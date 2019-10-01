日本航空选座系统标出婴儿乘客引争议

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乘坐飞机时有过旁边的婴儿全程哭闹的体验吗？日本航空公司（Japan Airlines）为了帮助乘客，在其网上预订座位系统中加入了一个元素：在座位图上显示哪些座位有婴儿乘坐。

当有乘客带着两岁以下的婴儿一同乘坐飞机时，他/她的座位上就会出现一个婴儿的图标。

一位游客表示，这个新标识能令他知道，“在13小时的飞行旅途中……哪里会有哭叫”。

不过，推特（Twitter）上有一些评论人士则呼吁他包容一些，也有一些人说，这个问题其实很容易解决：戴上降噪耳机就好了。

日本航空的网站指，这个新图标“让其他乘客知道，某个座位会有一个孩子在坐”。不过，航空公司也提醒说，这个工具并不是毫无漏洞的，因为如果机票是通过第三方机构订购，又或者航班在最后时刻有变动的时候，这个标识可能就不会显示。

尽管如此，风险投资人拉哈特·阿梅德（Rahat Ahmed）还是在周二发推文感谢日本航空“提醒”他哪里附近有婴儿乘坐。

他表示，这应该成为行业惯例，并特别提到卡塔尔航空，指他们应该学习。

Image caption 日本航空公司的机上座位预订系统图示。

他写道：“两星期前，我旁边就坐了三个哭闹的婴儿。”

他的推文引来了很多评论，一些网民对这个网上预订系统的新功能表示赞赏。

但与此同时，另一些网民也在推特上呼吁人们对哭闹的小孩多一些包容。

“他们是宝宝，我们所有人都曾经是。我们要学会包容，否则我们很快就会需要在座位图上显示谁会张嘴呼吸，谁会流口水，谁会放屁，谁是酒鬼，以及很多很多其他生活中的小事情，”推特网友G Sundar写道。

而安德鲁·林（Andrew Lim）则说：“我曾经和你有同样的感受，也会说同样的话——但是到我有了自己的儿子的时候，我就对那些带着小孩出行的父母非常感同身受了。”

“如果你不喜欢机舱里面有哭叫的小孩，那我也很希望你试着和他们讲道理。”

网友戴尔德拉·哈迪蒙（Deirdra Hardimon）则说：“婴儿根本就没有能力控制自己什么时候在哪里哭闹。”

另有一些网友说，降噪耳机就能解决问题。

网友吉恩·约翰逊（Jene Johnson）就说：“去买个降噪耳机好好过日子吧。”

“我不明白为什么人们要抱怨婴儿在飞机上哭闹，我戴上耳机就什么也听不到了。”

据flyingwithababy.com网站所说，对于一家大小最方便的航空公司之一是阿提哈德航空（Etihad Airways）。他们有免费的折叠婴儿车等额外设施提供。

此外，该网站显示，阿联酋航空（Emirates）和海湾航空（Gulf Air）也是在这方面得分较高的航空公司。

涉及歧视？

人们在公共场所特别是公共交通工具上的行为在中国经常成为话题，中国网民对于日航的新选座系统亦进行了一番议论。

新浪微博上，不少网民认为这一措施并无不妥，并表示火车等交通工具应该仿效。

“这简直是天才设计，啥时候咱们能有，包括火车、电影院等一切公共设施，”一名新浪网友评论说。

“支持……我以后有孩子了也希望不喜欢小孩的人不选我旁边的位置，省得我压力大，”另一条评论说。

一些人认为这可能涉及歧视，另一些人则认为，责任在照顾儿童的成年人身上。

有一条评论指出：“孩子没有公共意识和素养是家长之过。”

有人则反驳“歧视”一说称：“不想被打扰的成年人能不能不被歧视……”