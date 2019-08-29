贸易战将“无辜的”亚洲经济体推向经济衰退

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全球经济状况堪忧，对于下一次衰退的讨论也甚嚣尘上，世界各国对于就业和增长的焦虑不断扩散。

中美贸易战让全球经济蒙上阴影，全球金融市场上也出现经济衰退的警示信号。

中国是亚洲最大的经济体以及全球第二大经济体，尽管经济增速在放缓，但衰退还未直接威胁中国。但是亚洲更小的经济体则暴露在风险之中，比如香港和新加坡。

牛津经济研究院亚洲主任高路易（Louis Kuijs）称这些经济体为中美贸易争端中“无辜的局外人”。

高路易称，对一些小型的、开放的经济体而言，国际贸易极其重要，与中国的贸易也极其重要。

让我们来看看，是什么拖住了亚洲顶级的经济体，哪些国家面临衰退的风险：

中国

多年来，这个全球第二大经济体的增长不断放缓。最新的数据显示，中国的GDP在今年二季度增长了6.2%，这是90年代初以来最慢的增长。

而华盛顿对价值数千亿美元的中国商品加征关税，无疑是火上浇油。

由于中国20%左右出口商品的目的地是美国，此举确实伤害了不少中国公司。但不知道贸易争端何时结束，带来的不确定性对于经济伤害更深。

“最影响商业计划的是中美贸易战带来的不确定性，可能比关税影响还大。”高路易表示。

“我们在全球都看到，不确定性是各方担忧的重要原因。”

北京今年出台了一系列措施，刺激经济，包括减税和基础设施投资。2019年，中国政府目标经济增长6%-6.5%，二季度中国经济增速仅6.2%，为30年来的新低。

日本

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高路易指出，中国经济好坏，对亚洲其他国家而言，关系甚大。

中国经济放缓和贸易战，动摇了日本的经济信心。日本自身的贸易状况也堪忧，全球市场对电子产品、汽车配件等日本产品的需求疲软。

但日本最新的经济数据还算不错。初步数据显示，GDP在今年二季度增长了0.4%，超过预期的0.1%，主要归功于强劲的消费。

不过，10月日本的消费税将增加，这个世界第三大经济体将面临消费下滑的压力。

印度

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亚洲第三大经济体印度国内需求低迷，投资疲弱。印度最新的季度GDP增长率，降到5年来最低的5.8%。8月30日发布的下个季度GDP数据，可能更低。

印度依赖国内消费来刺激经济增长。但是印度的消费继续放缓。

汽车消费就是一个令人堪忧的例子。7月，乘用车销售暴跌31%，20年来跌幅最大的一个月。汽车行业不得不削减工作机会，缩减产能。

今年以来，印度央行降息四次，几乎降至10年来的最低。

印度实施了多种刺激政策，试图提振经济，但也不得不面对今年可能与美国开打贸易战的可能。

香港

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这个亚洲金融中心正在抵御来自中国经济放缓、贸易战以及政治纷争的多重压力。一些经济学家预计这些压力将很快把香港推入一场经济衰退。

GDP在二季度环比萎缩了0.4%。

但是这一数字还未反映出已持续两个月的抗议活动带来的影响，尤其对于旅游业和零售业。

星展银行的经济学家和凯投宏观都预期11月发布的第三季度经济数据将表明，香港将出现技术性衰退——一个经济体连续两个季度负增长，就是技术性衰退。

新加坡

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全球需求疲软、中国经济放缓、贸易战，共同打击了这个贸易导向型国家。

新加坡依赖于高科技出口，而全球电子产品的需求疲弱，为其经济前景蒙上阴影。

第二季度，新加坡的GDP萎缩了3.3%，促使政府把年度经济增长目标调整为0%-1%。

牛津经济研究院专家预期10月发布的第三季度GDP数据，也将显示出新加坡经济进入技术性衰退。

韩国

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今年早些时候，越来越多的担忧认为韩国会陷入衰退。但是韩国政府启动大规模刺激，避免出现衰退，今年二季度经济回摆，GDP恢复增长。

相比于第一季度，韩国GDP在今年二季度增长1.1%。今年一季度韩国经历了金融危机以来最严重的收缩。7月，韩国央行三年来首次降息。

韩国经济上的痛感，主要是由于全球电子产品市场需求萎缩，导致该国科技产品出口放缓。电子产品贸易对韩国而言至关重要，占据总出口的30%左右。

与此同时，日本和韩国间不断酝酿的贸易争端，为韩国的经济前景增添了更多的不确定性。