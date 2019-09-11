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香港交易所（HKEX）周三（11日）宣布向伦敦证券交易所集团董事会提出合并计划，交易价值316亿英镑，冀打造出对香港、中国内地以及英国三方均有利的全球市场互联互通平台。

港交所总裁李小加称这次交易为“伦港世纪联姻”，一旦成功结合，将形成一个覆盖亚欧美三大时区的交易所集团，市值有望超过700亿美元，可同时为美元、欧元、人民币等主要货币提供国际化金融交易服务。

这一合并提议并未引起伦交所的热烈响应。后者发布声明称，将在适当时候进一步回应。

有分析人士认为，此时合并面临诸多不确定性，包括香港的社会运动、英国脱欧等，伦敦方面可能担心伦交所未来可能会因此受到北京方面的潜在影响。

“世纪联姻”

根据建议交易条款，港交所拟以2,045便士现金及2.495股新股置换1股伦敦证交所的股份，即每股作价约8,361便士，较伦敦证交所于2019年9月10日之收市价每股6,804便士溢价22.9%。

伦交所股价应声上涨15%，随即有所回落。

之所以称这次交易为“世纪联姻”，李小加强调伦敦和香港两个交易所的互补性：

伦交所处于欧美时段，港交所处于亚洲时段；

伦敦是离岸美元金融中心，香港是离岸人民币业务枢纽；

伦交所是全球固定收益及货币市场的领军者；港交所是全球股票、股票衍生品、及IPO市场的领导者；

伦交所目标欧美成熟市场，港交所覆盖亚洲新兴市场等。

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两者优势叠加，李小加认为，对香港、中国内地、和英国三方均有益处：

香港可以不单单是中国市场的门户，而成为国际金融市场平台；

对于中国内地，为人民币计价的金融资产融入国际金融市场提供了便捷高效的金融平台；

对英国而言，在人民币国际化过程中受益，巩固伦敦作为全球金融中心的地位。

“并非最佳时机”

港交所提出邀约时，香港和英国都面临政治纷争。

香港长达数月的示威抗议活动使其亚洲金融中心的地位和前景蒙上阴影。英国脱欧局势未明，带来巨大不确定性，分析人士认为脱欧将打击伦敦作为全球金融中心的地位。

李小加也承认，“在国际形势充满不确定性的情况下，目前也许不是进行巨额跨境交易的最佳时机。”不过，他也表示，对于战略交易而言，可能永远也没有一个完美的时机。没有人能保证成功，但不尝试，就绝对不可能成功。

港交所计划在完成该建议交易时将其股份在伦敦证交所第二上市，以显示对英国的信心。 李小加称，伦敦是一个最具竞争力的城市，目前的困难和挑战不应对其发展前景构成障碍。

路透社称，此次交易目的是建议一个全球交易平台以更好地与美国的交易所竞争。此前，伦交所早已有意开拓亚洲市场，与港交所的竞争对手上海证券交易所建立互通机制——“沪伦通”。

不过，伦交所发布公告回应该邀约称，确认收到港交所提出的“不请自来的、初步的、高附加条件的收购伦交所全部股权的提议”，伦交所董事会将考虑这一提议，并在适当的时候做出进一步回应。

图片版权 Getty Images Image caption ６月以来，香港爆发反对《逃犯条例》的示威游行，反对向中国内地引渡逃犯。

政治担忧

Markets.com的分析师尼尔·威尔森（Neil Wilson）称，对于这笔交易，政治上的担忧排在最前面。

“英国政府可能不希望看到英国金融服务的标志性机构被外国人持有，而且它还是战略性资产。事实上它可能通过香港这一后门交到中国的手上。”

周三当天，港交所举行电话会议，也有记者质疑此举可能使英国的政治人士担忧，交易一旦达成，中国是否可以通过香港对伦交所施加影响。

参与会议的多位港交所高管回应，港交所不是中国公司，也不是香港公司，而是一家上市的全球公司。同时，港交所7年前收购了伦敦金属交易所，当时也有很多这方面的担忧，但是7年来，港交所一直尊重并延用伦敦当地的监管并因此而投资了很多，相信和伦敦证券交易所的合并将会有同样的效果。

就合并后集团的未来管治架构，港交所称已经开始与若干英国和香港的监管机构展开对话，并期望与伦敦证交所集团和所有相关监管当局就此交易进行详细讨论。

港交所还表示，交易达成后伦交所的管理团队将继续营运交易所的业务及参与港交所集团的管理。