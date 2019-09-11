iPhone11不涨价 关税阴霾下苹果有何新战略

图片版权 Getty Images Image caption 郭台铭(中) 声称与特朗普友好。但他与中国的政界也十分紧密。

iPhone 11 在美国当地时间9月10日推出。通常，新款iPhone的发售日一直是苹果公司日历中最重要的日期。但今年，12月15日对这家美国最富有的公司来说，才是最重要的一天。因为这天是美国总统特朗普威胁要对来自中国的商品实施全面的新一轮贸易关税之日。

根据路透社分析，这意味着苹果出售的硬件产品中有92％将面临被征税。苹果公司当然十分希望不要让这种情况发生，也一直在游说努力以获得获免。

这项努力也取得了一定的成功，这也是该公司迄今为止相对受影响较小的原因：本月，关税仅对Apple Watch和AirPods产生了影响。虽然这些产品很重要，但iPhone才是帮苹果下金蛋的“金母鸡”。因为前者占苹果总销售额不到9％，而iPhone就占苹果业务的55.6％，虽然它的重要性随着全球智能手机销量一直下滑的缘故有所减损，但仍是Apple的最重要的产品。

两年前，苹果公司做出了一项大胆决定：提高iPhone售价，让其首次突破1000美元。消费者仍然趋之若鹜。Apple通过提高单位利润抵消了销售量下滑的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 富士康公司是苹果公司产品的主要生产者。他的创办人郭台铭传准备参选台湾2020总统。

没有涨价的苹果

但关税会给苹果保有的利润率带来很大风险。 哈佛大学商学院副教授卡瓦罗（Alberto Cavallo）解释说，如果关税确实在12月实施，那可能意味着几个结果。

“大多数人都认为我们会看到关税反映在消费品价格上，”他表示。

“情况不一定如此。 面临更高成本的公司可以选择吸收这些成本，”他补充解释。

这就是大多数金融分析师预计苹果公司在做的事情，让今年的iPhone价格与去年相同（749美元，999美元和1099美元），将来如果开征关税，苹果公司将自己消化。

然后等待的游戏就开始了：这场贸易战及加征关税将持续多久？关税还会变得更糟吗？

据报道，今年早些时候苹果公司正在研究如何将生产链转移出中国，完全避免关税，并已经在印度和巴西等地设厂生产。但这通常是为了处理这些国家的本地需求， 而不是为了生产出口商品。

卡瓦罗教授表示，加快这些行动也需要很长时间。“我认为对消费者来说，很重要的是需要了解，这些事情不会轻易自然完成。真的不是像按个电源开关那么简单。”

特朗普会告诉你，解决这个问题的方法是将制造业迁回美国，或 “美国第一”等等。但这样做的成本可能比关税影响更大。因为，这不仅仅是建立一个工厂，而是要培养一支全新的优秀员工队伍，这些优秀的人力需要更高工资和更好的条件。

在中国，直接和间接地生产苹果产品的工厂贡献了300万个就业岗位。因此，卡瓦罗教授称，另一个可能的局面是，苹果的供应商在最后关头降价，帮助维持这项生意。

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脆弱的苹果服务

苹果还将继续发展不受进口关税影响的业务。这些业务基本是苹果称为“服务部门”的非硬件产品。9月10日之后，服务将成为该公司关注之重点： 最重要的是推出其节目点播的电视服务Apple TV +。

金融分析师艾夫斯（Dan Ives）表示，“我们认为每月10美元将是向苹果客户提供的初始启动服务费。”他表示苹果可能会为电视和其他服务提供套餐优惠，例如苹果音乐（Apple Music）。

“如果苹果在战略执行过程中保持稳定，并且积极获取内容资源，鉴于其庞大的用户基础和坚固的品牌忠诚度，我们认为在中期（3到5年）内达到1亿订阅用户是一个现实目标。这意味着给苹果带来70-100亿美元的的年收入。”

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然而，和其它许多科技巨头一样，苹果业务也面临着不确定性，因为监管机构以及美国和欧盟加强了对“反竞争行为”的调查。

针对苹果的具体指控是，它利用在硬件方面的主导地位来推动自己的应用程序和服务，获得竞争优势。

例如，在应用程序商店（App Store）上的排名，苹果音乐远比竞争对手“声田”（Spotify）高。苹果如果改变这些行为，其服务部门的价值就会降低。

因此，对于这家控制欲超强的公司来说，不久的未来可能会是一个不舒服的时期，甚至是一个变革性时期。

当然，也不排除特朗普突然改变主意的可能性，那样的话这些担忧大多就不存在了。