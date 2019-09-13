英国公司奇葩政策 员工可以自己决定拿多少工资

图片版权 GRANTTREE Image caption 塞西莉亚的公司每个人都可以自己定工资。

25岁的塞西莉亚就职于一家英国公司，该公司有一个政策：员工可以“自己评定工资”，也就是说员工可以决定自己应该挣多少钱。

这听起来好像有点令人难以置信，但却是真事，比如，赛西莉亚最近就给自己长了7000英镑的工资，这样就使她的年薪达到了37000英镑/年。

但是，给自己定或涨工资真会这么简单吗？

我们再来看看塞西莉亚是如何成功给自己加薪的？

一开始，赛西莉亚对涨工资一事也产生过自我怀疑。她在接受BBC采访时表示，为此她咨询过许多人。

塞西莉亚说，她知道自己的工作角色已经发生了变化，并且已超出了原来的工作职限。因此，她觉得自己的工资应该上调。

但尽管这样，她还是觉得自己要求涨工资不免让人觉得有点贪婪。

同事反馈

图片版权 GRANTTREE Image caption 塞西莉亚的公司，同事们相互帮助。

于是，塞西莉亚咨询了公司内部同事的意见，同事给她的反馈非常积极，认为她的确应该加薪。

塞西莉亚所在的公司GrantTree共有45名雇员，每个人都可以自己定工资，而且可以随时调整。

这种自定工资的政策是一些公司的最新发明，旨在吸引顶尖人才，让公司在市场竞争中更具吸引力。

至于具体做法，每个公司不尽相同。

比如，在GrantTree，员工们首先需要收集同行业相同岗位的工资信息来进行比较。然后，再看看公司是否有能力支付给他们这样的工资，之后还要想一想自从自己加入公司后的业绩成长。

“把这些信息和因素都会总后，再提出自己的工资要求，并经过同事们的评估，” 塞西莉亚说。

塞西莉亚表示，同事们的审议非常重要，因为他们通常不会说行还是不行。他们会提出各种各样的问题，并给你一些反馈意见。

在综合了这一切之后，员工就可以决定自己的工资了，它不需要任何人批准。

增加透明度？

图片版权 TOM HARDMAN Image caption 哈德曼表示，在员工充分理解了这些资料和信息之后，通常不会提出不合理的工资预期。

根据这种方法，一些员工的工资在上涨，但与此同时，另一些员工的工资不升反降。

比如，塞西莉亚公司的两名员工选择自愿降工资，原因是他们的工作职责发生了变化。

同时，大多数采取让员工自主评定工资的公司都有一定的制约机制，例如，由员工来监督或是设定最高工资的上限等。

英国人力资源协会CIPD告诉BBC, 这种方式可以增加员工工资的透明度。

然而，CIPD也警告说，如果运用不当也可能会适得其反。

操作流程

查尔斯是英国一家软件公司的老板。他的公司共有45名员工。两年前，他们公司就推出了这种员工自定工资的政策，到目前为止一切进行得非常顺利。

他们公司的员工不但离职率大大降低，而且平均工资上涨了10%。

查尔斯公司的任何员工如果希望加薪，他们首先需要通知人事部门，人事部门之后会指定6名职员给该名员工提供反馈意见。

当然，偶尔也会发生员工提出比市场价高得多的不合理要求，查尔斯认为出现这种情况并不一定是员工过于贪婪，而是对市场缺乏了解。

在遇到这种情况时，查尔斯会坦诚地告诉员工：“你可以拿这个工资，但如果你的人工太贵，不能体现物有所值，那只能走人”。

最后，这名员工降低了自己的加薪要求。

知情合理

哈德曼是Smarkets公司的负责人之一，他们公司也实行员工自定工资制度。

他解释说，自定工资最重要的一个流程是要确保员工明白并遵守预算。这样才能保证他们的薪资要求知情合理。

要做到这一点，公司也会让员工了解公司的资源、银行现金存储情况以及工司能够支付的工资能力等。

哈德曼表示，在员工充分理解了这些资料和信息之后，通常不会提出不合理的工资预期。

目前，只有一小部分公司允许员工自定工资，而且这些公司主要是集中在高技术领域。

但如果成功，也许能推而广之。它或许有助于打破传统的工资不透明禁忌。

而对赛西莉亚来说，这种机制改善了她与同事的关系，让工资更透明，并减少了同事之间的对立。

她表示，那些给你提供反馈的同事确保你不吃亏，并让你的努力得到回报。

她说，这在传统的公司里是不太可能的，因为在普通公司的工资谈判过程中，往往是你试图尽量提高加薪要求，而对方也尽可能压低给你的工资。