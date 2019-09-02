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9月1日，美国政府如期向价值1120亿美元的中国商品加征关税。商品清单中包括鞋、食品和纸尿裤等。

中美贸易战旷日持久，本轮关税是最近的一次急剧升级，实施后将使美国家庭每年多支出800美元的生活成本。

中国也进行反击，在贸易战开打以来首次对美国的原油征收关税。

如果特朗普计划中的所有的关税都实施，意味着几乎所有来自中国的商品（价值约5500亿美元）都将被征收惩罚性关税。

这场贸易战最初是针对中国的不公平贸易手段，但逐渐升级演化为一场地缘政治博弈。

目前为止，华盛顿已向价值2500亿美元的商品征收关税，目的是迫使北京改变知识产权、工业补贴、市场准入以及强制技术转让等政策。

北京一直以来否认自己有不公平的贸易手段，并且已宣布向1100亿美元的美国商品加征关税。

为什么这次关税与以前的不同？

凯蒂·普利斯考特（Katie Prescott）BBC商业记者

此前几轮加征关税主要针对的是工业领域，但这一次，直接受到冲击的是美国普通消费者。

纸尿裤、洗碗机、鞋、衣物、食品.......翻看长达122页的加征关税产品的清单，几乎无所不包。

很多零售商称，他们几乎别无选择，只好把上涨的成本传递给消费者。

美国鞋袜经销商协会首席执行官黑尔芬拜因（Rick Helfenbein）把这一轮的关税行为描述为“儿子做错事却惩罚女儿，毫无道理”。

下一轮关税将在12月实施，涉及更多的衣服和一些高价商品，比如iPhone和笔记本电脑。特朗普称，这么做可以保障圣诞购物季的消费。

到年底，关税将涉及几乎所有中国向美国出口的商品，价值约5500亿美元。

根据加利福尼亚大学的凯瑟琳·鲁斯（Katheryn Russ）的研究，这些关税将为美国普通家庭每年新增800美元的生活成本。

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商业界有什么反应？

贸易战旷日持久，企业发现在现有的不确定性下，越来越难看清方向。

分析人士称，贸易战最近的这次升级，让中美最终和解的希望十分渺茫。

凯投宏观（Capital Economics）资深中国经济分析师朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）认为，现阶段很难看到他们能达成协议，至少很难看到他们能达成一个好协议。

“自从5月贸易谈判破裂，两边的立场都更强硬了，而且还有很多其他复杂因素，例如华为禁令和香港示威活动，这让两边更难弥合分歧了。”

美国政府在5月时把华为列入“实体清单”，使这家国际公司几乎无法购买美国产的元器件。同时，特朗普还把香港的示威游行活动和潜在的贸易协议联系起来。

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9月1日发生了什么？

今年底前，美国将通过两轮加征关税，实现对中国另外3000亿美元输美商品加征15%关税的目标。

原本加征的税率是10%，但随着中美双方越来越强硬，不久前美国将税率提升到15%。

作为反击，中国则对美国的原油加征5%的税率，这是中国在这次贸易战中首次对能源产品加征关税。此外还有其他总计750亿美元的1717种商品，加征5%或10%的关税。

特朗普反复称中国在支付这些加征的关税，但很多美国公司反驳了这一说法。

超过200家鞋制造商，包括耐克和匡威称，新关税和已有关税累加，使一些鞋的关税高达67%，每年使消费者多支付400亿美元。

他们称，对于鞋类加征的关税，还将打击数以千万计在圣诞节假期购买鞋子的美国人。

中国美国商会也表达对美国新加关税的忧虑。

“我们的成员早已清楚地表示，关税是由消费者支付，还会伤害企业。”

“我们要求......双方都应尽快朝达成一个可持续协议的方向努力，协议解决美国企业长期以来在中国面临的根本性、结构性问题。”

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下一步会发生什么？

特朗普称，两国的谈判代表会在九月于美国会面，但更进一步的细节还未公布。

12月15日期，第二阶段加征15%关税的计划将实施，此前未受影响的商品将被征税，包括手机、电脑等特朗普一直以来保护的商品。

同一天，中国也将对美国3000种商品加征关税。

此外，特朗普政府还在计划在10月1日把当前的25%关税税率提高到30%。

埃文斯-普里查德认为，即便如此，税率还会进一步上升。“关税可能会一路高涨至45%，针对那些对中国伤害最大，对美国连带伤害最小的商品。”

继续升级的贸易战将沉重打击中美两国的经济。

“一场全面展开的贸易战，再加上中国的反击，可能使美国GDP增长降低几乎1%。”

“对中国的影响可能更大，达到5%。”

美国贸易代表办公室称，9月20日之前，将就加征30%关税征求公众意见。