图片版权 Getty Images Image caption Zara在香港有14家店铺

继国泰航空之后，另一大跨国企业Zara也卷入香港逃犯条例修订的抗议漩涡。外界分析，不论是大小企业或商业行号，因为香港抗议的不同立场，造成与消费者间的裂痕已经十分严重。未来如何弥补裂痕，是香港将要面对的一大难题。

Zara卷入香港抗议

西班牙知名时装品牌Zara卷入香港反送中抗争之争议，引起众多中国网民及媒体的愤怒：因为Zara的几家商店周一 (9月2日)暂停营业，但没有解释关店的原因。由于当天正值香港民间号召罢工罢课，此举引起了公司支持罢工的质疑。

成千上万的中国网民在在线呼吁抵制该品牌，批评Zara支持香港罢工行动，间接支持返送中抗议群众。

Zara当日对外澄清表示“由于当日交通运输困难，我们4家店铺的延迟了几个小时营业，直到我们的员工能够到达工作岗位。” 稍晚，更在微博官方账号上声明“从未支持罢工，也从未发表与此相关的任何言论或进行与此相关的任何行为”，并强调“拥护中国领土主权的完整，一贯支持一国两制。”

但是中国针对Zara的谴责，仍未休止。

周二（9月5日），中国官媒《环球时报》社评严厉批评Zara称：“香港有那么多国际品牌，那么多连锁店，Zara是被发现的第一家疑似迎合‘三罢’动员的国际知名品牌，无论原因是什么，它客观上做了非常负面的示范。”

此外，微博上#ZaraStatement主题标签迅速传播 ，累积高达3.3亿的阅读次数， 而且多数贴文都对该公司的声明有所批评：“这是敷衍了事。如果你真的想真诚地解释，请以令人满意的方式表达。如果你不诚恳，就什么都别说，”微博上的一个典型评论说。

国泰航空人事大地震

香港抗议示威已经持续两个多月。事实上，不仅是西方品牌，香港作为国际商业中心，许多本地商家及企业都深深卷入了这场抗争。他们对于香港抗议的主动或被迫表态，都引起中港民众激烈的支持或抵制。

其中，隶属太古集团（Swire Group）的香港国际企业国泰航空也深陷反送中抗议行动的困境之中。

在8月份，国泰航空被指受到中国压力，解雇了两名在执行勤务时间发表支持抗议行动的机师以及几名员工，并要求公司员工不在社交媒体发表任何政治言论，引发言论自由争议。因为国泰往返欧美航线大都飞越中国大陆空域。

图片版权 Getty Images / South China Morning Post Image caption 何杲自2017年5月起出任国泰航空总裁。

不过，8月16日，国泰多位高层包含何杲（Rupert Hogg）辞任行政总裁（CEO）一职，引起轩然大坡。何杲在给予国泰员工的辞职信中强调，“香港近日的纷乱令国泰品牌承受巨大压力，尤其是最重要的中国市场，因此他必须负责。”

周三（9月4日），国泰航空高层再次变动，该公司公布，史乐山（John Robert Slosar）辞任董事局主席及常务董事，以及在太古集团的一切职务，消息再次震撼港岛商界。

图片版权 AFP Image caption 中国官煤《环球时报》社评指责国泰对上千员工参与罢工示威等“恶劣表现”，“轻描淡写”。

面对抗议行动越演越烈，国泰一连串的处理，也无法让所有人信服。

其中，一些网民在网络上表示，自己已经取消预定的国泰机票，以示抗议。也有空服员直言，自己的言论自由遭受打击。

华盛顿“战略与国际研究中心”(Center for Strategic and International Studies)高级顾问甘思德(Scott Kennedy)对《纽约时报》表示，就香港公司的立场，后者有“来自消费者、抗议者、北京、华盛顿，以及公司董事会的很多压力，不可能让所有人都满意。”

消费者与商界裂痕难弥补

然而，不只是大企业，许多香港本地商家也在香港抗议期间，各自表示立场，特别是香港蓬勃的餐饮行业，引起立场殊异的香港民众拥护或抵制。

许多网民搜索支持政府或警察严厉执法的商家，呼吁民众抵制消费。譬如“大班月饼”，因为集团二代郭勇维在社交媒体发文支持反送中抗议，因此导致大班月饼在中国电商平台全数下架。郭勇维虽然立即道歉，但尚难挽回其在中国通路已经受阻。但也有许多餐厅，因为支持反送中行动，营业额增加。

无论如何，香港经济确实受到抗议活动影响。根据官方统计，香港本地的旅游业营收下滑，许多酒店罕见的大幅降价以招徕客人。众多香港人在网上说，现在去住饭店，月租可能比租房便宜。同时，股市也持续下跌。不过，特首林郑月娥周三（9月4日）傍晚宣布正式撤回逃犯条例修订的当天早上，闻到风声的香港股市便开始暴涨，最后以涨幅上千点收盘。

外界分析，林郑月娥希望从商业上面先止血，作为政治筹码修补她几乎全盘失去的民心。但是，香港商业在此次抗争行动中，因为立场不同分裂“割席”的香港民众与大小企业或商号，如何修补裂痕，面临困难的挑战。