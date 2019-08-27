图片版权 Lindsey Grace Whiddon Image caption Instagram博主蒂芙尼·米切尔

今年7月，美国纳什维尔的社交网路博主蒂芙尼·米切尔（Tiffany Mitchell）在社交媒体Instagram上发布了几张自己倒在路边的照片。她写道，这些照片拍摄于一起摩托车事故之后。

她在Intagram上拥有 21.1万名粉丝，在最初的一波同情声浪后，一些怀疑的声音夹杂进来。然而，Buzzfeed新闻本周报道这一事件后，才真正打开了负面评论的闸门。

鉴于道路交通事故一般都很惨烈，这些照片看起来有点……太美了。而且，还有一些可疑的细节。

她似乎有不只一顶头盔。血在哪里？为什么她要在帖子里标注她的纹身师（她自称纹身的花朵可能需要修补）？还有最重要的是，为什么其中一张照片里，镜头最前面是一个醒目的某品牌瓶装水？

蒂芙尼·米切尔如今被指责编造事故，哗众取宠。她声称，随着网友的反应越发激烈，自己已经收到死亡威胁。

蒂芙尼的朋友林赛·格蕾丝·惠登（Lindsey Grace Whiddon）是当天和她在一起的摄影师。

“回头看这些照片，我能明白为什么它们看起来那么像演出来的，如果我不在现场，我可能也很难相信它们不是演的，”林赛对我说。

“我以我个人和职业的诚信保证，这些照片不仅不是演出来的，而且蒂芙尼刚开始都不知道拍了照片，直到几个小时之后。”

蒂芙尼后来删掉了这则帖子，并上传了一段视频为自己辩护。

我问过她是否愿意接受BBC采访。她的情绪很激动，言语间充满了“脆弱”、“坦诚”、“真实”和“治愈”等词语。

她告诉我，她的男朋友詹姆斯（James Cloninger）在2016年死于一场摩托车事故。她在Intagram上的一些帖子也提到了这段关系和她的伤痛。

他的死亡事故当时曾被当地媒体报道。

图片版权 Lindsey Grace Whiddon Image caption 蒂芙尼·米切尔

蒂芙尼否认编造撞车事故，她说，她在田纳西一条乡间小路转弯时速度过快，因此发生了事故。她和林赛将一些未发表的照片发送给BBC，照片展示了警察和和一架救护车。谷歌图像搜索结果以及照片数据显示这些照片是原件。

她说，救护车是一名路人叫来的，她的伤口得到包扎。但她拒绝前往医院，因为她并未出现任何脑震荡的症状（尽管这些症状稍后可能会出现）。

她还坚称，自己是在路边冷静下来，且发现自己无大碍的情况下才摘下头盔，而另一顶头盔则是她朋友的，即照片中那名男子。

“我不知道怎么会有人认为这是演出来的，或者觉得是利用照片进行品牌宣传，”她说。

“我从来都是100%坦诚地对待我的品牌合作……如果我是因公司需要而分享一件产品，我每一次都会说明。”

她表示，水是别人递给她的，“可以是任何品牌”。

事实上，那瓶水是可口可乐公司旗下的聪明水（SmartWater）品牌。它并没有被标注在照片里面。

该公司表示：“聪明水与蒂芙尼·米切尔不存在任何关系。”

蒂芙尼告诉我说，自从Buzzfeed新闻刊登了有关她的故事后，她已经被“憎恨吓坏了”，据说她曾要求Buzzfeed不要发表。

“我觉得这非常可悲，人们只愿意盲目相信他们读到的相关内容，而完全不考虑自己可能正在攻击一个真实经历摩托车事故的人，身体受伤还勾起了心理阴影，”她说。

图片版权 Lindsey Grace Whiddon

不论你是否相信蒂芙妮的故事，人们对事件的反应说明大家对在Instagram社交媒体上看到的东西变得越来越愤世嫉俗。

不断有类似的例子：Instagram网红得到品牌赞助，发表帖子为品牌做宣传，而不是表达自己最真实的个人偏好时，他们对此都并未作说明。

就在上个月，英国真人秀明星杰玛·露西（Jemma Lucy）的一则Instagram帖子被英国广告标准管理局禁止。帖子图片中，怀孕的她手里拿着一杯某品牌的减肥咖啡。

广告标准管理局表示，帖子不仅违反了一些规则，包括鼓励怀孕期间的不安全做法，而且帖子也未注明是广告内容。但杰玛说她还没有得到报酬。

图片版权 Jemma Lucy Image caption 杰玛·露西被禁止的Instagram帖子里，这名真人秀明星端着一杯减肥咖啡拍照。

有的博主喜欢假装自己有品牌合作，即使他们没有。去年12月，《大西洋月刊》杂志专文特别报道了伪造的受赞助内容。

“在网红的圈子里，这就是口碑，”19岁的网红博主布萊恩（Brian Phanthao）告诉记者泰勒·洛伦茨（Taylor Lorenz）。

“你拥有的赞助越多，你的可信度就越高。”

值得一提的还有粉丝真正想要看到的是什么。

“观众可能会说他们想看到更真实的一面，但当我们看看帖子真正向他们展示的，人们选择的是美化过后的现实，”教练级的Instagram达人莎拉·塔斯克（Sara Tasker）说。

“他们才不想看到要洗的碗，生病的猫和厨房水槽。”

图片版权 Getty Images Image caption 现实生活中的琐碎并不是Instagram的观众真正想看到的。

网红不断利用Instagram的算法来提升他们的粉丝数量，令自己更具市场价值，这意味着它就是一个受欢迎程度的比拼。

“从一个网红的角度来看，你想要发布观众希望看到的东西，因为更多人观看的内容能得到更多宣传。”

塔斯克说，在建立可信度方面，网红面临的困难比明星要多。

“我觉得有一种不公平的观点：网红除了创造内容之外就没有别的才能了，所以我们对他们在这方面的工作表现更加苛刻。”

“以我个人的经验来看，在表明品牌合作关系和误导观众方面，明星做得要差多了，但他们的粉丝却不会以同样的方式要求他们。”

事件的披露似乎对蒂芙尼的职业生涯没有任何伤害，在撰写本文的时候，她的粉丝数量比我第一次联系她时多了4000多人。

她说，她会继续发贴。

“我会像往常那样继续分享，并且对我写的每一个字和每一张照片负最大的责任，”她在给我的最后一封邮件当中写道。