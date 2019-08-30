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华为将在9月18日于德国慕尼黑公布其新款手机Mate 30系列。路透援引一名谷歌发言人称，由于美国对华为的销售禁令，华为Mate 30将无法搭载获得授权的谷歌应用与服务进行销售。

这个消息对华为的中国市场影响较小，因为华为依然可以使用开源版本的安卓系统，而由于谷歌退出中国市场，在中国销售的安卓手机并不包含上述谷歌应用与服务。

但在中国以外的市场，谷歌的应用与服务是安卓手机的基本配置。独立分析师理查德·温莎（Richard Windsor）称，“没有了谷歌的服务，没人会买的。”

虽然美国此前已再次延长了对华为禁令的暂时性豁免，但谷歌发言人称，并不适用于Mate 30这类新产品。这意味着华为新手机在中国以外的市场将难以与竞争对手抗衡。

华为收入可能减少300亿美元

目前很难估计华为将因此承受多大损失。

今年5月华为被美国商务部列入“实体清单”，虽然几周后美国宣布暂时性豁免90天，但还是影响消费者购买华为手机的信心。

禁令一个月后，华为创始人任正非表示，华为手机的国际销售额下降了40%。Counterpoint Research数据显示，华为今年第二季在欧洲的市占率从前季的24.9%下滑至19.3%。

图片版权 Getty Images Image caption 没有谷歌服务，华为手机在国际市场的竞争力受损。

任正非就此估计，华为年收入将因此减少300亿美元，2019年的营收将不会实现增长。

然而，海外遇冷，国内火热。今年二季度华为手机在中国市场的销售额上涨了近三分之一，达到创纪录的高点。分析人士称，主要受促销活动和中国消费者的爱国热情驱动。

华为轮值董事长徐直军称，“现在看来受到影响可能比300亿美元要少，但具体是多少要等到明年3月发布业绩时才知道。”

从华为公布的上半年业务来看，华为总体情势似乎好于预期。上半年华为消费者业务营收2210亿元人民币。去年全年为3490亿元人民币。照此测算，已完成全年的63%。

不同于大部分全球化科技企业，华为没有上市，因而没有来自于股价的压力。

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

任正非在接受BBC采访时曾表示，“我认为，即使它（美国）说服了更多的国家暂时不用我们，我们可以收缩变小一点。我们不是上市公司，不为了报表而奋斗，收缩小一点，我们的队伍就更加精干，条件成熟时，我们提供的东西会更接受人们的欢迎和喜爱。”

华为的鸿蒙很难短期替代

应对硬件上的禁令，华为此前已有准备，建立了自己的芯片公司。对于禁用谷歌软件，华为在8月初发布自己研发的操作系统“鸿蒙OS”。

鸿蒙本来是华为为物联网开发的工业自动化系统，设计用于自动驾驶，远程操作医疗环境等智能系统。

华为还公布了鸿蒙内核及OS的演进路标，并将在2019年首发的智慧屏产品中率先使用鸿蒙 OS 1.0。未来3年，除完善相关技术外，鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、智慧屏、车机等更多智能设备中。

鸿蒙发布时，华为常务董事余承东表示，推出鸿蒙并非是取代手机系统安卓，但如果美国禁止华为使用安卓，华为将立即用鸿蒙取而代之。

原本有消息称，华为2019年年底推出的一款手机“Mate 30 Lite”可能将成为使用鸿蒙的首款手机。目前还不清楚华为是否会提前应用鸿蒙OS。

但分析人士认为，建立手机操作系统并不是最难的，难的是生态体系，目前整个业界已围绕苹果和安卓系统开发了数以万计的APP，复制同等规模的生态系统极其困难，短期内鸿蒙OS无法达到同等的竞争力。

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事情如何发展到这一步？

5月初，中美贸易谈判破裂，美国随即将华为列入“实体清单”，这意味着华为将无法采购美国公司生产的零部件。

很快，英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）、赛灵斯（Xilinx）、博通（Broadcom）已经向员工发出通知，暂停向华为供应产品。同时，谷歌宣布暂停向华为提供服务。

5月21日，为了让美国公司平稳过渡，美国商务部实施90天的暂时性全面授权，允许华为购买部分美国产品。

6月29日，“习特会”在日本大阪上演。会谈后特朗普召开记者会，称他已允许美国公司向中国科技巨头华为继续销售产品。

不过，7月底刚刚恢复贸易谈判就再陷僵局，会谈几天后特朗普宣布对3000亿美元的中国商品加征10%的关税。

“暂时性全面授权”许可令在8月19日到期时，美国宣布再延长华为的交易许可90天。不过，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross），46家华为的分公司将被添加到美国的实体清单中，使清单中有超过100家华为分公司。