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香港证券交易所（HKEX）主动出击，提出用320亿英镑现金加股票方案并购伦敦证券交易所（LSE），消息一出市场和舆论一片哗然。周四（9月12日）伦敦股市早盘交易HKEX股价一度跌3.8%。此前，伦交所股票一度急涨16%，然后在怀疑声中回落到低于并购价14％的区间。

对这宗交易提案，英国媒体众口纷纭，焦点集中在并购成功的可能性之微，以及并购的动机和时机，怀疑声压倒一切。

背后动机

从世界金融史角度看，香港曾是大英帝国的殖民地，伦交所堪称港交所的老前辈。近日港岛政局剧烈动荡之际，港交所提出收购伦交所，背后动机令人揣测。

《金融时报》亚洲版主编吉密欧（Jamil Anderlini）分析，说香港的富豪财阀们觉得伦交所可以给一条救命绳索。

他在报道中解释，乍一看标价320亿英镑的并购计划像是香港金融业大佬们为改变港岛宏观叙事主题，向世界展示“一切照常”的面孔。在前英国殖民地时局动荡之际，港交所高层提出这宗交易计划勇气令人惊叹。文章指出，港交所最大股东是香港特区政府，董事会13名成员中有6人由港府任命。

英国政府虽然深陷脱欧乱局，还是表示要对这宗交易严加审核；别管谁上台，别管脱欧乱局演变成什么样，英国政府任何时候都不可能接受一个由中国共产党掌控的伦敦证交所。

但勇敢不等于必定成功，吉密欧写道。他说，李小加把并购交易比作企业版的罗密欧与朱丽叶，对两个恋人最后双双自杀的结局闭口不提，而北京庞大的身影将如何左右港交所掌门人“改写莎剧的努力”，目前仍是一个问题。

在经济层面，吉密欧认为英镑贬值使得收购英国资产变得更有利、更合理，可能性更大，港交所也可乘机全面更新自己陈旧落后的系统设备。同时，港、伦一体之后，那些一直以来相信“在伦敦失败，还可以去香港”的“名声不佳”的金融业者就少了一条生路。

图片版权 Reuters Image caption 伦交所多年前并购德国证交所的努力失败，但2019年夏季收购金融数据信息公司Refinitiv的交易更受股东和市场亲睐。

拆散它们

路透社Breakingview评论文章认为，港交所掌门人李小加为了防止瞄准多时的猎物逃走而做的最后一搏。从时间节点来看，港交所并购计划的成败取决于另一项已经进展到后期的收购。

8月份伦交所同意收购金融信息数据公司Refinitiv，如能最后成交，LSE的体量就超过了HKEX能够企及的范围。李小加的开价比周二闭市时LSE股价高23％，比7月份收购Refinitiv交易宣布前高47％。

不过，港交所并购计划宏大有余细节不足：如此高的溢价背后的依据是什么？打造一个贯通东西方的全球机构愿景很好，但具体在哪些方面可以节省开支？另外，港交所的股票占四分之三，现金占四分之一，这样就必须考虑港交所投资人的态度。

在脱欧前景不明朗的情况下，英国政府将如何定夺也难预测，而确定性更大的是伦交所被港交所并购的可能性或许会刺激那些垂涎伦交所多年的觊觎者，它们也许会加入争夺。

这宗并购交易的审批程序可能持续一年，成与败都有可能。

图片版权 ANTHONY WALLACE/Getty Image caption 港交所掌门人李小加把港交所和伦交所联姻比作莎士比亚笔下的罗密欧与朱丽叶，但闭口不提两人最后双双殉情自杀的结局，被理解为似有意改写莎剧。

前景悲观

普遍认为政治风险是港伦证交所联姻的主要障碍。

《经济学人》网络版文章说，港交所想把伦交所揽入怀中，先要让伦交所收购Refinitiv的交易流产，但伦交所当即把香港伸过来的手臂拨到一边的反应，看来会得到绝大多数股东的支持。

文章说，跨国并购交易本身自带国家安全敏感性，伦交所前些年想跨境与德国证交所联姻都没有得逞，何况港伦联姻意味着中资拥有英国和意大利的主要股市（伦交所12年前收购了意大利证交所）。即使英国政府和议会出于脱欧后经济健康状况的考虑，可能对港交所的求婚网开一面，但很难指望美国和欧洲的监管当局宽怀为大。

《金融时报》头版直言这宗收购大概率会遭到拒绝。该报引述熟悉内情的消息来源说，政治风险是主要障碍。

《卫报》评论文章说，港交所要实现并购目标，必然要跟监管当局、股东和政客在各条战线全方位展开搏斗。文章标题就是“港交所并购伦交所的提案就该失败”，认为这次跟过去20年里其他7宗并购提案一样，没有成功的可能。

财经通讯社彭博（Bloomberg）说，港交所收购案面临多重障碍，伦交所倾向于拒绝目前摆在桌面上的收购计划；“香港证交所在伦敦不会找到爱”。

谢谢，我们挺好

彭博社说，LSE及其顾问有各种担忧和顾虑，比如北京对港交所的影响，再比如英国和美国金融监管当局可能基于安全考虑而拒绝给它开绿灯。

报道说，在脱欧迷雾驱而不散之际，来自香港的并购案可视为对英国金融中心地位的稳固投了信心票，但必须指出英国政府可能并有权基于公众利益考虑拒绝批准此项交易。

美国特朗普政府的反应有先例可鉴：2016年中资财团收购芝加哥证交所的提案被当时还在竞选的共和党候选人特朗普猛烈攻击，2019年美国监管当局正式驳回交易案。

在技术层面，港交所提出的收购方案从目前版本看股票占了绝对比重，对香港政局不稳的风险敞口很大，而中美贸易战仍处于胶着状态，都令市场不安。

《卫报》文章提到，如果港交所的并购计划中以现金收购为主，伦交所董事会的斟酌结果可能更有利于香港。文章说，港交所掌门人李小加希望用“给英国投一张信任票”来争取人心，但跟英国目前的处境不同，伦交所现在挺好。