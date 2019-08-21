贸易战之下，英国科技初创企业迎来创纪录海外投资

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有研究显示，英国科技企业在今年前七个月得到创纪录的55亿英镑海外投资总额。

英国数字化、文化、媒体和体育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport, 简称DCMS）表示，这段时期英国科技业的人均投资额超过同一时段的美国科技产业。

有专家指，英镑当前较为弱势，这一点吸引了投资者，从而令英国科技产业成为全欧洲增长最快的部分。

其中，来自美国和亚洲的投资是这一时期最大的投资来源。

美国和亚洲对英国科技产业的投资在今年至目前为止总额达到37亿美元（30.2亿英镑；33.1亿欧元）。相比之下，去年全年的投资总额是29亿美元。

这一形势来临，正值英国的外国直接投资（FDI）总体下滑之际。下滑是由于英国与欧盟未来的贸易协定仍然未有定论。

根据英国国家统计署，英国的外国直接投资在今年6月滑至六年以来的新低。

英国数字化、文化、媒体和体育大臣妮基·摩根（Nicky Morgan）在评论科技业投资数据时表示：“这些出色的数据显示了海外投资者对英国科技业的信心，从美国和亚洲注入的投资达到历史新高。”

“我们在革新方面有长久的声誉，而数据也显示我们是世界上最适合创办数字商业的地方之一。”

英国公司也越来越多地转向亚洲寻找资本来源。

总部位于新加坡的风险融资公司elev8.vc的创始人兼董事总经理阿迪蒂亚·马瑟尔（Aditya Mathur）表示：“相比起一年前，我现在看到英国初创企业寻求亚洲资本的需求要多得多。”

“它们都想进入广大而多元的亚洲市场，而这需要亚洲的投资者来帮助他们了解这个市场，并且提供他们所需要的财政支持。”

回避贸易战

有分析人士指出，英国科技产业也给亚洲投资者提供了一个躲避中美贸易战的渠道。

“对美国和中国科技产业的投资都下降了，因为贸易战，也因为欧洲最近提供好一些有吸引力的投资机会，”Dealroom的创始人及行政总裁约拉姆·维恩加德（Yoram Wijngaarde）说。该公司为研究课题搜集数据。

“英国给那些想要加大投资的人提供了有吸引力的机会。”

Image caption 英国金融科技领域的公司是较能吸引投资者的企业。

英国金融科技领域的公司是其中一类最吸引亚洲投资者的企业。

5月，日本软银集团（Softbank）收购了英国金融公司格林西尔（Greensill）8亿的股权，该金融公司的业务是向企业提供短期贷款。

软银集团和新加坡的克莱蒙集团（Clermont Group）也向英国数字银行OakNorth Bank投资4亿美元，该数字银行向中小型企业提供贷款。

另外，日本三菱商事株式会社（Mitsubishi Corporation）也出资2.2亿美元收购了英国能源企业Ovo Energy的20%股权。

不过，美国仍然是英国科技产业当中遥遥领先的第一大投资国，数据显示今年为止已经有价值20亿美元的投资。

像网上外卖订餐公司Deliveroo和各类数字支付平台这样的公司，是最受美国投资者关注的领域。

投资者的信心

“今天的数字显示了投资者对英国科技产业的信心，”英国亚太区贸易部长娜塔莉·布莱克（Natalie Black）说。

“通过吸引更广泛多元的投资者，特别是来自亚洲的，我们正在表明，英国的科技产业是世界上最具竞争力的领域之一，它有稳固和光明的未来。”

不过，脱欧对于英国科技人才库的影响也同样令投资者和企业担忧。他们担心假如在无协议脱欧的情况下欧盟公民不能在英国工作，英国就会面临人才流失。

“这是我们当前最大的担忧，”伦敦科技倡导组（Tech London Advocates）的创始人拉斯·绍尔（Russ Shaw）说。该组织旨在推广伦敦的科技产业。

“伦敦每五个科技业工作者当中就有一个来自欧盟国家。我们正在壮大这些业务，钱也正在流入，但是我们国内却没有足够多的人才。”

“我们需要一个过渡计划，公司需要知道10月31日之后要如何安排员工，否则这就会损害我们的信誉。”

绍尔表示，英国规避这些风险的途径之一就是在未来令海外工作人员的移民程序更简单，展现更多欢迎的态度。