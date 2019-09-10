中国猪肉价格暴涨，非洲猪瘟阴影持续

图片版权 Getty Images Image caption 非洲猪瘟2018年8月传入中国，至今已传遍中国大陆31个省区市。

中国国家统计局周二（9月10日）公布8月各类居民消费价格指数（CPI）显示，中国猪肉价格同比上涨近五成，这再次引发了外界对这个全球最大猪肉消费市场面临猪肉短缺的担忧。

中国国务院同日发布了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，要求各省市做好稳定生猪生产、保障市场供应工作。

快速攀升的猪肉价格已让这个“无肉不欢”的国家民众感到压力，更引发了对于通货膨胀的忧虑。据统计，中国人平均每年要吃掉7亿头猪，猪肉在中国人肉食结构的占比超过六成。

“吃不起了，生活压力太大！二师兄身价简直要超过牛啊，”一名微博网友抱怨道。

猪瘟如何导致猪价上涨

中国国家统计局公布的数据显示，中国畜肉类价格在8月同比上涨30.9%，其中猪肉价格上涨46.7%，影响居民消费价格指数上涨约1.08个百分点。

持续的猪肉价格上涨被认为由多种因素导致，但首当其冲的无疑是目前已扩散到中国所有省级行政区的非洲猪瘟疫情。

中国官方称，自去年8月初中国发生疫情以来，截至2019年7月3日，中国共发生非洲猪瘟疫情143起，扑杀生猪116万余头，舆论认为实际疫情要更严重。

图片版权 Getty Images Image caption 非洲猪瘟导致中国猪肉价格暴涨，而猪肉在中国人肉食结构的占比超过六成。

中国媒体“财新网”报道称，由于对养殖户的补偿是地方政府的一笔不菲支出，很多地方频频出现对疑似疫情视而不见、不愿确认的情况，促使养殖户恐慌性抛售还没有死的生猪，导致疫情进一步蔓延。

不过，猪肉价格的上涨，并不完全是由于非洲猪瘟传播所造成的死亡及大规模扑杀，一个重要原因是很多传统的养猪大户纷纷退出养猪业，导致生猪存栏量大幅下降。

中国国家统计局曾在山西晋城调查走访发现，由于非洲猪瘟的影响，作为年出栏量近180万头的山西生猪产业第一大市，晋城有三分之一的养殖户今年选择退出养猪业。

疫情蔓延之初，中国政府曾规定，发生疫情的省份、与之相邻的省份暂停生猪跨省调运，并暂时关闭省内所有生猪交易市场。但当疫情遍地开花，这几乎意味着猪肉跨省调运被全部封锁。

在这种情况下，中国传统对猪肉需求量更多的南方地区率先涨价，而东北、华北地区的猪价早前则低于成本线之下，大量养殖户在高风险下恐慌抛售。

图片版权 EPA Image caption 中国是全球最大的猪肉消费国，消费量超过美国和欧洲的总和。

中国农业和农村部发布的“400个监测县生猪存栏信息”显示，今年7月生猪存栏量比去年同期下降32.2%，可繁殖母猪存栏更同比下降31.9%。

“财新网”报道，作为世界最大的生猪养殖和消费国，近年来中国的生猪存栏量一直在3亿到5亿头的数量级，其中10%为可繁殖母猪。据此推算，全国范围减少的生猪存栏量当在9600万至1.6亿头左右。

采取了什么措施？

猪肉被广泛运用在饺子、红烧肉等中国菜肴中，即使你不吃猪肉也难以逃脱涨价——上涨的猪肉价格让很多人转而购买鸡肉、牛肉或羊肉，从而推动肉价的整体上涨。

因此，据《金融时报》报道，中国副总理胡春华曾表示，非洲猪瘟引起的猪肉价格上涨可能破坏经济稳定和即将到来的建国70周年庆祝活动，增加猪肉产量是一项“重大的政治任务”。

在这种担忧下，中国政府尝试通过多项政策抑制猪肉价格上涨，多个省份出台了各种形式的猪肉补贴措施。

福建省莆田市甚至在辖区内推出平价商店限量购买猪肉的举措。每人凭身份证限购合计2公斤猪肉，仿佛回到票证时代。

图片版权 Getty Images

中国政府还将目光转向海外。据中国中泰证券研报，今年前7个月，中国猪肉进口同比大增36%。

中国海关数据显示，今年7月，全国猪肉进口数量为18.2万吨，较上一个月增长13.56%，较去年同期增长106.69%，即同比多进口了9.4万吨猪肉。

尽管看起来已加足马力，但实际上，进口的猪肉在中国庞大的消费市场面前仍显得杯水车薪。根据数据，中国前7月累计进口猪肉近100万吨，而去年中国猪肉产量达5400万吨。

此外，中国的生猪出栏量和猪肉产量都占到世界一半以上，这意味着即使中国可以从全球市场全力进口猪肉，或许仍难以满足国内巨大的需求。

图片版权 Getty Images Image caption 为防范非洲猪瘟，越南已扑杀超过200万头猪。

其他国家蔓延

给中国带来灾难的非洲猪瘟，目前已蔓延到其他亚洲国家。菲律宾是最新报告非洲猪瘟病例的国家，该国已宰杀约7000头猪，以控制疾病蔓延。

2019年2月，越南成为中国和蒙古之后，第三个报告非洲猪瘟疫情的亚洲国家。目前，疫情已经蔓延至该国全部的63个省市，预计今年越南的猪肉产量将至少下降10％。

今年3月，越南当局下令禁止运输、交易、屠宰和消费涉嫌走私入境的猪肉和猪肉制品，并向农民承诺，提供对被宰杀的生猪给予至少相当于市场价格80%的补偿。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国也已采取措施，防止非洲猪瘟流入韩国。

非洲猪瘟疫情也传到了中国的北方邻国朝鲜。该国于5月底向世界动物卫生组织（OIE）报告了非洲猪瘟的疫情。

曾在朝鲜农业部门工作的“脱北者”赵正熙（Jo Chung Hee，音译）表示，自2018年底以来，朝鲜官方媒体一直在警告人们注意该疾病。

韩国正在采取措施防止非洲猪瘟越过“三八线”进入韩国，包括禁止使用食物垃圾喂养牲畜。韩国军方已被授权杀死任何穿越朝韩边界的野猪。