健荣接任。有关公告其后会依法在香港交易所网站发布。

一周前，中国民用航空局向国泰发出整改“重大航空安全风险”之命令，其中要求将“参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员”停职，舆论认为此举乃针对国泰员工在反《逃犯条例》修订案示威中被起诉而采取之行动。

国泰后将两名分别被起诉暴动罪和被指不当使用企业信息的飞行员撤职，另有两名雇员被解雇。