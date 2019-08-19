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路透社援引两名消息人士称，美国商务部将延长中国科技巨头华为采购美国企业产品的时间。预计将再延长90天。

禁令如果严格执行，将严重影响华为的供应链。但可能同时打击华为正在服务的美国客户，以及向华为供货的供应商。

有鉴于此，美国在出台禁令后不久提出延迟执行的决定，不过该决定将在8月19日届满失效。

因此，美国将在本周一正式宣布是否会延长华为的“暂时性全面授权”。

此前一天，特朗普对记者表示，现在看来很可能不会与华为做生意，“我根本不愿意（跟华为）做生意，因为关乎国家安全。”特朗普称，华为的一小部分业务免于禁令，但事情会变得“非常复杂”。他并未直接言明是否会延期。

早些时候，特朗普也曾表示，美国暂时不会与华为做生意。但当时路透社援引白宫官员称，这一评论只是指联邦政府采购华为设备的禁令。

同一天，白宫发出不同的信号。白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）表示，美国商务部将展延对华为的授权时间三个月，以在与中国进行全面贸易谈判之际展现“诚意”。

图片版权 EPA Image caption 美国芯片公司高通是华为的主要供应商之一。

国内压力

Agillic公司首席执行官迈克·维斯顿（Mike Weston）向BBC表示，此举不仅对华为至关重要，对美国而言，也关系着数以十亿计的订单。

因此，对华为的禁令也面临来自美国国内的反对声。

华为作为全球第二大手机生产商，每年从美国供应商入口约110亿美元的部件和材料，突然中断将打击相关美国企业的业务。

许多华为供应商已经要求颁发特别许可，以便继续向华为供货。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）上月末对记者说，他已收到逾50宗申请，预计还会有更多。

迈克·维斯顿提醒，即便它们之间的业务恢复，华为也会试图分流在美国的订单，以减少未来潜在的风险。

更广泛的压力来自整体经济衰退的压力。上周，美国10年期国债收益率跌破2年期国债收益率，这通常意味着经济衰退的风险骤增。

特朗普把经济增长作为2020年大选的主要纲领，但如果经济发生衰退，他将很难说服选民，称自己取得了经济成就。

图片版权 Reuters Image caption 美国多次向盟国施压排除华为在本国5G网络供应商之列。

如何发展到这一步

今年5月16日，美国将华为列入“实体清单”，这意味着华为将无法采购美国公司生产的零部件。

很快，英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）、赛灵斯（Xilinx）、博通（Broadcom）已经向员工发出通知，暂停向华为供应产品。

这些美国企业向华为提供基带芯片、射频芯片和存储等产品，这些核心元器件不易找到替代品，在库存零部件消耗完后将严重影响生产进度。

图片版权 Reuters Image caption 华为首席执行官任正非称，华为有备胎计划，有能力应对美国”断供“带来的风险。

同时，谷歌宣布暂停向华为提供服务，华为新手机将无法使用Gmail、YouTube、Chrome等谷歌软件。此举可使华为在海外市场受到打击。

然而很快，5月21日，美国商务部实施90天的暂时性全面授权，允许华为购买部分美国产品。

6月29日，中美贸易战后第二次“习特会”在日本大阪上演。会谈后特朗普召开记者会，称他已允许美国公司向中国科技巨头华为继续销售产品。

不过，7月底中美刚刚恢复贸易谈判就再陷僵局，会谈几天后特朗普宣布对3000亿美元的中国商品加征10%的关税。进一步升级的贸易战为华为问题再添变数。

图片版权 Reuters Image caption 华为在8月9日发布自己的手机操作系统鸿蒙OS，以应对无法使用谷歌服务带来的风险。

在此期间，华为推出了自己的手机操作系统“鸿蒙OS”，并声称在必要时可以随时启用。

迈克·维斯顿向BBC表示，对于手机操作系统而言，不是替换一下那么简单，关键是系统背后的生态，需要有很多开发者开发的软件来支持。