图片版权 Getty Images Image caption 苹果新品发布会于当地时间9月10日上午10点，在美国加州举行。

苹果2019年新品发布会于当地时间9月10日上午10点，在美国加利福尼亚州苹果公司总部的乔布斯剧院举行。苹果推出了iPhone 11系列手机，该系列比之前版本搭载更多摄像头，处理器速度提升，且耗能更低。但有外界声音指出，此次发布会新品创新不足。

新iPhone系列包含三款新手机，分别是：搭载双摄像头的iPhone 11，三摄像头的iPhone 11 Pro和Pro Max。苹果公司表示，两款Pro机型的续航时间比前代长4至5个小时。

但苹果并未推出外界期待的5G型号，部分早前传闻中的新功能也没有实现。

苹果还公布了全新第五代智能手表Apple Watch，首次采用“永久亮屏”，支持全日表盘常亮不熄.

第五代Apple Watch将屏幕刷新频率从60Hz调整至1Hz，并调暗图像亮度，以保证与前几代类似的18小时电池续航时间。

图片版权 Apple Image caption 新Apple Watch系列将于9月20日发售

新Apple Watch内置电子罗盘，新增钛金属材质外壳。其新操作系统在周围噪音上升至危险水平时会提醒用户，并增加女性月经周期跟踪。

分析师帕特里克·莫尔黑德（Patrick Moorhead）评论说：“我非常喜欢苹果在健康和安全方面的发展策略，但我很失望没有看到睡眠研究或者对应的功能。”

苹果表示将保留其市场上的第三代Apple Watch，价格降至199美元，或199英镑，刷新苹果可穿戴设备的入门价格。

根据从事数据分析研究公司，国际数据咨询（IDC），苹果目前在全球智能手机市场占有49%的份额。

苹果同时也是英国最畅销的智能手机品牌，大幅领先其他品牌。

摄影功能

苹果此次发布会的大多数时间都围绕摄影效果展开，新款iPhone以加入“超广角”后置摄像头而著称，提供两倍光学变焦。

图片版权 Apple Image caption 据称iPhone 11 Pro电池续航时间比上一代长4小时，Pro Max型号则长5小时。

Pro型号保留了上一代XS和XS Max手机的长焦和普通镜头，而入门款iPhone 11只配备超广角镜头和标准广角镜头。

Apple Watch增加了全新的夜景模式，在必要时能自动提亮图像。

谷歌、三星和华为都已为旗下手机推出了类似的功能。

图片版权 Apple Image caption 苹果表示，左图是未开启夜景模式拍摄成像，右图是开启夜景模式后拍摄的。

发布会上还预告了一个名为“深度融合（Deep Fusion）”的新功能，相机会拍摄以及各种曝光九次，然后“逐一像素”地选出每个最佳部分进行组合，来创建出色的图像。

但是，该功能在新品上市时还无法使用，但会在年底之前通过软件更新添加。

其他功能升级还包括前置摄像头拍摄慢动作视频录制功能。

图片版权 Getty Images Image caption 网友将新款苹果手机后置三摄像头戏称为“浴霸”

不过，有网友认为此次新推出的后置三摄像头设计并不美观，将其戏称为“浴霸”，或调侃苹果增加摄像头的趋势会引发“密集恐惧症”。

此次苹果发布会，继续推出新手机配色。iPhone 11 Pro有四个配色，包括银色、金色、太空灰和午夜绿。入门版的iPhone 11则推出了紫色、绿色、白色、黄色、黑色和红色六款配色。

由于发布会时间正值香港抗议浪潮，部分网友将iPhone配色中的金色、黑色、白色和绿色与示威期间不断升级的警民冲突相联系，分别取名为“打獲金（打一顿）”、“警察黑”、“元朗白”、“防爆绿”，用以表达示威诉求。

苹果公司称其CPU（中央处理器）和GPU（图形处理器）比任何安卓手机的处理器功能都要强大。

此外，手机芯片的“神经引擎”也经过优化，据称速度比A12芯片快20%。

值得一提的是，此次发布会上，苹果在对比竞争对手产品时，除了三星Galaxy S10+和谷歌Pixel 3，华为的P30 Pro手机及其搭载的海思麒麟980芯片也在列。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Gadgets360 iPhone 11 is powered by the A13 Bionic chip, which Apple calls the 'fastest' CPU in a smartphone #AppleEvent pic.twitter.com/rRrIe9Ppwp — Gadgets 360 (@Gadgets360) 2019年9月10日

苹果方面宣称，“A13只会领先更多，因为这是迄今为止最快的智能手机CPU。”但并未列出具体数据。

据《观察者网》报道，苹果用于进行对比的海思麒麟980芯片，是华为在去年8月31日发布的。

苹果首度将华为手机在新品发布会上用作对比项，在中国社交媒体上引发广泛讨论。新浪微博上，“苹果首次对比华为”成为热门讨论话题。截至发稿前，该话题有4.7亿次阅读量和6.1万条讨论。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国外交部：特朗普iPhone被窃听？用华为吧！

正如此前许多人预测的那样，新型号iPhone手机与苹果手写笔不兼容，入门款平板设备iPad可以满足手写笔功能。

与三星还有华为的高端手机型号不同，此次苹果发布的新手机无法进行无线充电。

图片版权 Apple Image caption 入门款iPhone 11据说比之前发布的iPhone XR电池续航长一个小时

iPhone11保留闪电端口，而不是像iPad Pro那样转为USB-C接口，USB-C接口能提升数据传输的速度。

iPhone 11的起售价比上一代iPhoneXR的入门机型便宜50美元，价格在699到849美元之间，具体取决于手机存储量大小。

但是Pro型号比XS型号更贵，价格在999到1,349美元之间。

需求下滑

过去一年中，与许多竞争对手相比，用户对苹果新手机的需求大幅下降。

但苹果公司最近的报告指出，苹果的主动安装基础，即使用中的iPhone数量，仍处于“历史最高点”。

全球智能手機年出貨量 品牌 2019年6月前年出貨量 同比變化 2019年二季度全球市場份額 三星 2億9060萬 -5.50% 22.90% 華為（包括榮耀） 2億3030萬 31.80% 17.70% 蘋果 1億8590萬 -14.50% 10.20% 小米 1億1890萬 2.00% 9.70% Oppo 1億1190萬 0.10% 8.90% Vivo 1億690萬 14.40% 8.50% 其他品牌 3億2930萬 -13.60% 22.10% 總計 13億7380萬 -5.00% 100%

IDC调研经理玛塔·品脱（Marta Pinto）评论说：“这里有几大因素。”

“苹果公司设计的设备比一般的安卓设备使用寿命更长，并且非常擅于推出新版本的操作系统。”

“iPhone的二手市场交易也非常好，整体智能手机市场正在放缓。”

“但苹果并不介意，因为它的重点正在转向服务，其可穿戴设备的表现也很好。”

新iPhone系列没有5G型号，部分原因是英特尔仍在开发所需的调制解调器。

图片版权 Getty Images Image caption 苹果首席执行官蒂姆·库克和发布会与会者拍自拍

当下消费者在更新换代手机前，保留现有设备的时间更长，这可能会进一步抑制销售，尤其是在已经推出5G网络的国家，例如英国。

“考虑到人们对iPhone的忠诚度，如果他们真的想要5G，他们可能会继续观望，”英国移动咨询公司CCS Insight的本·伍德（Ben Wood）说。

“那就是说，当看到苹果的竞争对手，例如三星将5G设备定位为‘适应未来’的选项时，不要感到惊讶。”

“我相信他们会强调，现在购买高价的4G智能手机就如同几年前买一台不支持高清成像的电视机一样。”

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iPhone“血汗工厂”回应

苹果公司发布会之前回应了一份有关批评iPhone制造工厂工作条件的报告，该报告由非营利组织中国劳工观察调查及撰写。

该报告指出，苹果代工厂富士康的工人没有获得奖金，并被迫加班加点地工作，而且工厂雇佣过多临时工。

富士康工厂生产苹果iPhone以及其他品牌的电子设备。

根据中国法律，临时工人数只可以占工人总数的10%。

苹果承认临时工人数“超过了（标准）”，但否认了其他指控。

中国劳工观察表示，其调查人员曾在郑州的工厂工作，组织中有一人已在那里工作了四年多。

该组织声称，工厂50％的员工是临时工，其中一些是学生，他们并没有收到合同承诺的奖金。

苹果公司在一份声明中指出，“我们已经确认所有的工人都得到了适当的补偿，包括所有加班费和奖金，所有加班工作都是自愿的，没有证据表明有强迫性劳动。”

亚马逊在上个月表示，鉴于中国劳工观察报告富士康雇佣青年实习生长时间工作，以生产亚马逊智能喇叭Echo，亚马逊将着手进行调查。

富士康表示已审查其运营情况，并发现了报告中提及的“部分有关劳动合同法的问题”。

“我们从未找到过任何强迫性劳动的证据，我们可以确认在这个工厂里，目前没有实习生加班，”富士康在给法新社的一份声明中说。