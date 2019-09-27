抖音海外版被指屏蔽敏感内容 中国社媒出海的尴尬

图片版权 Getty Images Image caption 中共建政70周年在即，中国网络监管收紧。

中共建政70周年纪念日在即，中国网络监管收紧，加强对负面舆论的控制。据英国《卫报》报道，中国网络内容审查延伸至外国，视频共享应用程序抖音海外版（TikTok）屏蔽政治敏感信息。

《卫报》声称近期取得抖音内部指引，指该平台审查“天安门”，“西藏独立”，“法轮功”等关键词，限制或屏蔽相关信息。

母公司北京字节跳动科技有限公司回应称，《卫报》引述的指引已停用。

香港抗议示威持续，但在抖音上无法搜到相关讯息，被质疑是出于政治原因受抖音审查。

该报指出，内部指引涵盖内容广泛。被禁内容分为两种：一种被标记为“违规”的内容，已从网站上删除。另外一种为“仅自己可见”内容，管制力度相对较轻，虽然可在平台上保留，但内容传播受到限制。

《卫报》报道，关于中国的指引内容大体在有关“仇恨言论与宗教”的章节当中。禁令表面上是适用于任何国家与社会的普遍规则，但实际上是针对中国的政治敏感内容。

比如，禁止“批评或攻击任何国家政策和社会制度”的规则实际上是禁止用户批评中国社会主义制度。另一项规则禁止“妖魔化或歪曲本地或其他国家的历史”，当中除了提及1989年“天安门事件”的例子，还有印尼1998年五月暴动和柬埔寨大屠杀。

禁止“高度敏感题材，包括分离主义、宗教派系或种族冲突”，这一项规则提到的例子包括夸大伊斯兰教派冲突，煽动北爱尔兰、车臣共和国、西藏、台湾独立，以及夸大黑人与白人间的种族冲突。

宣传在中国被禁的团体法轮功的帖子被标记为“严重违规”，而提到西藏独立，台湾与中国的关系以及天安门广场的帖子被标记为"对自己可见"。

用户不会被告知他们上传的内容少人分享，究竟是因为被标记为敏感内容受到审查，还是因为没有吸引力。

图片版权 AFP Image caption 有关“天安门事件”的讯息在中国大陆遭严格审查。

抖音母公司北京字节跳动科技有限公司回应称，《卫报》引述的旧版指引已于今年5月停用，当时香港尚未爆发大规模游行示威；新版指引并未直接提及特定事件或国家。

该公司告诉BBC：“在TikTok成立之初，我们采取了一种直截了当的方法，以求尽量减少煽动冲突的内容，审查准则允许我们对煽动世界各地宗教派系或种族群体间冲突矛盾的内容进行处罚。”

“随着TikTok开始进入新的市场，我们认识到这不是正确的做法，已开始加强本地团队对每个市场的细致了解。随着我们的成长，我们已着手从产品、团队和政策发展等各方面实施适合不同市场的策略。”

公司补充说，它还希望建立一个由行业组织和专家组成的独立委员会，帮助公司完善和评估其策略与实施。

抖音自2016年在中国上架后，一年之内用户人数破亿，每日观看人次达10亿。2017年，字节跳动收购了Musical.ly，另一款短音乐视频应用软件，为抖音增加了另外3000万用户。

2018年初，抖音是中国和泰国最多人下载的软件，到10月份，抖音成为全球第三多用户下载的软件。

截至2019年初，抖音和海外版TikTok有超过五亿的活跃用户，当中四成来自中国大陆以外的地区。

在TikTok上的影片通常不超过15秒，该应用受到广泛欢迎，部分原因在于其为用户提供了一些电影制作风格的特别效果，用于编辑影片。

图片版权 Getty Images Image caption 抖音用户可以制作短视频并将其设置为音乐，然后再与关注者分享

中国社媒遭管控

与此同时，中国当局也加强了大陆社交媒体的舆论管控。新浪微博在中共建政70周年前夕删除了“歪曲”或“侮辱”中国历史的内容。

一名在中国新闻门户网站工作的编辑对BBC说，中国的互联网管理部门网信办近期统一下发了禁止报道的18条负面新闻列表，并派出专员前往办公室监督落实情况。

自由派学者、北京大学法学院教授贺卫方，和清华大学社会学教授郭于华近日微信帐号均被封锁，封禁类型为“限制登录，不可解封”。微信显示被封原因是“传播恶性谣言等违法违规内容”。两名学者因何言论被微信封锁帐号尚不可知。

“十一”临近，大批VPN（虚拟私人网络）也陆续被暂停，中国大陆网友浏览境外网站受阻。

中国官方媒体《环球时报》主编胡锡进此前抱怨“上外网及其困难，连环球时报的工作都受了影响，我个人觉得这有些过了。”但他随后又删除了该贴。