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对于苦苦挣扎多时的英国百年老店马莎百货（Marks and Spencer, M&S），从伦敦股市100强组成的主要股指出局，无疑标志着公司历史上一个辉煌时代的终结。

金融时报100指数（FTSE100），又称富时100指数，1984年设立，由伦敦股市100家最大上市公司股票组成，被视为英国经济晴雨表，也是欧洲和全球股市主要股指之一。指数成份股根据股票市场表现情况每季度调整一次。

富时100指数35年前创立时，马莎百货（又译玛莎百货）以百年老店资质入局，成份股资格稳稳当当，直到一年前。

过去一年中马莎百货股价下跌40%。

从富时100跌出，降一级进入富时250指数，意味着马莎百货不再属于伦敦股市最大百家上市公司行列。

这个决定将于9月23日执行。

零售业专家认为，这是令百年老店蒙羞的历史时刻，极具象征意义。

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不用问价，就是一分钱

马莎公司简史记载，1884年，利兹一个名叫麦克·马克斯（Michael Marks）的波兰难民到集市上设了个摊位，还打出“不用问价，就是一分钱”的告示。

过了10年，1894年，马克斯找到一个合伙人，叫托马斯·斯宾塞（Thomas Spencer），两人谈得拢，决定合伙做生意。斯宾塞曾经在一个批发公司当出纳。

又过了10年，1904年，两人在利兹的一个拱廊商业街开了第一家马莎店（Marks & Spencer）。

自那以后，公司生意蒸蒸日上。1920年代，马莎勇敢地打破传统，甩掉中间商，直接向供应商进货。

公司1926年上市。

伦敦第一家马莎旗舰店1930年在牛津街西端的大理石拱门（Marble Arch）开张，次年马莎百货开始卖时蔬和罐装食品。

图片版权 PA Media Image caption 马莎也在设法改变古板、过时、老气横秋的形象。

长统丝袜尺寸

马莎的食品和服装建立口碑后，代代相传，成为高端市场的代表。这里不得不提公司1930年代的两项重要决定。

1934年，马莎设立了自己的实验室，专门研究纺织品材料；1948年，马莎开设了自己的食品科技部门，跟供应商、农民和生产商合作，为马莎的食品柜台服务。

这两个基础研发部门不乏开行业先河之举。

1954年，马莎的纺织品实验室完成了一项前所未有的调查：女性腿部尺寸调查。这套数据为改进长统丝袜的尺寸提供了无可替代的帮助。

同年，马莎内部改革，名叫“简化行动”，精简业务流程，结果令人瞠目：每年节省内部行政文档资料2500万件。

1970年代中，马莎店开始卖中国和印度食品，还开始出征海外，在法国和比利时开了旗舰店。

1985年，马莎推出记帐卡，1999年马莎官网上线，开通网购业务。

Image caption M&S 首席行政官史蒂夫·洛伊（Steve Rowe ）说，大环境很不友好

大环境和老字号

时间快进到2019年。全球范围内，传统零售业在网商电商崛起大潮冲击下日渐败退，尤其是体态庞大，积淀厚重，欠缺灵活的一些老字号。

马莎百货作为英国零售业巨头，虽辉煌一时，也难免缓慢而持续不断下滑。

跟马莎惺惺相惜的还有另一家英国老字号零售业巨头，历史更悠久的百货公司Debenhams，2019年申请了破产保护，资产重组。

缓慢、持续的颓势对公司来说是痛苦的，对股东和市场来说是越来越无法容忍。

2019年9月3日伦敦股市闭市时，马莎市值37亿英镑，低于2015年11月市值的一半。

作为对比，同样在富时100指数成份组合中的时装零售商Next市值为79亿英镑。

除了网上零售和消费者需求、特点的变化等外因，老字号商家较普遍的一个内因是对市场走势变化反应较迟缓。

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1998年，马莎百货成为英国零售业第一家税前利润突破10亿英镑的公司。

近20年后，截至今年3月底前的12个月内，马莎服装和家居部门销售额跌3.6%。

分析员普遍认为，拖后腿最严重的是在利润中占比相当大的服装业务。

公司税前利润连续3年下滑。

公司曾宣布在2022年前关闭85家综合门店和25家食品门店，现在关店计划提前了2年。

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分析员们指出，马莎的问题其实由来已久。

投资者和顾客从10年前就开始抱怨，一度被作为优质服装同义词的马莎店的衣服，款式陈旧，尤其是女装，根本不能吸引年轻消费群体。

商品缺乏魅力，而营销方式也未能与时俱进，在网上零售兴起时没有及时调整策略，线上、线下齐头并进、互为补充。

于是就眼看着同行突飞猛进。比实体店，平价连锁店Primark 熙熙攘攘；比网站，Asos 来势汹汹。

马莎服装质量上乘，结实耐穿，但款式陈旧古板的议论仍不绝于耳。

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不接地气

分析员理查德·海曼（Richard Hyman）认为，根本问题是不接地气，跟消费者脱节了。

他说，马莎的内核是商品质量上乘、价格无敌，而不是跟风随流，为时尚而时尚。多年来，为了降成本，这个传统价值不断被忽略、牺牲。

结果形成“下行螺旋”，对产品的投入减少，导致质量下降，设计落后，销售下降，于是不得不进一步削减开支降低成本。

突破这个恶性循环并不容易。

食品业务本来是马莎品牌的骄傲，一片灰暗中的亮点，但过去几年马莎食品销售也差强人意。

为了扭转局面，马莎今年初出资7.5亿英镑买下网上超市Ocado零售业务的一半，成为合资伙伴。

对此分析员和投资者有人赞许，有人怀疑，现在难言成败。

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还能东山再起吗？

市值缩水，从100强篮子里跌出，进了250强篮子，那还有可能重新回到FTSE100吗？

雪上加霜的是，马莎现在还面临全英国消费缩减、零售商店被迫关门的大趋势。

去年，马莎宣布2022年前关闭100家表现不佳的实体店，分析员怀疑是否足以令其摆脱颓势。

围绕英国脱欧形成的市场不确定性和经济表现对马莎的自救努力都无助益，而这些是马莎无法控制的因素。

如果英镑继续贬值，对进口食品依赖程度较大的零售商就难免受打击，而整体经济的下行也会冲击零售业。

从公司战略角度看，马莎的降成本、促销售策略在海曼和其他一些分析员看来无异于南辕北辙，甚至饮鸠止渴。