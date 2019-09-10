图片版权 Getty Images Image caption 人们为什么喜欢深夜网购？

英国零售商表示，该国越来越多消费者倾向于在深夜和凌晨时段网上购物。

来自汇丰银行John Lewis集团联名信用卡的新数据显示，英国每15宗网购交易中，就有一宗是在午夜至清晨6点进行。

研究表明，与2017年相比，2018年同一深夜时段网购的数量增加了23％。

零售分析师克里斯·菲尔德（Chris Field）告诉BBC，是技术进步促成了这一新趋势。

他说，“这一定程度上与最近的几代手机有关，而且零售商也变得越来越聪明。”

“他们意识到，如果你去他们的网站只看不买，那他们就要花钱想办法让你回到网站上，所以他们在网站和软件开发上投入了大量资金。”

只做线上零售的快时尚零售品牌I Saw It First表示，他们网站在深夜的购物访问量也出现飙升。

该零售商告诉BBC，客流量高峰在出现晚上9点，大约在凌晨一点结束。

在这个时间段内，18至24岁的客户在网上最为活跃，而裙子和上衣是最受欢迎的单品。

电子产品零售商Currys PC World告诉BBC，其网站的流量通常在工作日晚上的20:00至22:00之间达到峰值。但在去年，22：00至03:00之间购物的客户增加了10％。

该零售商表示，吸引最多流量的产品包括笔记本电脑游戏硬件、笔记本电脑组件和游戏配件。

但是为什么人们觉得有必要这么晚在网上购物呢？

“这是仅有的时间”

住在伦敦的医生罗曼娜·库哈伊（Romana Kuchai）表示，睡前的时段是她每天仅有的时间可以进行网购，无论是购买生活必需品还是冲动型消费。

她并不是个例，许多女性告诉BBC，她们也喜欢在深夜购买衣服，甚至是下单买食品和杂货。

图片版权 Getty Images Image caption 女性更倾向于深夜网购。

“一天当中，我的大脑在那个时间会很兴奋，所以我经常会买房子的装饰，衣服，食物，所有在我脑子里待办事项清单上的东西。”常驻汉普郡的销售总监凯利·瓦特（Kerri Watts）告诉BBC。

这与约翰·路易斯的研究相吻合，该研究发现深夜购物的人主要是女性。但是，深夜购物的男性可能比女性花费更多。

凌晨时段，约翰·路易斯网站上售出的最受欢迎的五大商品是被套、电视机、笔记本电脑、手机、冰箱。

27岁的卢克告诉BBC，他和他的伴侣每周工作45至50小时，他们通过网上购物完成生活杂事，这样他们在周末就可以花更多时间在他们的关系上。

然而，零售分析师菲尔德表示，深夜在网上的消费实际上是当天早就开始的“购物之旅”其中一部分。

零售商表示，许多消费并不冲动。 消费者通常之前已至少一次浏览过该产品，也许先在台式电脑上查看，然后晚上突然决定在手机等移动设备上购买。

图片版权 SOPA Images Image caption 消费者告诉BBC，深夜通常是他们仅有的购物时段。

心电图技师塔亚·约翰斯顿（Taia Johnstone）就有类似的经历。她告诉BBC：“我坐在那里，把货物放进我的购物车，然后在深夜网购。不知道为什么，但大约在晚上11:47的时候，原本很夸张的衣服穿在模特身上突然变得很合适。”

菲尔德说，这种深夜购物的现象在过去两年有所增长，消费者不仅在一天中不太寻常的时段购买物品，而且还在一天不同时间段开发起退货申请。

他补充说，现在零售商不得不考虑是否需要延长雇员的工作时间，特别是现在网购市场竞争越发激烈。

此外，零售咨询公司AlixPartners的研究表明，如今运营一个线上电子商务网站的成本与经营一家实体店大致相当。

“零售商正在努力了解他们需不需要在他们的联系中心加设夜班，这样一来，至少有一些员工可以帮助处理订单或回答问题。”他说。